Kaj je 30 let za bolnika? In kaj je 30 let za medicinsko osebje?

Trideset let bo stara moja starejša hči, dvakrat 30 let bom prihodnje leto star sam. Trideset let bo star DBKB (Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi). To je eno prvih formiranih združenj bolnikov v Sloveniji. Vem, da je to veliko časa, saj bom kmalu dopolnil 33 let zdravniške tlake.

Spomnim se: ko sem prišel na koncu jeseni leta 1993 na hematologijo, sem začudeno gledal, kaj in kakšen oddelek je to. Zmahan, je bila prva misel. Kemoterapija je bila vse, alfa in omega zdravljenja, slabost in bruhanje bolnikov vsakdanjik in nekaj neizogibnega, antibiotiki redki in antimikotikov pravzaprav sploh še ni bilo, z izjemo flukonazola, ki smo ga uporabljali za zaščito bolnikov pred febrilno nevtropenijo.

Dr. Samo Zver. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pravzaprav so bili tudi nedelujoči, saj je njihova uporaba povzročala selekcijo nevarnih plesni, recimo aspergilozo ali mukormikozo. Za katere pa takrat resnično nismo imeli na razpolago učinkovitih protiglivnih zdravil. No, ja, na voljo je bil klasični amphothericin B, ki pa je povzročal hude neželene sopojave zdravljenja. Hude slabosti in bruhanje med intravensko aplikacijo zdravila, ki je zato potekalo kar osem ur neprekinjeno, huda in življenje ogrožajoče hipokaliemija, ledvično in jetrno odpovedovanje ...

Pa vseeno, bolniki so vse to molče prenašali, mi, medicinsko osebje pa zaznavali in spremljali raven kalija v periferni krvi, dajali zdravila proti slabosti in bruhanju. Bolniki se niso pritoževali. Vedeli so, da je to cena mogoče ozdravitve krvne rakave bolezni. Med seboj so bili trdno povezani, spoštovali so medicinsko osebje in seveda nasprotno. Spoštovanje, medsebojni »rešpekt«, ni bila puhlica.

In ljudje – beri bolniki – tudi ne nazadnje njihovi svojci in medicinsko osebje so bili ves čas dobre volje, veliko smeha in šegavosti je bilo čutiti okoli njih. Pravzaprav je bilo na dnevnih in glavnih oddelčnih vizitah celo zabavno. Hudim boleznim in negotovim preizkušnjam, ki so bile pred njimi, navkljub.

Bil je čas, ko so vrhunski hematologi v svetovnem merilu menili, da je ozdravitev krvnega raka le vprašanje časa. Ker da imamo v krvi krvotvorno matično celico, iz katere se lahko razvije katerikoli organ v človekovem telesu. To se na žalost – predvsem bolnikov (in tudi stroke) – ni zgodilo. In bolj ko se v problem poglabljamo, iščemo rešitve, manj je jasnega. Je pa res, da so, na primer, pri moških bolnikih (X; Y) našli ženske srčne celice, kardiomiocite (x; x), če je bila darovalka, na primer, bolnikova sestra.

Torta. Ja, torta. Sedimo v stari rekreaciji, prostoru za (pre)kratek ter prehoden oddih negovalnega in medicinskega osebja v šestem nadstropju. Takrat mlade, zdaj pa kanček starejše medicinske sestre in zdravniki, ki pa smo z delom ohranili takratni mladostni videz ... No, vsaj mislili smo, da smo videti mladostni.

Pa vseeno, kljub navidezni »ne visoki starosti«, ni bilo preprosto. Izmučeni smo bili, saj so oziroma smo, če vštejem še sebe, ki mi je bil to prvi tak terapevtski manever, opravili pred več deset minutami zdravljenje z alogeno presaditvijo krvotvornih matičnih celic (KMC). To je bil čas, ko smo opravili približno deset (minus eno ali dve) alogeničnih presaditev na leto. Zdaj je teh 140 ali 150.

Zato smo proti koncu milenija dobili torto. Veliko kot Triglav in naročeno iz takrat znane ljubljanske slaščičarne. Sestra Marijana, glavna sestra klinike, jo je kupila iz finančnih sredstev in prispevkov za kliniko in nas, udeležene v zdravljenje, po prav vsaki presaditvi počastila s torto. Bile so različnih okusov in vsakič je sledila nova velika torta. Vedno in vedno brez pardona in izjeme. Ja, tako preprosto je bilo pred tridesetimi in več leti.

Zdaj bi bila takšna torta morda jasen znak nepoštenja, zastonjkarstva, iskanja privilegijev in razkazovanja moči v družbi. Morda bi kdo lahko sklepal, da gre za prisvajanje »dobre hrane«, ne da bi jo plačali. Skratka, misija nemogoče. Verjetno bi vsi skupaj končali v Tarči.

Duh dandanašnjice je premagal stari vzorec odnosov med bolniki in zdravniki. Ti ponavljamo mantro, da smo preslabo plačani in nespoštovani ter smo zato nemalokrat razžaljeni. Bolniki, ki nas gledajo in poslušajo, pa so užaljeni. Zatorej naj velja: pojdimo z vedenjem v čas pred 30 leti. Eni in drugi. Z razvojem medicine pa v prihodnjih 30 let.

In takrat bomo imeli morda resnično vse, tudi zdravilo za marsikatero rakavo bolezen. Do takrat pa so združenja bolnikov tista, ki nas opominjajo, da drug brez drugega ne zmoremo in ne znamo. In da smo in bomo tudi v prihodnje sodili skupaj. Obsojeni smo na sodelovanje.

In še … na hrvaški televiziji sem gledal en nov, morda, bolje rečeno, inovativen resničnostni šov. Kdo v določeni časovni enoti lahko poje več. Nezdravo življenje in škodljive navade postajajo tudi zelo gledljive televizijske oddaje. Seveda sta tekmovali dve ekipi. Ki pravzaprav nista jedli, ampak sta se na vse pretege basali, pravzaprav goltale hrano.

Morda je rešitev za človeško neumnost, ki ne popušča, da poiščemo sorazmerno skromnost. Skromnost iz časov, ki jih omenjam na začetku pisanja.

Združenja bolnikov pa naj tudi opozarjajo in zahtevajo, da se takšne »zabavne oddaje«, ki to niso, prepovedo. V prenesenem pomenu je to isto, kot da bi tekmovali bolniki s krvnim rakom, kdo bo prej umrl. Ali alkoholiki, kdo bo prej dobil cirozo jeter. Namreč, umreš lahko tudi zaradi prenažiranja in metabolnega sindroma, ki takšnemu prenažiranju sledi. To je skupek bolezni, za katerimi lahko trpimo prav vsak dan – sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, hiperholesterolemija in hiperlipidemija, debelost in še kaj bi se našlo.

Torej: potrebujemo novo miselnost in novo kritičnost. Vsi akterji: bolniki, medicinsko osebje, laiki ... Ustaviti je treba vedenjske vzorce, ki so škodljivi za prav vse ljudi. In pri tem je lahko tudi nova vloga društev bolnikov ključna in neprecenljiva.

***

Prof. dr. Samo Zver, dr. med., hematolog in učitelj na Medicinski fakulteti UL. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.