Kaj je Kuba hudega storila Sloveniji

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Garota (po špansko Garrota) je staro inkvizicijsko orodje za mučenje, za počasno, boleče davljenje heretikov in grešnikov. Natančno to počne ameriška administracija z malo sosednjo Kubo. Že 66 let jo poskuša daviti in ohromiti z gospodarskim embargom. Zakaj naša diplomacija, pod Janezom Janšo in Tonetom Kajzerjem, Kubancem privošči boleče umiranje z garoto ameriškega embarga? Kot nekdanji veleposlanik, akreditiran tudi v Havani, zaman poskušam najti en sam konsistenten razlog za drastičen preobrat Slovenije v odnosu do dolgoletnega embarga proti tej karibski državi. In ga ne najdem. V novejšem stališču slovenske diplomacije zaznavam le tipičen kurtizanski, ...