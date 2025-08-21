Je Hamas teroristična organizacija ali narodnoosvobodilno gibanje?

Pred dnevi smo lahko prebrali kritike na račun Samuela Žbogarja, slovenskega stalnega predstavnika pri OZN. Hamas je namreč poimenoval kot teroristično organizacijo. Kritike časovno resda sovpadajo z našo zgroženostjo nad dogajanjem v Gazi in našim sočutjem s trpečim palestinskim civilnim prebivalstvom ter prizadevanji, da se temu peklu naredi konec. Da se vzpostavi premirje in začne politični proces, da se ta stoletni konflikt na Bližnjem vzhodu reši v obliki dveh držav – Izraela in Palestine, ki bi živeli v miru druga ob drugi. Vendar kritike veleposlanika, četudi v času, ko so razprave o bližnjevzhodni tragediji pogosto močno čustveno obarvane, še posebej ob napovedi izraelske okupacije celotne Gaze, niso upravičene. Kritiki sicer menijo, da ne gre za teroristično, ampak za narodnoosvobodilno oziroma protikolonialno organizacijo. Lahko rečemo, da je veleposlanik uporabil kar pravi izraz, ki ga tisti, ki menijo, da je omenjeno rešitev mogoče doseči le z (upravičenim) pritiskom na izraelsko vlado Netanjahuja, nikakor nočejo slišati. A tudi Hamasovo početje, ki je velika ovira na poti do te rešitve, si zasluži kritike in pritiske ter tudi omenjeno poimenovanje.

Najprej k definiciji teroristične organizacije. Pod njo razumemo skupino, ki se zateka k nasilju in ustrahovanju najpogosteje zoper civilno prebivalstvo za doseganje političnih ali ideoloških ciljev. Vključuje torej sejanje strahu in uporabo sile, da vlade, organizacije ali prebivalstvo prisili k določenemu ravnanju ali njegovi opustitvi. Gre za dejansko uporabo nasilja, pogosto nesorazmernega, ali verodostojno grožnjo z njim. Nasilje ni naključno, ampak, kot rečeno, namenjeno doseganju določenih ciljev, kot so spreminjanje vladnih politik, vplivanje na javno mnenje ali spodbujanje določene ideologije. Te organizacije običajno delujejo zunaj norm mednarodnega prava in jih nacionalne vlade ali mednarodne institucije pogosto opredelijo ali razvrstijo kot take. Dejavnosti, ki jih izvajajo tovrstne organizacije, se štejejo za dejanja terorizma.

Hamas (kratica za Islamistično odporniško gibanje) je bil ustanovljen leta 1987 kot ekstremno sunitsko gibanje, ki zastopa militantno interpretacijo islama. Nastal je kot palestinska veja egipčanske Muslimanske bratovščine, tako da v sosednjem Egiptu ni nikoli užival kakšne večje podpore. V nasprotju s Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO), ki priznava Izrael, je zavezan njegovemu uničenju. Zavzema se zgolj za palestinsko državo na celotnem ozemlju od reke (Jordan) do morja (Sredozemskega). Prizadeva si tudi za prevlado (zlepa ali zgrda) islamske vere nad judovsko in krščansko na Bližnjem vzhodu. Če se je leta 2017 zdelo, da bo nekoliko omilil ostrino svojega delovanja in vsaj začasno sprejel rešitev z dvema državama, se je po oktobru 2023 in vpadu v Izrael ter masakru judovskega prebivalstva vrnil na izhodišče. Od leta 2006, Izrael se je leto prej umaknil, je s trdo roko vladal v Gazi, potem ko je iz nje pregnal rivalsko gibanje Fatah (del PLO in Avtonomnih palestinskih oblasti). Z Izraelom, ki je Gazo po umiku praktično blokiral, se je v letih, ki so sledila, zapletel v več krajših ali daljših spopadov vključno z zadnjim pred dvema letoma. Z raketami je nediskriminatorno obstreljeval izraelska mesta. Tarče njegovih samomorilskih bombnih napadov pa so bili izraelski civilisti. Odgovor Izraela, še posebej po zadnjem napadu, je bil silovit in nesorazmeren ter pogosto sporen glede na vojno oziroma mednarodno humanitarno pravo. O tem je bilo v minulih mesecih veliko povedanega. Če je cilj Hamasa uničenje Izraela, je cilj Izraela pod Netanjahujem uničenje Hamasa. Palestinski civilisti so se tako znova in znova znašli med kladivom in nakovalom oziroma med dvema nepopustljivima stranema, očitno odločenima iti do konca, ne glede na ceno. In ravno palestinski civilisti so tisti, ki plačujejo daleč najvišjo in najbolj krvavo.

Če ostanemo pri Hamasu oziroma argumentih njegove opredelitve kot teroristične organizacije.

Cilji njegovih napadov so bili izraelski civilisti. Od 90. let je izvajal bombne napade na avtobuse, restavracije, skratka mesta, kjer se je zadrževalo večje število izraelskih civilistov. V napadu na judovska naselja 7. oktobra 2023 je bilo ubitih 1200 ljudi, večinoma civilistov (otrok, žensk, starejših). Mnoge žrtve so bile mučene, posiljene, nekatere žive zažgane, 250 jih je bilo ugrabljenih in odpeljanih v Gazo.

Prizanesljiv ni bil niti do lastnih, palestinskih civilistov, ki jih je uporabljal kot živi ščit. Več ko je bilo žrtev med njimi, bolj je bil Izrael očrnjen v mednarodni skupnosti. Hamas je vojaške infrastrukturne objekte tako gradil pod bolnišnicami, šolami, mošejami, stanovanjskimi stavbami. Rakete je izstreljeval z gosto poseljenih območij Gaze.

Hamas prisega na ideologijo uničenja Izraela. Njegova temeljna listina iz leta 1988 govori o uničenju Izraela in vzpostavitvi islamske države na celotnem ozemlju med reko Jordan in Sredozemskim morjem.

Lahko torej sklenemo, da z oziroma glede na definicijo in zgornje argumente kakšnih dvomov o Hamasu kot teroristični organizaciji ne bi smelo biti. Da je opredelitev etično in pravno utemeljena. Za napad 7. oktobra nasploh velja, da je mednarodnopravno in etično skoraj soglasno opredeljen kot množični vojni zločin in verjetno tudi zločin proti človeštvu.

Države, kot Avstralija, Japonska, Kanada, Nova Zelandija, Paragvaj, Združene države, Združeno kraljestvo itd., so Hamas v skladu s pravno klasifikacijo v zahodnem svetu označile za teroristično organizacijo. Podobno velja za Evropsko unijo. Med državami, ki tega niso storile in ki imajo z njim stike ali ga celo finančno ali z orožjem podpirajo, velja na prvem mestu omeniti Iran in za njim Katar, pa tudi Rusijo, Kitajsko in Turčijo.

Na globalnem jugu in tudi v nekaterih akademskih krogih ter nevladnih organizacijah drugod pa je slišati tudi mnenje, da imamo v primeru Hamasa opraviti z narodnoosvobodilnim oziroma protikolonialnim gibanjem. Po mednarodnem pravu sta namreč Gaza in Zahodni breg okupirani ozemlji in Palestinci imajo pravico do upora, vključno z oboroženim uporom. Nekateri drugi primerjajo izraelsko navzočnost s tako imenovanim naseljenskim kolonializmom (settler colonialism) po prvi in drugi svetovni vojni. Hamas naj bi se torej boril proti izraelski kolonialni dominaciji. In ker gre za asimetrični konflikt in ker nima ne tankov ne letal, se pač zateka k metodam, ki mu še preostanejo. Stvari so glede na bližnjo in daljno preteklost vsekakor zelo kompleksne. OZN je že leta 1947 menila, da je na Bližnjem vzhodu dovolj prostora za oba naroda, in je rešitev videla v oblikovanju dveh držav.

Hamas se seveda lahko ideološko (samo)opredeljuje kot narodnoosvobodilno gibanje, toda način njegovega delovanja, namerno ubijanje civilistov, ideologija uničenja Izraela in sistematična uporaba terorja utemeljujejo njegovo označitev kot teroristične organizacije. Ne gre razlikovati med dobrimi in slabimi teroristi. Ne glede na to, kako se Hamas ideološko samoopredeljuje ali kako ga opredeljujejo drugi, mora tudi on pri svojih dejanjih, enako kot Izrael, spoštovati mednarodno humanitarno pravo. To stališče nikakor ni v nasprotju z legitimnostjo palestinskih narodnih pravic niti ne zmanjšuje teže dejanj izraelske vlade Netanjahuja. Obstajati pa mora pošten pravni pristop do dejanj ene in druge strani.

Tako kot politika izraelske vlade Netanjahuja je tudi politika Hamasa ena glavnih ovir na poti k rešitvi konflikta v obliki dveh držav. Vsi, ki se zavzemajo za tovrstno rešitev, bi se morali tega zavedati in temu primerno tudi ravnati. Lanska priznanja palestinske države (tudi slovensko) si je Hamas tolmačil kot podporo njemu. Takšno je bilo razumevanje tudi v Izraelu. Oba sta se še bolj vkopala v svojih stališčih in razmere na terenu v Gazi so se še poslabšale. Slovenija je ob priznanju sicer poudarila, da to ne implicira podpore Hamasu, vendar ni izkoristila lepe priložnosti, da kot pogoj zanj postavi na primer spremembo stališča Hamasa do uničenja Izraela in opustitev terorističnih metod. Med državami, ki so napovedale priznanje Palestine med letošnjim jesenskim zasedanjem generalne skupščine OZN, je glede tega zaznati določene spremembe. Avstralija je tako jasno naznanila, da bo to storila pod določenimi pogoji, med njimi sta tudi razorožitev Hamasa in izključitev iz oblasti. Podobno razmišljata Francija in Kanada. Med pozivi, sprejetimi na konferenci konec julija v New Yorku, ki sta jo soorganizirali Francija in Savdska Arabija ter je bila posvečena realizaciji rešitve v obliki dveh držav, je najti tudi zahtevo po sestopu Hamasa z oblasti in njegovi razorožitvi. To naj bi bil pomemben korak k vzpostavitvi suverene palestinske države. Med podpisnicami so bile tudi arabske države oziroma članice Arabske lige. Te očitno opuščajo implicitno podporo Hamasu ali njegovo tiho toleranco. Prvič so tudi jasno obsodile njegov napad 7. oktobra 2023. Savdska Arabija in Združeni arabski emirati Hamasovo demilitarizacijo in izključitev iz oblasti postavljajo kot predpogoj za financiranje obnove Gaze. Edinole Katar, ki je leta izdatno finančno podpiral Hamas in gostil njegovo politično vodstvo, se ne strinja z njegovo politično izključitvijo.

Če se še enkrat vrnemo k našemu predstavniku v OZN. Kako naj bi o Hamasu, glede na povedano, menil kako drugače? Konec koncev ga je tudi državni zbor v svoji deklaraciji z dne 28. novembra 2023 označil za teroristično organizacijo.

