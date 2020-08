Kaj, če je veliko več imunih?

Preberite še: Bitka proti virusu na več frontah

Še vedno čakamo sveti gral med dosedanjimi razlagami tako različne usode bolnikov s covidom-19.

Največja nerazrešena skrivnost povzročitelja covida-19 je osupljiva in pravzaprav nikjer drugje videna razlika v poteku bolezni pri različnih ljudeh. Bolezen, ki poteka pri veliki večini (80 odstotkov) blago do zmerno, pri drugih povzroči hude težave, tudi smrt. Tveganja za hujši potek (starost, visok krvni tlak, sladkorna bolezen, pomanjkanje protivirusnih imunskih celic – limfocitov T v krvi, pretirano vnetje v telesu) kažejo na odločilen pomen kakovosti imunskega odziva ob okužbi.O zaporedju dogodkov, ki pripeljejo v katastrofo, smo se pri analiziranju imunskega sistema bolnikov že veliko naučili, povsem nejasno pa je še vedno, kaj je osnovni vzrok tako različnih potekov bolezni. Ve se, na primer, da je temeljni mehanizem pri hudem poteku počasen protivirusni odziv. Ljudje, ki le blago zbolijo, so s protivirusnimi celicami T zmožni že do petega ali šestega dne ustaviti naraščanje količine virusa v telesu. Pri težjem poteku pa se količina virusov tudi po enem tednu še kar naprej povečuje in vsi ti virusi v pljučih okvarijo toliko tkiva, da nastane virusna pljučnica, pljuča začnejo otekati, vnetne snovi in virusi pa nato vdrejo v kri in s tem v vse telo.A to ne pojasni, kaj tako drugačnega je z imunskim odzivom tistih, ki jim bo dano blago zboleti, v nasprotju z drugimi, ki jih bo okužba smrtno prizadela. Ker je starost dejavnik tveganja, je postala najprej aktualna »stara« zgodba o staranju imunskega sistema – imunosenescenca. Imunske celice imajo v našem življenju genetsko programirano omejeno število »akcij«, zato se pri zelo starih ljudeh ta kvota izpolni in za okužbo proti povsem novim mikroorganizmom zmanjka obrambe. Vendar izčrpanje imunskih celic ni odvisno samo od let, ampak še bolj od celokupnega števila »intervencij« v življenju. Imunski sistem se hitreje, kot kažejo leta, »postara« pri ljudeh s kroničnimi vnetji, kamor prištevamo avtoimunske bolezni, kronične okužbe pa tudi kronična vnetja žil (tudi pri debelosti, diabetesu).Posledica ostarelih, nefunkcionalnih citotoksičnih limfocitov je neučinkovito uničevanje z virusom okuženih celic. Ko količina virusov v pljučnem tkivu narašča, imunske celice lokalno v pljučih tvorijo vedno več vnetnih snovi (citokinov), zato je prehod protivirusnih limfocitov T iz krvi v pljuča vedno večji in v krvi »zmanjka« limfocitov – kar je slab znak glede razpleta bolezni, saj pomeni ogromno virusa v pljučih in s tem pretirano otekanje pljuč in težave z dihanjem.A vendar teorija o staranju imunskega sistema težko pojasni tako ekstremno različno usodo okuženih, tudi enako starih prebivalcev domov za ostarele. Kot poskus odgovora je prejšnji teden (29. julija) v reviji Nature izšel zelo provokativen članek nemških avtorjev (A Thiel, Charité, Berlin) o tem, da imajo številni ljudje brez prebolelega covida-19 v krvi protivirusne limfocite T proti novemu koronavirusu – ki so jih pridelali ob okužbah s starimi koronavirusi.To odkritje seveda ne pomeni, da limfociti, nastali proti starim koronavirusom, učinkovito ščitijo proti novemu – podoben pojav imamo tudi pri protitelesih proti starim in novemu koronavirusu (navzkrižna reaktivnost) in tam pojav povzroča zgolj motnjo pri razlagi testov, koristi za okuženega pa verjetno ni.A zakaj smo potem skoraj vsi strokovnjaki ta članek še isti dan, ko je bil objavljen, z navdušenjem prebrali in nanj opozarjali kolege, če bi ga morda spregledali? Ker namig o tem, kaj v temelju povzroča tako različen potek bolezni, vsi tako željno pričakujemo. Še vedno čakamo sveti gral med dosedanjimi razlagami tako različne usode bolnikov s covidom-19. Vse dosedanje hipoteze – o staranju imunskega sistema, o vdoru virusov v notranje organe pa o protitelesih, ki poslabšajo bolezen – lahko deloma držijo, a ne pojasnijo tako ekstremnih razlik v usodi zbolelih. Obstoj protivirusnih limfocitov T, pridobljenih iz preteklih okužb s starimi koronavirusi, pa bi pojasnil prav vse in bistvo – če bi bilo res. To bi takoj spremenilo pristop k bolezni.Če bi bili pred covidom-19 zaščiteni ljudje, ki imajo protivirusne limfocite T iz preteklih okužb proti starim koronavirusom, bi bilo zelo hitro mogoče s testiranjem limfocitov T vnaprej napovedati, kdo ni in kdo je ogrožen ob morebitni okužbi.***Alojz Ihan, dr. medicinskih znanosti, imunolog, pisatelj in publicist.Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.