V Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih vsak teden umre preveč ljudi, milijoni pa živijo v strahu in brezupu. Svet se na to prepogosto odziva zgolj z besedami namesto z dejanji. Tako ne gre več naprej. V Evropski uniji in širši mednarodni skupnosti moramo storiti več. Zavedamo se, da ljudje po vsem svetu pričakujejo, da se bomo povsod zavzemali za mir, pravičnost in mednarodno pravo. Da bi lahko bili uspešni, pa moramo najprej biti iskreni drug do drugega in do sebe.