Javno zdravstvo ne more biti ideologija. Lahko je le stroka

Medicina je znanost. Prav tako kot ekonomija, kemija, arheologija in astronomija. Astrologija ni znanost, zato na Luni pristajajo astronavti in ne astrologi. Vam pa astrologi lahko na dolgo in široko razlagajo, kako na Luni je in kam piha veter.

Organizacija zdravstvenih sistemov je znanost. Vam pa o njih na dolgo in široko znajo razlagati tudi tisti, ki ne ločijo med ideologijo in znanostjo. Jasno je, kateri zdravstveni sistemi so učinkoviti, in našega ni med njimi. Dobre se kopira, slabe zavrže. Kolumbija, država v Južni Ameriki, je kopirala nizozemski zdravstveni sistem in se s tem po kakovosti oskrbe pacienta postavila med najboljše v regiji.

Janez Koprivec. FOTO: Robert Dolinar

Glede na vložena sredstva pa celo na sam vrh. Tako je bilo do leta 2022, ko je levičarska ideologijaukinila znanost. O tem lahko berete v januarski številki revije The British Medical Journal, ki spada na sam vrh medicinskih publikacij. Naslov zveni znano: Kako so politiki uničili kolumbijski zdravstveni sistem. Parole so zamenjale znanost in v treh letih so sesuli zgledno zdravstvo do ravni zaprtih urgenc, porodnišnic, praznih lekarn in oskrbe le za bogate. Se nam zdi znano? Podobne Petre pogosto slišim tudi pri nas.

Toyota, največji svetovni proizvajalec avtomobilov, dela po znamenitem Toyotinem produkcijskem sistemu (TPS), ki je nastal na podlagi poskusov, opazovanj in učenja iz napak. Tako deluje znanost, ki analizira trg, prepozna cilje, produkte in tudi napake. Če napak ne prepoznamo, postanejo rutina. Javni razpisi, tudi v zdravstvu, so primer slovenskih napak, ki so postale rutina. Toyotin TPS ni produkt za v garažo, je način organizacije dela, ki pripelje do vrhunskih rezultatov.

Po načelih znanosti delajo tudi trenerji Domna Prevca. Se vam zdi, da bi o njem toliko brali, če bi se ekipa ukvarjala s tem, ali bo skakal malo bolj levo ali celo desno? Našega zdravstvenega sistema še zdaleč ne urejamo zgledno. Njegovi kreatorji ne dajejo občutka, da imajo cilje (vsaj pravih ne), slabo analizirajo postopke, produkte in napake.

Oskrba pacienta je prepogosto odvisna od zavzetosti posameznih zdravstvenih delavcev. Življenje in zdravje sta preveliki dobrini, da bi sloneli na zavzetosti delavcev. Za standard oskrbe mora poskrbeti sistem. In najbolj opevan cilj trenutnih glasnikov sistema je državno zdravstvo. To ne more biti cilj. Cilj je lahko le vrhunska oskrba pacienta. Naše državno zdravstvo pa že dolgo kaže, da ni prava pot do tja.

Verjetno nas večina ve, da je država slab gospodar, da je izjemno razsipna in se slabo prilagaja potrebam. Zato jo bomo za dober zdravstveni sistem morali iz njega čim bolj iztisniti, razen tam, kjer drugi zaradi zapletenosti postopkov niso kos nalogi, kjer je primerov za dobro obrt vseeno premalo ali kjer gre za oskrbo, ki zahteva enoten sistem, kot je na primer nujna medicinska pomoč. Vse drugo pa znajo manjše, nedržavne institucije opraviti mnogo bolje in ceneje. O tem govorita znanost o zdravstvenih sistemih in prej omenjeni članek.

Mi pa se raje kot z znanostjo ukvarjamo z ideologijo. Tudi v zdravstvu. Za znanstveni pristop potrebuješ podatke, analize, predvsem pa veliko znanja in razuma. Za ideološki pristop ne potrebuješ ničesar od tega. Le dovolj denarja za dovolj velik zvočnik, ki preglasi razum. Zdravstvo je velika firma. Precej večja od moje, mnogo večja od vseh firm v državi. In dobra firma potrebuje dobrega ekonomista.

Seveda upravljavec potrebuje tudi strokovnjake s poklicnega področja. Ampak tudi ti radi vlečejo vsak na svojo stran, zato potrebujemo ekonomiste, ki to racionalno zvežejo, ker preplačana opornica enemu vzame kolk drugemu. Slišite med zelo glasnimi zagovorniki državnega zdravstva dobre ekonomiste?

Ideologija in ekonomija imata približno toliko skupnega kot astronomija in astrologija. Pa lahko oboji veliko govorijo o Luni. Ideologi celo mnogo več, ker znanstveniki tistega, česar ne vedo, običajno ne govorijo. Tudi zdravstvena ekonomika je znanost, ki se ukvarja s povpraševanjem in ponudbo v zdravstvu.

Povprašujejo bolniki, ponujamo zdravstveni delavci. Vmes je plačnik. Naš sistem pa ima neozdravljivo prirojeno napako. Ponudnik, ZZZS, določi oboje: ponudbo in povpraševanje. Kar pomeni, da vam že prvega januarja povedo, koliko krivih nosov si bodo Slovenci v letu lahko operirali. Onim drugim čez mero pa na koncu leta poleg krivega ostane še dolg nos. Težava dobrega ekonomista v slovenskem zdravstvu so spolzka tla, na katerih stoji.

Za dobre temelje ekonomist potrebuje analize podatkov o potrebah, zmožnostih, prihodkih in odhodkih; tudi tistih pod črto ali mizo. Če tega ni, je ekonomist nebogljen. Ideolog teh težav nima, ker ne stoji na razumnih temeljih. Njegov temelj je le glasen zvočnik. Ko mu ga vzamete, se mu zatresejo tla pod nogami do ravni joka in cepetanja, ker ste mu vzeli igračo.

Odličen arhitekt, Robert Dolinar, čigar dela lahko vidite ne le v Sloveniji, ampak še kje po Evropi, na vprašanje, kako izbere stranke, odgovori: »Vprašam jih, ali so se cepili proti covidu.« Pa ne zato, ker bi bilo to leta 2026 zelo pomembno, ampak ker s tem naročnik izrazi odnos do stroke.

To je zanj bolj verodostojen podatek kot deset strani dolg »curriculum vitae« naročnika, žene, hčere in še psa skupaj. In pravi: »Če nekdo v času epidemije ni upošteval nasvetov stroke (zdravnikov) in se ni cepil, zakaj bi potem upošteval nasvete moje stroke.« Tudi arhitektura je stroka. Stroka je način analitičnega razmišljanja in zagotovilo za dober produkt.

Ideologija pa je le način prepričevanja drugih za interese tretjih – EPP. Tisti, ki sploh še gledamo televizijo in uporabljamo funkcijo ogleda z zamikom – kaj storimo, ko je na vrsti EPP-blok? Skočimo naprej, vedno dlje, kot Domen Prevc.

Kako bi bilo, če bi zdravniki zdravili po načelih ideologije? Slabo. Kot bi bilo slabo, če bi si zdravniki hiše risali sami. Medicina lahko premosti pregrade med mojim in pacientovim pogledom na zdravje in življenje. Tudi zato je v moji ambulanti lahko dobil oskrbo mož, ki mu je domobranska drhal odpeljala in ubila očeta in ustvarila siroto.

Oče, ki mu je mamo pri njegovih šestih letih odpeljala in ubila partizanska drhal in ustvarila siroto. Gospa, ki je izvajala povojne likvidacije in ustvarjala sirote. Gorje jim, če bi jih zdravil po navodilih ideologov, enih ali drugih. Gorje nam, zdravstvenim delavcem, predvsem pa bolnikom, ker naš zdravstveni sistem vodijo ideologi. Zato prezgodaj umiramo, več trpimo in imamo manjšo kakovost življenja. In stroka pravi, da v Ljubljani zaradi onesnaženja vsako leto umre 570 Ljubljančanov. Si želi stroka sežigalnice, kanal C0? Si to želijo Ljubljančani?

Stroka je tista, ki lahko identificira dobre zdravstvene sisteme in pokaže pot do uveljavitve. Politiki pa bodo to pot trasirali. Ampak šele takrat, ko bo ljudstvo – mi – to jasno zahtevalo. Ljudstvo kot množica posameznikov, ne njihove shizofrene grandiozne ideološke blodnje, ki vpijejo za vse nas. Katera politika bo to, mi je vseeno.

Gotovo pa to ne bo tista, ki se hvali, s kom vse ne bo sodelovala. Ker brez sodelovanja z drugače mislečimi dobrih ciljev ne bo. Kdor se ne zna in noče pogovarjati z drugimi, naj ostane doma. To ni značaj dobrega politika. Če pa tak brez slasti oblasti ne zdrži, naj kandidira za predsednika dramske sekcije Griže. »Manj je več,« bi rekla moja mama.

Javno zdravstvo ne more biti ideologija. Lahko je le stroka, ki v bolj ekonomskih besedah zasleduje cilj, kako z najmanj skupno zbranimi sredstvi bolniku ponuditi največ ne glede na njegov materialni status in vložek. Zato je to javno zdravstvo. Za dosego tega cilja ne potrebujemo dvornih izvajalcev, dobaviteljev, gradbincev, preprodajalcev žilnih opornic in drugih parazitov. Brez tega znajo mnoge države. Zakaj ne bi tudi mi.

Naši oblastniki tega še nočejo, mi pacienti pa si še ne upamo dovolj glasno zahtevati. Še ne, se pa časi spreminjajo. In za ta cilj, ki bo služil bolniku, moramo biti pripravljeni, da se nam potopi tudi kakšna zdravstvena ustanova, ker je zdravje pacienta pomembnejše od ustanove. Žrtvovati moramo prepožrešne dobavitelje in njihove glasove v vseh mogočih formah.

Za dobro bolnika moramo biti pripravljeni transformirati celo ZZZS. Brez tega evropskega zdravstva ne bomo občutili. Tam se od izvajalcev kupuje storitve glede na potrebe in kakovost izvedbe, ne pa na letne plane, ki letos ponujajo 1000 umetnih kolkov premalo in 500 magnetnih resonanc preveč. Astrologi bi rekli, da obrabe kolkov niso v konstelaciji s časom; z ZZZS.

Za dober sistem, ki skrbi za pacienta, moramo biti pripravljeni prevetriti tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki zbira številne podatke, pa še tega ne ve, kdo, kje in koliko časa čaka. Po eni ideologiji čakanja sploh ni, ob mojih izkušnjah, ko naročam paciente, moram biti pozoren tudi na letnice. Nedavno kliče zaskrbljen pacient, ker mora do naslednjega dne opraviti še vse predoperativne preglede in mu je nerodno, ker nas je spravil v časovno stisko.

Panika je bila odveč, ker bo poseg šele prihodnje leto. Če bo. Dan in mesec sta bila prava. Prodajalci avtomobilov, tudi Toyota, vam znajo do tedna natančno napovedati, kdaj gre avto v proizvodnjo, kdaj pride v Slovenijo in kdaj bo res vaš. In to vedo za več kot deset milijonov strank na leto. Pa ker to znajo tudi pri Dacii, sklepam, da ne gre za vesoljsko znanost.

Potop Titanika je bil velika tragedija, pa je vendar prispeval k velikim napredkom na področju pomorske varnosti za ceno 1500 utopljenih. Slovenski zdravstveni sistem je zaradi nedelovanja v dobrih treh desetletjih zahteval mnogo več življenj kot Titanik. Žal pa njihova tragedija ni prinesla napredka. Skoraj vsi vemo, da je država slab, ne varčen gospodar, pa še vedno rinemo glavo v pesek in v državno zdravstvo in pričakujemo, da bo pritekla nafta.

Glede na zadnje dogodke ne bo nafte niti v bolj rodovitnih krajih. Po letih omame se čas streznitve neizogibno bliža. Dobro poglejte, na katero stran stopite. Tla so negotova. Če imate že danes bergle namesto novega kolka, pa še toliko bolj.

***

Janez Koprivec, zdravnik v Poljanski dolini