Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Trenutna oblast poskuša postaviti na glavo vse, kar imamo dobrega v tej državi. Najbolj ekstremno so se lotili sprememb v šolstvu. Ne zavedajo se, da mora šolska reforma nastajati v učilnicah, med strokovnjaki in v dialogu z učitelji, starši ter učenci. Politika mora biti zadnja v tej vrsti, ki posega v to področje. Pa ne zato, ker ne bi smela, temveč zato, ker je nesposobna. Ko se prihodnost šolstva in izobraževanja začne oblikovati predvsem v političnih kabinetih in pri nekompetentnih posameznikih, se upravičeno postavi vprašanje, ali oblast resnično želi izboljšati šolo ali pa jo želi prilagoditi svojim političnim predstavam. Javno šolstvo ni nepomembna ...