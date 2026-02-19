Javna podpora Francesci Albanese

Te dni odmeva poziv Francije, ki so se mu pridružile nekatere druge države, med njimi Nemčija, Italija, Avstrija in Češka ter vrsta desničarskih in sredinskih političnih strank, naj Združeni narodi odstavijo Francesco Albanese, svojo posebno poročevalko za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih območjih. Povod za to zahtevo naj bi bil stavek iz njenega intervjuja za Al Džaziro, v katerem naj bi Izrael označila za skupnega sovražnika človeštva.

Francesca Albanese v omenjenem intervjuju ni govorila o Izraelu kot narodu ali državi. Natančno in dokumentirano je opisala globalni sistem, ki prezira mednarodno pravo in s svojimi političnimi, finančnimi ter gospodarskimi interesi omogoča in vzdržuje genocid v Palestini. Francesca Albanese je sodelovala na posvetovanju panela o medijih in genocidu, na katerem je bila prisotna tudi Al Džazira, in tam dejala, da je nasprotnik človeštva, medijski sistem, v rokah tistih, ki nadzorujejo orožje in denar. Torej sistem, ki sistematično zanika genocid, ki ga Izrael izvaja v Gazi, in s tem delegitimira mednarodno pravo in pravico palestinskega naroda do obstoja. Prav ta sistem, ne naroda, ne države, je poimenovala za sovražnika človeštva. Razlika je temeljna in njeno zamolčanje ni napaka, temveč namerna manipulacija in zavestno izkrivljanje resnice.

Evropska unija in nekateri drugi nemo spremljajo nadaljevanje genocida in so grešnega kozla našli v osebi, katere glas je slišan po vsem svetu, zato bi ga radi utišali.

Kot mednarodna mreža antifašistov iz Italije, Slovenije in Hrvaške izražamo polno in nedvoumno podporo Francesci Albanese. Njeno delo temelji na mednarodnem pravu, dokumentiranih dejstvih in mandatu, ki ji ga je podelila večina držav članic Združenih narodov.

Z zadovoljstvom ugotavljamo, kot je to poudarila tudi Albanesejeva, da nekatere države, med njimi Slovenija, Španija, Brazilija, Južna Afrika in številne druge, ki tvorijo večino v generalni skupščini ZN, njeno delo podpirajo in ji priznavajo kompetentnost za pogumno poslanstvo, ki ga opravlja. Podobno stališče podpore poročevalki je javno izrazila tudi Amnesty International.

Franco Juri, za Mednarodno mrežo antifašistov (MMA). FOTO: Jure Eržen/Delo

Hkrati izražamo ogorčenje nad gonjo, ki jo sprožajo nekatere države EU. Te države niso niti jasno obsodile številnih genocidnih dejanj, še manj pa sankcionirale Izrael zaradi genocida v Gazi ter nasilne kolonizacije zasedenih območij Zahodnega brega. Pri tem ne pozabimo, da je Izrael, v nasprotju z mednarodnim pravom, anektiral vzhodni Jeruzalem in Golansko planoto in da še edini na svetu izvaja sistem rasne segregacije. Palestinci v Gazi živijo v času genocida, oni na Zahodnem bregu pa v času apartheida. K temu moramo dodati, da je v izraelskih zaporih na stotine palestinskih otrok in da je tu mučenje zapornikov sistematično. Zato ni naključje, da svojcem še vedno niso vrnili trupel 600 palestinskih zapornikov, ki so umrli v zaporih, najverjetneje zaradi mučenja. S tem rasističnim sistemom dober del Unije nemoteno sodeluje, ima ga celo za demokratičnega, preskrbuje izraelski vojaški aparat ali ga krepi s kupovanjem izraelskih varnostno-obrambnih produktov. Od tod trditev, da je ta del Unije dejanski del tistega sprevrženega in zločinskega sistema, o katerem govori Francesca Albanese. Zato je za njih tako moteča. Zato hočejo njen glas utišati.

Napad na Francesco Albanese ni osamljen incident, je del širšega vzorca, v katerem so glasovi, ki dokumentirajo resnico o Palestini, sistematično diskreditirani, izkrivljani in zatrti. To ne sme ostati brez odgovora.

Obramba njenega mandata je obramba mednarodnega prava.

Posebej nas skrbi stališče oblasti v Italiji, ki so se postavile na stran zahtev po njenem odstopu oziroma razrešitvi. Vlado in predsednika Italije pozivamo, naj prenehajo izvajati politični pritisk na neodvisne mehanizme Združenih narodov in spoštujejo načela mednarodnega prava.

Slovensko vlado, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter predsednico republike pozivamo, naj pri podpori poročevalki vztrajajo ter naj svoje stališče aktivno zagovarjajo tudi v institucijah Evropske unije in Združenih narodov.

Hkrati pozivamo celotno politično vodstvo Italije, Slovenije in Hrvaške ter institucije Evropske unije, naj zaščitijo neodvisnost mandatov Združenih narodov in zavrnejo poskuse odstranjevanja uradnikov, ki opozarjajo na kršitve mednarodnega prava.

Mir in pravičnost v Palestini sta neločljivo povezana z zaščito tistih, ki si upajo govoriti resnico oblasti.

***

Franco Juri, za Mednarodno mrežo antifašistov (MMA).

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.