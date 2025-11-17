Izmišljeni citati, popačene argumentacije: Ortodoksna stroka proti spremembam

Razprave o zakonu o psihoterapiji, ki končno ureja področje, kjer se delo s posamezniki, pari in družinami že 50 let izvaja povsem nenadzorovano – brez standardov, registra, jasnih pristojnosti in zaščite uporabnikov –, so v zadnjih tednih zdrsnile daleč preko meja strokovne razprave. Ne gre več za argumente. Ne gre več za dejstva. Kljub alarmantnemu porastu duševnih težav mladih v Evropi, o katerih je pred dnevi poročala Svetovna zdravstvena organizacija, ko bi morali delovati trezno, odgovorno in združeno, spremljamo obrambni refleks sistema, ki se težko sooča s spremembo.

Nekateri ortodoksni klinični psihologi in psihiatri so uspeli prepričati svoje kolege v razširjenih strokovnih kolegijih – v večini prav tiste, ki s psihoterapijo nimajo praktično nobene povezave –, da se enotno postavijo proti zakonu, pogosto na podlagi informacij, ki z dejanskim sedanjim besedilom nimajo skoraj nič skupnega. Rezultat je bila sinhronizirana mobilizacija, medijske objave, ki ustvarjajo strah in meglo: z napačnimi viri, popačenimi predstavami in očitnim nepoznavanjem področja.

Članek dr. Leonide Zalokar (Psihoterapija ni pastoralno svetovanje, Delo, 10.11.), na katerega se odzivamo, je del tega vzorca: opozarja na nevarnosti, ki v resnici ne izhajajo iz predloga zakona, temveč iz napačnih domnev.

Zgrešena sklicevanja: Ratio Fundamentalis ni dokaz, ki ga avtorica želi

Zalokarjeva enega od svojih osrednjih sporočil gradi na sicer edinem viru, ki ga v članku sploh navaja, katoliškem dokumentu Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, ki naj bi »jasno določal, da pastoralno svetovanje ni terapija«. Kar pa enostavno ne drži. Dokument namreč sploh ne omenja pastoralnega svetovanja, ne govori niti o (psiho)terapiji. Če bi to storil študent, bi dobil popravek. Ko to navede gostujoče pero, dobimo napačno obveščeno javnost. Ob tako očitni napaki se človek vpraša, ali sploh gre za avtorsko analizo ali le za prehitro sestavljen osnutek, kot jih danes pogosto generirajo AI-orodja brez temeljnega preverjanja.

Vehementno prepričevanje o stvareh, s katerimi se vsi strinjamo

Z glavnimi trditvami Zalokarjeve v članku se seveda strinjamo. Psihoterapija ni pastoralno svetovanje. Kot storitev ne sodi v zdravstveni sistem. Pastoralna psihologija ni usmerjena v klinično obravnavo duševnih motenj, temveč v razumevanje duhovnih in moralnih procesov, kot piše Zalokarjeva. Nasprotnega nihče ne trdi, niti uči. In nihče tega ni poskušal »prikrito« uveljavljati v zakon. Celo več. Psihoterapevti, med njimi tudi predstavniki Teološke fakultete, smo podprli določbo v predlogu zakona: »Psihoterapevt ne vnaša svojih osebnih, ideoloških, političnih in verskih prepričanj v poklicno delo.« Sprejetje zakona bi kvečjemu to zagotovilo. Zalokarjeva pa si najprej izmisli problem, potem pa proti njemu hrabro nastopi.

Verjamemo, da veliko predsodkov izhaja iz tega, da študij družinske (psiho)terapije poteka na Univerzi v Ljubljani Teološki fakulteti. Vendar so v Sloveniji lahko različni programi na različnih fakultetah. Čeprav imajo programi rusistike, bibliotekarstva, arheologije in podobni bolj malo skupnega s filozofijo, nihče ne problematizira njihovega izvajanja na Filozofski fakulteti. Programe s področja pastorale ali teologije na Teološki fakulteti ne gre mešati s programi ali smermi s področja družinske terapije, ki sledijo mednarodnim smernicam za izobraževanje, so prestale mednarodno akreditacijo in pri katerih v dobršni meri sodelujejo tudi psihiatri in predavatelji z Medicinske fakultete.

Paradoks trenutnega stanja in motivi nasprotovanja

Pogrom ob vzpostavljanju reda odpira vprašanje, kakšni so resnični motivi nasprotovanja. Kot prva razlaga se pojavlja teza, da je pač zdravstvena blagajna omejena vreča denarja: če pridejo »novi«, bo za »stare« manj. A to pojasnilo zdrži le na površini. Že iz tega razloga, ker zakon sploh ne obvezuje na razpisovanje kakršnihkoli koncesij za psihoterapijo. Ocenjuje se, da bo vsaj dosedanjih 95 ali celo več odstotkov psihoterapije še naprej potekalo samoplačniško. Če bi bila res skrb za racionalno porabo javnih sredstev glavni motiv, bi podobno intenzivne reakcije pričakovali tudi ob drugih, precej večjih in manj preglednih izdatkih znotraj zdravstvenega sistema. Zato je jasno, da razlogi segajo precej globlje in da gre za odziv na premik razmerij moči, ne za finančno nevarnost za javno blagajno.

Nekateri predstavniki medicinskih strok opozarjajo, da naj bi zakon ogrozil uporabnike zaradi nestrokovnosti. Trditev, da zakon škoduje uporabnikom, ko ravno vzpostavlja strokovne standarde, je s tega vidika nelogična in si zasluži dodatno analizo.

Ugotovitve na področju psihoterapije, ki ogrožajo strokovnost »stroke«

Raziskave na primer kažejo, da predhodna zdravstvena izobrazba (ali izobrazba iz klinične psihologije ali psihiatrije) ni pomemben napovedovalec učinkovitosti psihoterapije. Med psihoterapevti istega pristopa so v splošnem 2-3 krat večje razlike v učinkovitosti kot so razlike med posameznimi pristopi. Razumevanje, da je dovoljen oz. primeren samo en (ali nekaj) pristopov, ki je najbolj empirično podprt, je nelogičen in nestrokoven ter v nasprotju z modelom »evidence based practice« ter smernicami številnih mednarodnih organizacij. Nekatere raziskave kažejo, da mlajši terapevti z manj izkušnjami lahko dosegajo boljše rezultate kot nekdo z večdesetletno prakso. To je za modele, ki svojo legitimnost gradijo na hierarhiji izkušenj, izjemno težko sprejemljivo. Pod vprašaj postavi tudi pedagoške pristope. Ko se je pogledalo število ur izobraževanja s področja psihoterapije, se je namreč izkazalo, da je pri kliničnih psihologih zahtevanega izobraževanja iz psihoterapevtskega pristopa le od 204-500 ur, med kroženjem pa morajo po veljavni uredbi opraviti le 5 intervencij s področja psihoterapije (od nekaj čez 1100 vseh) ter 7 primerov psihoterapij pod supervizijo. Kar je bistveno manj, kot zahteva zakon o psihoterapiji.

Biomedicinski pristop k zdravljenju, ki prevladuje v ortodoksni psihiatriji in klinični psihologiji, se osredotoča na diagnostiko in zdravljenje motenj/bolezni s pomočjo specifičnih, pogosto standardiziranih postopkov in zdravljenj. V nasprotju s tem je psihoterapija močno odvisna od medosebnih dinamik med terapevtom in pacientom/klientom ter od subjektivnih izkušenj obeh.

Morda so največji pretres v svojih stališčih doživeli strokovnjaki v zdravstvu, ko se je izkazalo, da njihove ozke opredelitve psihoterapije kot »metode zdravljenja duševnih bolezni« ne zagovarjajo niti njihove lastne mednarodne organizacije. To je trdo soočenje. Ker psihoterapija vključuje uporabnikove izkušnje in doživljanja, terapevtski odnos, regulacijo čustev, procesiranje in integracijo travmatskih izkušenj ter spreminjanja življenjskih vzorcev/navad, potem se model, ki jo poskuša uokviriti izključno kot medicinsko zdravljenje diagnosticiranih bolezni, zruši sam vase. Psihoterapija se je preprosto izkazala za področje, ki presega okvire kategorialne psihiatrične diagnostike, farmakoloških intervencij in opredeljevanja osebnosti pretežno skozi kriterije psihopatologije.

In ko se paradigma maje, pride odziv

Ko nekdo, ki ni prehodil ustaljenih poti do položaja v obstoječi medicinski hierarhiji, učinkovito in strokovno dela na področju, za katerega je nekdo prepričan, da ga razume najbolje, se to občuti kot vdor v njegov prostor, ogrožanje identitete, rušenje statusa, izgubo nadzora, delegitimizacijo strokovne kulture. To je verjetno jedro burnega odziva. In takrat se poseže po apriorni strokovni avtoriteti, ki ne sme biti postavljena pod vprašaj. Strokovna stališča in mnenja so naenkrat postala samo tista, za katere »stroka« (torej oni) reče, da so »strokovna«, pa čeprav raziskave kažejo drugače.

To je tudi točka, kjer se je možnost dialoga, ki bi temeljil na dejstvih in znanstveni podlagi nehala. Ortodoksna struja psihiatrov in kliničnih psihologov se je zatekla v ideologijo in populistične nastope, kjer zlorablja »stroko« in »znanost«, na katero se sklicuje. Priča smo poskusu vzpostavljanja strokovnega totalitarizma, ki temelji na propagandi, diskreditacijah in psevdoznanstvenem utemeljevanju.

Zakon o psihoterapiji prinaša nekaj povsem osnovnega: preglednost, varnost, nadzor, register in odgovornost. To je civilizacijska norma. Če sprejem sistema regulacije sproži takšen revolt, to govori o tem, da se je v naši družbi dolgo gradila neizrečena, a močno varovana hierarhija strokovne moči, ki ji je primarno za last in oblast. In zdaj se preprosto razkraja. Od spodaj navzgor, ker vse več ljudi, ki iščejo psihoterapevtsko pomoč, vedo, kje jo lahko najdejo. Njihova resnica bo slej ko prej (še bolj kot doslej) prišla na dan, tudi če bo vladajoči zdravstveni eliti uspelo preprečiti zakon.

Ker to ni samo zgodba o zakonu. Je tudi zgodba o tem, kdo si lasti pravico razlagati človeško duševnost in vladati na področju duševnega zdravja. In ta pravica ni last nikogar. Je odgovornost vseh, ki znajo poslušati, razumeti, spoštovati in pomagati. In je odgovornost do vseh, ki želijo biti v svojem trpljenju slišani, razumljeni, spoštovani in deležni pomoči.

Dostop do kvalitetne in varne psihoterapije je pravica ljudi, ki jo potrebujejo. Zakon ni zaradi psihiatrov, kliničnih psihologov ali psihoterapevtov. Zakon je zaradi ljudi.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.