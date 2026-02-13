Jean Monnet in ena evropska zgodba

Hud greh EU je, da je tako zapletena in dolgočasna; od bruseljske palače do gostobesednega papirnatega jezika – ena sama uradniška suhost. Še pri vprašanju, čemu in kako je nastala, nam najprej pokaže duhamorni seznam pogodb, začenši s skupnostjo za premog in jeklo. Ne duha ne sluha po kakšni zanimivi zgodbi.

Toda drugače je z življenjskimi zgodbami velikanov, ki so povezano Evropo snovali in gradili. Denimo Jean Monnet, »oče Evrope«, v čigar življenjski zgodbi nastopijo prav vsi veliki in usodni dogodki evropskega 19. stoletja. Tudi ideja Združenih držav Evrope, za kar smo mnogi prvič slišali šele iz nedavnega poziva eminentnih podpisnikov – od B (Borrel) do Ž (seveda Žižek).

Najprej, kdo je bil Jean Monnet, eden od evropskih graditeljev, in zakaj sam ni hotel biti politik? Rodil se je leta 1888 v Franciji, v kraju Cognac, očetu, ki je bil trgovec s konjakom. Dočakal je devetdeset let, številna priznanja, pomembne položaje in častne doktorate mnogih univerz, čeprav se je sam v mladih letih raje kot z maturo ukvarjal s trgovskimi posli in potoval po svetu. Skozi življenje je pridobil različne vloge in poklice od trgovca – do diplomata in javnega uslužbenca, toda nikoli politika. Uspešno družinsko podjetje mu je zagotavljalo od politike neodvisno eksistenco. Svojo vlogo v mednarodni politiki je videl v tem, »da politikom, ki so močno egocentrični in veliko časa namenjajo svoji podobi in pridobivanju moči«, sam v kritičnem trenutku ponudi premišljeno in izvedljivo rešitev, vedno v smeri večjega evropskega povezovanja. Ta smer ni naključna, ampak bistvena, jasno jo je utemeljil že leta 1945: »V Evropi ne bo miru, če bodo države konstituirane na podlagi nacionalne suverenosti ... Države v Evropi so premajhne, da bi ljudem zagotavljale nujno blaginjo in razvoj. Evropske države se morajo konstituirati v federacijo.«

V reševanje mednarodnih problemov je vstopil pred izbruhom prve svetovne vojne, ko so imeli zavezniki hude težave pri usklajenem zagotavljanju vojnih zalog, sam pa je imel kot trgovec veliko stikov s pomembnimi ljudmi. Pripravil je načrt, kako Anglija in Francija lahko skupaj načrtujeta in dobavljata vojne zaloge ter – po potrditvi obeh strani – v Londonu ustanovil angleško-francoski sklad za koordinirano pridobivanje in transport zalog. Po tem zelo uspešnem projektu so Monneta imenovali za namestnika glavnega sekretarja Društva narodov. Začel je z velikim entuziazmom, toda ko je videl, da zaradi veta posameznih članic Društva narodov ne zmore zagotavljati miru, kar je bil njen cilj, je leta 1923 odstopil in se vrnil k svojim družinskim poslom.

Tako je bilo vse do nove mednarodne krize na začetku druge svetovne vojne. Takrat so ga spet poslali v London, kjer je junija leta 1940 Churchillu in De Gaullu predložil projekt takojšnje federacije med Francijo in Veliko Britanijo. Predvidena je bila ustanovitev angleško-francoske unije z ustavo, ki bi določila skupno organizacijo obrambe, zunanjo politiko in gospodarske zadeve. Predlog sta podprla, toda za Francijo je bilo že prepozno, saj se je njen politični razred z vichyjsko vlado že odločil za predajo.

Monnet se je med vojno ukvarjal s programom zavezniške vojaške pomoči v ZDA in tako – po besedah ekonomista Johna Maynarda Keynesa – vojno verjetno skrajšal za eno leto. Delal pa je tudi v Alžiriji v francoskem odporniškem gibanju v izgnanstvu, pri čemer je sodeloval z De Gaullom. Po osvoboditvi je za francosko vlado pripravil globalni načrt modernizacije in gospodarskega razvoja. V vlogi ministra ga je tudi izvajal in tako videl, da načrt ni uresničljiv zaradi francosko-nemških trenj pri nadzoru Porurja ter tamkajšnjih rudnih in jeklarskih virov. Kot rešitev za naraščajoči konflikt in sovražnosti med Francijo in Nemčijo je skupaj s sodelavci predlagal ustanovitev skupnega francosko-nemškega sklada premogovniških in jeklarskih virov pod nadzorom višjega nadnacionalnega organa. Predlog sta francoski zunanji minister Schuman in nemški predsednik Adenauer okvirno sprejela in oznanila 9. maja 1950. Leto pozneje je na podlagi tega šest držav ustanovilo evropsko skupnost za premog in jeklo. Vsem nam je znano, da je to bil zametek sedanje EU, toda – pozor! – precej manj nam je znano, da je to bil – po Schumanovih besedah – le »prvi konkretni temelj Evropske federacije, ki je nenadomestljiva za ohranjanje miru«.

Monnet je še naprej delal na evropskem povezovanju, vse do leta 1955, ko je Francija zavrnila ratifikacijo evropske obrambne skupnosti. Takrat je Monnet ustanovil akcijski odbor za ustanovitev Združenih držav Evrope in si z njim vse do smrti prizadeval prepričati evropske politike, naj ne opustijo poti k evropski enotnosti. Če smo zgodbo o nastanku povezane Evrope spremljali skozi Monnetovo življenjsko zgodbo, pa omenimo še številne druge, ki so se srečale in vzajemno podpirale v smeri povezovanja Evrope. Veliko jih je bilo iz odporniškega gibanja. Denimo Ursula Hirschmann​, judinja iz Berlina, ena od ustanoviteljic evropskih federalistov. Bila je protifašistična borka, ki jo je ideja svobodne združene Evrope držala pri življenju v fašistični konfinaciji na italijanskem otoku Ventotene. Leta 1941 je bila soavtorica Ventotenskega manifesta za svobodno in združeno Evropo, ki velja na splošno za izhodiščni dokument evropskega federalizma.

Z odporniškim gibanjem je bil povezan tudi Robert Schuman, še en od »očetov Evrope«, pravnik, politik, mirovnik. Rodil se je v Luxembourgu in bil nemški državljan, dokler leta 1919 niso Alzacije-Lorene vrnili Franciji in je tako postal francoski državljan. Bil je priča vojnim opustošenjem obmejnih področij zaradi francosko-nemških spopadov in je desetletja dolgo razmišljal o pomiritvi teh dveh sil. »Za združevanje narodov Evrope je nujna odprava stoletnih sovražnosti med Francijo in Nemčijo,« je napisal v utemeljitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ter v njej videl »skupni temelj za gospodarski razvoj kot prvi korak k evropski federaciji /…/, nastavek za širšo in globljo skupnost držav, ki so bile kot nasprotnice dolgo v medsebojnih krvavih sporih«. Torej mir v Evropi, »prvi temelj evropske federacije, ki je nujna za ohranjanje miru«. Bil je veren, prepričan samec in imel asketsko življenje. Po smrti je bil predlagan za kanonizacijo v svetnika RKC. Schuman je bil velik poznavalec srednjeveške filozofije. V krščanstvu je tudi videl podlago za evropsko povezovanje, v tem pa se je ujel z nekaj drugimi pomembnimi politiki, ki so tudi želeli graditi povezano Evropo.

Na tej točki pa tole evropsko zgodbo ustavljam. Zgodba osvetljuje nekaj človeških plati povezovanja Evrope: naša Evropa ni zrasla iz skrbi za premog in jeklo, ampak iz modrosti, želje in volje po miru, po mirnem reševanju konfliktov in iskanju skupnih razvojnih rešitev. Človekove pravice, država blaginje, ohranjanje kulturne samobitnosti narodov – nič od tega ne bi bilo mogoče brez miru in povezovanja med evropskimi državami. Tudi ne bi bilo mogoče, če ta tok v evropski politiki ne bi bil prevladujoč. Toda zdaj se pojavlja tudi protitok suverenizma, v Evropi in znotraj njenih držav. Je to pomembno? Po besedah diplomata Mirka Ciglerja je to pomembno, saj je izbira med federalizmom in suverenizmom tako globinsko pomembna, da bomo na volitvah, z glasovi za to ali ono stranko, pravzaprav odločali o njej.

Naše politične stranke pa še kar naprej nič?

P. S. Napisano brez umetne inteligence, s pomočjo spletne strani EU, evropskih federalistov in Wikipedije.

