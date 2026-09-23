Izdano srce države: pismo palestinskega kmeta Sloveniji

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Na svetu so kraji, ki nosijo del tvoje duše – ne zato, ker bi se rodil znotraj njihovih meja, temveč zato, ker se njihov duh, zgodovina in pokrajina globoko zrcalijo v tvoji lastni izkušnji. Zame je Slovenija že dolgo takšen kraj. Od leta 2017 se skoraj vsako leto vračam v Slovenijo. Vedno znova me privlačita njena osupljiva naravna lepota in toplina ljudi. Prepotoval sem tako rekoč vse kotičke te izjemne države: od turkiznih, deročih voda Doline Soče, znamenite podobe Blejskega jezera in mirne gladine Bohinjskega do mogočnih alpskih vrhov Triglava, strmih gozdnih poti v okolici Kranjske Gore, dramatičnih sten soteske Vintgar ter zgodovinskih, od morja izklesanih ...