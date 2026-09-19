Javna zdravstvena služba potrebuje tudi javno lastništvo

Karel Lipnik v članku z naslovom Koncesionarji so del javnega zdravstva, ne sovražnik državnih bolnišnic (Sobotna priloga, 5. 9. 2026) nadaljuje najino razpravo o javnem in zasebnem zdravstvu, ne da bi odgovoril na moje argumente; nekaj pa mi jih je pripisal, čeprav niso moji. Zato se moram k nekaterim temeljnim vprašanjem vrniti. Ne zaradi njega, ampak zaradi bralcev. Razhajanje glede koncesij, lastništva in načina financiranja ni tehnična podrobnost niti ideološki prepir, ampak izraz dveh zelo različnih modelov zdravstva. Državno, javno in zasebno Lipnik pravi, da je že v prvem zapisu poskušal pojasniti razliko med državnim, javnim in zasebnim zdravstvom. Toda njegova razmejitev teh pojmov je precej ohlapnejša od običajne strokovne rabe, ki ločuje med tem, kdo zdravstveno dejavnost ...