Je zobozdravstvo tudi del zdravstvene reforme?

V nadaljevanju preberite:

Zdravstvena organizacija mora biti fleksibilna, usmerjena v ustvarjalnost. Imeti mora sposobnost prilagajanja različnim spremembam, ki jih narekuje razvoj stroke. V 7. členu zakona o zdravstveni dejavnosti je zapisano, da med osnovno zdravstveno dejavnost spadajo tudi preprečevanje, odkrivanje ter zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija. V skladu s pravilnikom o vrstah zdravstvenih dejavnosti spada med zdravstvene dejavnosti, ki izhajajo iz medicinskih specializacij, tudi zobozdravstvena dejavnost. Osnovno ekipo v zobozdravstvu sestavljata zobozdravnik, ki opravlja zdravstveni del posegov v ustni votlini, in laboratorijski zobni izvajalec, ki opravi tehnološki del, ob upoštevanju zakonodaje in moralno-etičnih norm, katerih vsebina je enaka za vse zdravstvene delavce.