Izvajanje političnih pritiskov na delo policije: je Golob kršil zakonodajo?

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Med številnimi zmešnjavami v prihajajoči vroči politični jeseni smo v Sloveniji priča eni od bolj absurdnih pravnih zgodb. Gre za tako imenovano afero Bobnar, v kateri bivša ministrica za notranje zadeve, Tatjana Bobnar, o svojem bivšem predsedniku vlade, Robertu Golobu, trdi, da je izvajal nedopustne in nezakonite politične pritiske na delo policije ter se neposredno vmešaval v kadrovske postopke znotraj policije in s tem kršil pravo. Bivša ministrica sama ni začela kazenskega postopka, ampak je tožilstvu in policiji podala naznanilo oziroma izjavo o sumu storitve kaznivega dejanja. Specializirano državno tožilstvo je na podlagi uradne kazenske ovadbe policije ...