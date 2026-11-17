Politična oblast ima mandat za upravljanje države, nima pa neomejenega pooblastila za preoblikovanje javnih institucij po lastni ideološki podobi.
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Slovenija potrebuje boljše javno šolstvo. Potrebuje manj birokracije, kakovostnejše učne programe, več strokovne podpore učiteljem, boljšo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in učinkovitejšo pomoč učencem z učnimi težavami. FOTO: Leon Vidic/Delo
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Trenutna oblast poskuša postaviti na glavo vse, kar imamo dobrega v tej državi. Najbolj ekstremno so se lotili sprememb v šolstvu. Ne zavedajo se, da mora šolska reforma nastajati v učilnicah, med strokovnjaki in v dialogu z učitelji, starši ter učenci. Politika mora biti zadnja v tej vrsti, ki posega v to področje. Pa ne zato, ker ne bi smela, temveč zato, ker je nesposobna. Ko se prihodnost šolstva in izobraževanja začne oblikovati predvsem v političnih kabinetih in pri nekompetentnih posameznikih, se upravičeno postavi vprašanje, ali oblast resnično želi izboljšati šolo ali pa jo želi prilagoditi svojim političnim predstavam.
Javno šolstvo ni nepomembna ...
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