Jezik in predlog novele zakona o tujcih

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Nato so Galaadci zasedli jordanske prehode proti Efraimu. In kadar je kdo izmed bežečih Efraimovcev rekel: »Rad bi šel čez,« so ga vprašali Galaadci: »Ali si Efraimovec?« Ako je odgovoril: »Nisem,« so mu veleli: »Reci torej Šibolet!« Ako je rekel: »Sibolet,« ker ni mogel pravilno izgovoriti, so ga zgrabili in pobili pri jordanskih prehodih. Tako jih je padlo dvainštirideset tisoč iz Efraima.

(Sveto pismo stare in nove zaveze, str. 250)

Najnovejši predlog novele zakona o tujcih (objavljen 20. avgusta 2026) me je spomnil na zgornjo zgodbo iz Knjige sodnikov (12.5 in 12.6), ki jo dobro poznamo vsi, ki se ukvarjamo z jezikovnim testiranjem ali jezikovno politiko. K njej se bomo še vrnili. Za začetek k dejstvom.

Predlagatelji v noveli zakona o tujcih močno zaostrujejo jezikovne pogoje za državljanke in državljane tretjih držav. Poznavanje jezika države sprejema je gotovo eden od ključnih dejavnikov uspešne integracije, a predlagane spremembe odpirajo številna vprašanja glede njihove smiselnosti, izvedljivosti in družbenih posledic.

Tako na primer predlagatelji poleg drugih zaostritev zvišujejo zahtevano raven znanja slovenščine za združitev z družino na raven A2, za stalno prebivanje pa z dosedanje A2 na B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO); gre za drugo in tretjo od šestih ravni tega dokumenta. (Tu puščam ob strani terminološko zmedo v predlogu novele, v katerem se pojavljajo različna, tudi strokovno povsem neutemeljena poimenovanja in številne nedoslednosti.)

Še posebej za združevanje z družino je to v primerjavi z dosedanjo ureditvijo, ki zahteva zgolj znanje ustnega sporazumevanja za preživetje (pred A1), povsem nesorazmeren ukrep in bo za velik delež tujih državljank in državljanov težko dosegljiv cilj.

Doc. dr. Ina Ferbežar, vodja programa Izpitni center pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF UL, članica Stalnega odbora združenja evropskih jezikovnih testatorjev ALTE FOTO: osebni arhiv

Po zadnji raziskavi Sveta Evrope (2018) je le nekaj držav EU pogojevalo začasno prebivanje oz. združevanje z družino z jezikovnim znanjem, pri čemer so bile zahteve običajno na ravni A1 SEJA. V večini držav, kjer je za stalno prebivanje takšen jezikovni pogoj sploh predviden, se je zahtevala raven A2 (z izjemo Danske, ki je zahtevala raven B1, vendar je sočasno zagotavljala obsežno brezplačno jezikovno podporo).

Od tedaj so marsikje sicer jezikovne zahteve zaostrili, a države se v obeh primerih pogosto osredotočajo bolj na ustno sporazumevanje in poslušanje, zmožnosti branja in še posebej pisanja pa ne zahtevajo v enakem obsegu. Novela zakona o tujcih, nasprotno, za stalno prebivanje predlaga raven B1 na pisnem, slušnem in ustnem delu (14. člen).

Predlagatelji novele svoj predlog utemeljujejo s ciljem ustvarjanja pogojev za »dostojno, samostojno in neodvisno delovanje v družbi«. Toda tu se zastavlja ključno vprašanje: ali ta cilj predlagane zahteve dejansko omogočajo, ali so smiselne in predvsem ali so realne.

Kaj pomenita ravni A2 in B1 SEJA?

B1 je v SEJU opredeljena kot raven sporazumevalnega praga, ki ga posameznik prestopi, ko pri sporazumevanju postane povsem samostojen v večini vsakodnevnih življenjskih situacij. Strokovnjaki se strinjamo, da bi morala biti jezikovna samostojnost končni cilj integracijskega procesa, ne pa pogoj v njegovih zgodnejših fazah.

Raven B1 se v evropskem prostoru dejansko bolj povezuje s pridobitvijo državljanstva. Razlika med ravnema A2 in B1 namreč ni zanemarljiva: medtem ko raven B1 predvideva samostojno jezikovno delovanje, raven A2 predvideva naklonjenega sogovorca in nekaj pomoči pri sporazumevanju. Ali je takšna pomoč v zgodnejših fazah integracije res problematična?

Naj osvetlim bolj konkretno. Zelo nehvaležno je govoriti o številu ur, ki so potrebne za dosego posamezne ravni. Ljudje smo različni, imamo različna jezikovna in kulturna ozadja, izobraževalne izkušnje, za učenje smo različno nadarjeni in motivirani. Predvsem učenje jezika zahteva čas. Poskusimo s primerjavo s slovenskim izobraževalnim sistemom in za primer vzemimo angleščino.

Na raven A2 je bil pred leti umeščen preizkus znanja angleščine na nacionalnem preverjanju znanja, torej po približno 800 urah sistematičnega učenja, kolikor jih predvidevajo učni načrti za angleščino v osnovni šoli. Dijaki triletnih poklicnih programov naj bi to raven znanja angleščine dosegli po še dodatnih 160 urah pouka. Raven B1 pri angleščini pa praviloma dosežejo dijaki ob koncu štiriletnega srednješolskega izobraževanja oziroma pri poklicni maturi, torej po približno desetih letih in okoli 1200 urah sistematičnega učenja.

Težko si predstavljam, da bi tuji državljanke in državljani ob redni zaposlitvi in drugih obveznostih v kratkem času dosegali primerljive rezultate, še posebno če bodo morali tako velik del jezikovnega izobraževanja financirati sami. In to nas pripelje k naslednjemu vprašanju.

Doslej je država v celoti financirala 180 do 240 ur jezikovne pomoči. To je sicer odločno premalo za nekoga, ki prihaja iz oddaljenega jezikovnega in kulturnega okolja, a bilo je vsaj nekaj in namen je bil načeloma dober. Po novem naj bi država to pomoč financirala le še 60-odstotno, preostalih 40 odstotkov naj bi udeleženci programov jezikovne pomoči, torej tečajev slovenščine, plačali sami.

Doslej je država omogočala brezplačno prvo opravljanje preizkusa, predlagana novela zakona to možnost ukinja – izpiti naj bi postali samoplačniški. FOTO: Jože Suhadolnik

Na podlagi katerih analiz je bil določen prav ta delež sofinanciranja? Kako motivirani sploh bodo tuji državljanke in državljani za udeležbo na tečajih, če bodo morali pomemben del stroškov kriti sami? Pogosto gre namreč za zaposlene na slabše plačanih delovnih mestih, nižje izobražene in za ranljive skupine oseb.

Dodatno skrb vzbuja organizacija jezikovne pomoči. Izvajanje jezikovnih programov, tako formalnih kot neformalnih, se praviloma ureja prek javnih naročil, pri katerih je odločilna najnižja cena, strokovne reference izvajalcev pa niso pomembne. Kolikšne bodo razlike v cenah med izvajalci?

V primeru različnih cen bodo torej udeleženci obravnavani povsem neenako. Kako bodo tečaji prilagojeni različnim jezikovnim in kulturnim ozadjem udeležencev in njihovim sporazumevalnim potrebam? In predvsem: kako kakovostni in učinkoviti bodo taki programi, če strokovna usposobljenost izvajalcev ni eno ključnih meril izbora? Iz izkušenj vemo, da nizka cena lahko obljubi kvečjemu izvedbo, ne more pa zagotoviti kakovosti. In spet smo pri vprašanju motivacije.

Iz izkušenj lahko povem, da je pr(a)va motivacija za udeležbo na tečajih slovenščine pravzaprav obvezni preizkus znanja. Doslej je država omogočala brezplačno prvo opravljanje preizkusa, predlagana novela zakona to možnost ukinja – izpiti naj bi postali samoplačniški. Kadar postanejo zahteve previsoke in predrage, se poveča tveganje za različne obvode, kot potrjujejo tudi dosedanje izkušnje Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF UL z izvajanjem izpitov iz znanja slovenščine.

Od »nadomestne udeležbe«, ko se izpita udeleži nekdo drug, do ponarejanja spričeval o znanju slovenščine, če omenim samo dve skrajnosti. Če bo država takšno preverjanje prepustila tržni dejavnosti, na kar nakazuje tudi določilo o izvajanju neformalnih programov (10. člen), bo morala prevzeti odgovornost za tovrstne zlorabe.

»Reci torej Šibolet!«

V prihodnjem poročilu Sveta Evrope se bo torej Slovenija, kar zadeva jezikovno integracijo, znašla na seznamu najstrožjih. Pa ne samo zaradi jezikovnih zahtev. Navsezadnje te niso namenjene le tujcem, ampak tudi govorkam in govorcem slovenščine zagotavljajo, da bomo lahko še naprej pretežno živeli v slovenščini. Med strožjimi se bo znašla tudi zato, ker predlagana novela zakona o tujcih močno omejuje dostop do znanja slovenščine.

Zaostrovanje jezikovnih pogojev zagotovo ne vodi do boljšega jezikovnega znanja, prej nasprotno: v Centru za slovenščino od zadnje zaostritve jezikovnih zahtev konec leta 2024 ugotavljamo padec uspešnosti na izpitu na ravni A2 SEJA z 80 na 65 odstotkov.

Temeljni cilj naše jezikovne politike bi moralo biti zato predvsem spodbujanje učenja slovenščine. Sistematična, dobro organizirana in kakovostna jezikovna pomoč je ključnega pomena in bi morala biti enako dostopna za vse zainteresirane in zanje tudi brezplačna, prav tako preizkus znanja slovenščine. Pogoj za pristop k preizkusu pa bi spet lahko bila obvezna 80-odstotna prisotnost na tečaju, če se ga oseba udeleži, kot je že bilo urejeno pred časom.

Le izjemoma so jezikovni preizkusi cilj sami po sebi. Večinoma gre zgolj za eno od postaj na poti k drugim ciljem: v našem primeru k zaposlitvi, združitvi z družino, pridobitvi dovoljenja za stalno prebivanje ali državljanstva. Zato za posameznike pogosto pomenijo predvsem oviro. Kar nas vrača k uvodnemu odlomku. Svetopisemska zgodba nam govori o jeziku kot »simbolni lastnini« naše skupnosti.

Svari nas pred tem, da bi se njegovo preverjanje uporabljalo zgolj kot argument moči. Govori o pripadnosti in izključevanju in s tem odpira vprašanje družbene pravičnosti. Odpira pa tudi mnogo širša vprašanja, relevantna v kontekstu vsakršnega preverjanja znanja: govori namreč o posledicah, ki jih takšno preverjanje prinaša.

Iskreno si želim, da bi se vsako jezikovno pogojevanje pripravljalo s tresočo roko: s tehtnimi premisleki in jasnimi cilji, kaj z integracijo sploh želimo, ter ob širši javni razpravi vseh potencialnih deležnikov. Predvsem tudi tistih, ki so jim predlagani ukrepi namenjeni. Saj si v tujih državljanih navsezadnje želimo sogovorce, ki bodo »dostojno, samostojno in neodvisno« delovali v naši družbi, kajne?

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Doc. dr. Ina Ferbežar, vodja programa Izpitni center pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF UL, članica stalnega odbora združenja evropskih jezikovnih testatorjev ALTE

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.