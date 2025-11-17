  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Izmišljeni citati, popačene argumentacije: Ortodoksna stroka proti spremembam

    O izmišljenih citatih, napačnih premisah in zgrešenih diagnozah: Ozadja burnega upora dela ortodoksne klinične stroke proti zakonu o psihoterapiji.
    Ob tako očitni napaki se človek vpraša, ali sploh gre za avtorsko analizo ali le za prehitro sestavljen osnutek, kot jih danes pogosto generirajo AI-orodja brez temeljnega preverjanja. FOTO: Igor Modic/Delo
    Galerija
    Ob tako očitni napaki se človek vpraša, ali sploh gre za avtorsko analizo ali le za prehitro sestavljen osnutek, kot jih danes pogosto generirajo AI-orodja brez temeljnega preverjanja. FOTO: Igor Modic/Delo
    Teološka fakulteta
    17. 11. 2025 | 10:00
    A+A-

    Razprave o zakonu o psihoterapiji, ki končno ureja področje, kjer se delo s posamezniki, pari in družinami že 50 let izvaja povsem nenadzorovano – brez standardov, registra, jasnih pristojnosti in zaščite uporabnikov –, so v zadnjih tednih zdrsnile daleč preko meja strokovne razprave. Ne gre več za argumente. Ne gre več za dejstva. Kljub alarmantnemu porastu duševnih težav mladih v Evropi, o katerih je pred dnevi poročala Svetovna zdravstvena organizacija, ko bi morali delovati trezno, odgovorno in združeno, spremljamo obrambni refleks sistema, ki se težko sooča s spremembo.

    Nekateri ortodoksni klinični psihologi in psihiatri so uspeli prepričati svoje kolege v razširjenih strokovnih kolegijih – v večini prav tiste, ki s psihoterapijo nimajo praktično nobene povezave –, da se enotno postavijo proti zakonu, pogosto na podlagi informacij, ki z dejanskim sedanjim besedilom nimajo skoraj nič skupnega. Rezultat je bila sinhronizirana mobilizacija, medijske objave, ki ustvarjajo strah in meglo: z napačnimi viri, popačenimi predstavami in očitnim nepoznavanjem področja.

    Članek dr. Leonide Zalokar (Psihoterapija ni pastoralno svetovanje, Delo, 10.11.), na katerega se odzivamo, je del tega vzorca: opozarja na nevarnosti, ki v resnici ne izhajajo iz predloga zakona, temveč iz napačnih domnev.

    Zgrešena sklicevanja: Ratio Fundamentalis ni dokaz, ki ga avtorica želi

    Zalokarjeva enega od svojih osrednjih sporočil gradi na sicer edinem viru, ki ga v članku sploh navaja, katoliškem dokumentu Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, ki naj bi »jasno določal, da pastoralno svetovanje ni terapija«. Kar pa enostavno ne drži. Dokument namreč sploh ne omenja pastoralnega svetovanja, ne govori niti o (psiho)terapiji. Če bi to storil študent, bi dobil popravek. Ko to navede gostujoče pero, dobimo napačno obveščeno javnost. Ob tako očitni napaki se človek vpraša, ali sploh gre za avtorsko analizo ali le za prehitro sestavljen osnutek, kot jih danes pogosto generirajo AI-orodja brez temeljnega preverjanja.

    Vehementno prepričevanje o stvareh, s katerimi se vsi strinjamo

    Z glavnimi trditvami Zalokarjeve v članku se seveda strinjamo. Psihoterapija ni pastoralno svetovanje. Kot storitev ne sodi v zdravstveni sistem. Pastoralna psihologija ni usmerjena v klinično obravnavo duševnih motenj, temveč v razumevanje duhovnih in moralnih procesov, kot piše Zalokarjeva. Nasprotnega nihče ne trdi, niti uči. In nihče tega ni poskušal »prikrito« uveljavljati v zakon. Celo več. Psihoterapevti, med njimi tudi predstavniki Teološke fakultete, smo podprli določbo v predlogu zakona: »Psihoterapevt ne vnaša svojih osebnih, ideoloških, političnih in verskih prepričanj v poklicno delo.« Sprejetje zakona bi kvečjemu to zagotovilo. Zalokarjeva pa si najprej izmisli problem, potem pa proti njemu hrabro nastopi.

    Verjamemo, da veliko predsodkov izhaja iz tega, da študij družinske (psiho)terapije poteka na Univerzi v Ljubljani Teološki fakulteti. Vendar so v Sloveniji lahko različni programi na različnih fakultetah. Čeprav imajo programi rusistike, bibliotekarstva, arheologije in podobni bolj malo skupnega s filozofijo, nihče ne problematizira njihovega izvajanja na Filozofski fakulteti. Programe s področja pastorale ali teologije na Teološki fakulteti ne gre mešati s programi ali smermi s področja družinske terapije, ki sledijo mednarodnim smernicam za izobraževanje, so prestale mednarodno akreditacijo in pri katerih v dobršni meri sodelujejo tudi psihiatri in predavatelji z Medicinske fakultete.

    Paradoks trenutnega stanja in motivi nasprotovanja

    Pogrom ob vzpostavljanju reda odpira vprašanje, kakšni so resnični motivi nasprotovanja. Kot prva razlaga se pojavlja teza, da je pač zdravstvena blagajna omejena vreča denarja: če pridejo »novi«, bo za »stare« manj. A to pojasnilo zdrži le na površini. Že iz tega razloga, ker zakon sploh ne obvezuje na razpisovanje kakršnihkoli koncesij za psihoterapijo. Ocenjuje se, da bo vsaj dosedanjih 95 ali celo več odstotkov psihoterapije še naprej potekalo samoplačniško. Če bi bila res skrb za racionalno porabo javnih sredstev glavni motiv, bi podobno intenzivne reakcije pričakovali tudi ob drugih, precej večjih in manj preglednih izdatkih znotraj zdravstvenega sistema. Zato je jasno, da razlogi segajo precej globlje in da gre za odziv na premik razmerij moči, ne za finančno nevarnost za javno blagajno.

    Nekateri predstavniki medicinskih strok opozarjajo, da naj bi zakon ogrozil uporabnike zaradi nestrokovnosti. Trditev, da zakon škoduje uporabnikom, ko ravno vzpostavlja strokovne standarde, je s tega vidika nelogična in si zasluži dodatno analizo.

    Ugotovitve na področju psihoterapije, ki ogrožajo strokovnost »stroke«

    Raziskave na primer kažejo, da predhodna zdravstvena izobrazba (ali izobrazba iz klinične psihologije ali psihiatrije) ni pomemben napovedovalec učinkovitosti psihoterapije. Med psihoterapevti istega pristopa so v splošnem 2-3 krat večje razlike v učinkovitosti kot so razlike med posameznimi pristopi. Razumevanje, da je dovoljen oz. primeren samo en (ali nekaj) pristopov, ki je najbolj empirično podprt, je nelogičen in nestrokoven ter v nasprotju z modelom »evidence based practice« ter smernicami številnih mednarodnih organizacij. Nekatere raziskave kažejo, da mlajši terapevti z manj izkušnjami lahko dosegajo boljše rezultate kot nekdo z večdesetletno prakso. To je za modele, ki svojo legitimnost gradijo na hierarhiji izkušenj, izjemno težko sprejemljivo. Pod vprašaj postavi tudi pedagoške pristope. Ko se je pogledalo število ur izobraževanja s področja psihoterapije, se je namreč izkazalo, da je pri kliničnih psihologih zahtevanega izobraževanja iz psihoterapevtskega pristopa le od 204-500 ur, med kroženjem pa morajo po veljavni uredbi opraviti le 5 intervencij s področja psihoterapije (od nekaj čez 1100 vseh) ter 7 primerov psihoterapij pod supervizijo. Kar je bistveno manj, kot zahteva zakon o psihoterapiji.

    Biomedicinski pristop k zdravljenju, ki prevladuje v ortodoksni psihiatriji in klinični psihologiji, se osredotoča na diagnostiko in zdravljenje motenj/bolezni s pomočjo specifičnih, pogosto standardiziranih postopkov in zdravljenj. V nasprotju s tem je psihoterapija močno odvisna od medosebnih dinamik med terapevtom in pacientom/klientom ter od subjektivnih izkušenj obeh.

    Morda so največji pretres v svojih stališčih doživeli strokovnjaki v zdravstvu, ko se je izkazalo, da njihove ozke opredelitve psihoterapije kot »metode zdravljenja duševnih bolezni« ne zagovarjajo niti njihove lastne mednarodne organizacije. To je trdo soočenje. Ker psihoterapija vključuje uporabnikove izkušnje in doživljanja, terapevtski odnos, regulacijo čustev, procesiranje in integracijo travmatskih izkušenj ter spreminjanja življenjskih vzorcev/navad, potem se model, ki jo poskuša uokviriti izključno kot medicinsko zdravljenje diagnosticiranih bolezni, zruši sam vase. Psihoterapija se je preprosto izkazala za področje, ki presega okvire kategorialne psihiatrične diagnostike, farmakoloških intervencij in opredeljevanja osebnosti pretežno skozi kriterije psihopatologije.

    In ko se paradigma maje, pride odziv

    Ko nekdo, ki ni prehodil ustaljenih poti do položaja v obstoječi medicinski hierarhiji, učinkovito in strokovno dela na področju, za katerega je nekdo prepričan, da ga razume najbolje, se to občuti kot vdor v njegov prostor, ogrožanje identitete, rušenje statusa, izgubo nadzora, delegitimizacijo strokovne kulture. To je verjetno jedro burnega odziva. In takrat se poseže po apriorni strokovni avtoriteti, ki ne sme biti postavljena pod vprašaj. Strokovna stališča in mnenja so naenkrat postala samo tista, za katere »stroka« (torej oni) reče, da so »strokovna«, pa čeprav raziskave kažejo drugače.

    To je tudi točka, kjer se je možnost dialoga, ki bi temeljil na dejstvih in znanstveni podlagi nehala. Ortodoksna struja psihiatrov in kliničnih psihologov se je zatekla v ideologijo in populistične nastope, kjer zlorablja »stroko« in »znanost«, na katero se sklicuje. Priča smo poskusu vzpostavljanja strokovnega totalitarizma, ki temelji na propagandi, diskreditacijah in psevdoznanstvenem utemeljevanju.

    Zakon o psihoterapiji prinaša nekaj povsem osnovnega: preglednost, varnost, nadzor, register in odgovornost. To je civilizacijska norma. Če sprejem sistema regulacije sproži takšen revolt, to govori o tem, da se je v naši družbi dolgo gradila neizrečena, a močno varovana hierarhija strokovne moči, ki ji je primarno za last in oblast. In zdaj se preprosto razkraja. Od spodaj navzgor, ker vse več ljudi, ki iščejo psihoterapevtsko pomoč, vedo, kje jo lahko najdejo. Njihova resnica bo slej ko prej (še bolj kot doslej) prišla na dan, tudi če bo vladajoči zdravstveni eliti uspelo preprečiti zakon.

    Ker to ni samo zgodba o zakonu. Je tudi zgodba o tem, kdo si lasti pravico razlagati človeško duševnost in vladati na področju duševnega zdravja. In ta pravica ni last nikogar. Je odgovornost vseh, ki znajo poslušati, razumeti, spoštovati in pomagati. In je odgovornost do vseh, ki želijo biti v svojem trpljenju slišani, razumljeni, spoštovani in deležni pomoči.

    Dostop do kvalitetne in varne psihoterapije je pravica ljudi, ki jo potrebujejo. Zakon ni zaradi psihiatrov, kliničnih psihologov ali psihoterapevtov. Zakon je zaradi ljudi.

    ***

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

     

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Leonida Zalokar: Psihoterapija ni pastoralno svetovanje

    Človekovo duševno zdravje naj se obravnava neodvisno od verske pripadnosti, moralnih presoj ali ideoloških doktrin.
    10. 11. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Beseda ni konj

    Breda Jelen Sobočan: Gre za razprodajo mentalnega zdravja

    »Politika govori, da upošteva stroko, ravna pa povsem drugače, odloča po navdihu ali simpatijah ali koristih,« je kritična psihiatrinja.
    7. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o psihoterapiji

    Najagresivnejše lobiranje tega mandata

    Koalicija bo predvidoma tudi po vetu državnega sveta razdeljena. Usoda zakona v rokah NSi.
    Barbara Eržen 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odločanje

    Veto na zakon o psihoterapiji: Bo v drugo dovolj glasov?

    Državni zbor bo moral o zakonu o psihoterapiji glasovati znova in vsaj zaenkrat potrebna absolutna večina za njegovo potrditev (še) ni zagotovljena.
    Barbara Eržen 29. 10. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    zakon o psihoterapijiLeonida Zalokarduševno zdravjepredlog zakonaTeološka fakulteta

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (17. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 17. 11. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Naravne nesreče

    Na meji s Slovenijo plaz odnesel več hiš, pogrešajo dve osebi

    Največ škode je bilo na območju Krmina, kjer je v šestih urah padlo 152 milimetrov dežja.
    17. 11. 2025 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    Radgonski občinski svetnik izvolil samega sebe v komunalo

    Aleš Domanjko se je z glasovanjem znašel v nasprotju interesov in kršil določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
    17. 11. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Irska sreča

    Kdo je »papagaj«, ki je zasenčil Ronalda in postal irski junak? (VIDEO)

    Troy Parrott je na dveh tekmah dosegel pet golov in Irsko popeljal na prag mundiala. Pri Tottenhamu ni dobil priložnosti, izkoristil jo je na Nizozemskem.
    Peter Zalokar 17. 11. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V znamenitem Misanu

    Mark Kastelic postal italijanski prvak v razredu GT4

    Kljub izjemnemu uspehu sezone še ni konec, čez 14 dni bo znova dirkal na Portugalskem, kjer bo prav tako poskušal osvojiti (še en) naslov prvaka.
    17. 11. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    Radgonski občinski svetnik izvolil samega sebe v komunalo

    Aleš Domanjko se je z glasovanjem znašel v nasprotju interesov in kršil določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
    17. 11. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Irska sreča

    Kdo je »papagaj«, ki je zasenčil Ronalda in postal irski junak? (VIDEO)

    Troy Parrott je na dveh tekmah dosegel pet golov in Irsko popeljal na prag mundiala. Pri Tottenhamu ni dobil priložnosti, izkoristil jo je na Nizozemskem.
    Peter Zalokar 17. 11. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V znamenitem Misanu

    Mark Kastelic postal italijanski prvak v razredu GT4

    Kljub izjemnemu uspehu sezone še ni konec, čez 14 dni bo znova dirkal na Portugalskem, kjer bo prav tako poskušal osvojiti (še en) naslov prvaka.
    17. 11. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Zakaj je zdaj odličen čas za obisk Zagreba

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo