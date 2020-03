Kaj pa brexit?

Združeno kraljestvo je 31. januarja 2020 izstopilo iz Evropske unije. S tem je tudi zapustilo evropski skupni trg in evropsko carinsko unijo. Ne bo več uživalo prednosti, ki jih ponujata skupni trg in enotna carinska unija, hkrati pa tudi ne bo več zavezano slediti pravilom Evropske unije. Do konca leta sicer traja prehodno obdobje, ko je status Združenega kraljestva skoraj enak, kot da bi bilo v EU.Po koncu prehodnega obdobja, ki bo potekel 31. decembra letos, bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. Z Evropsko unijo bo torej v enakem razmerju, kot so denimo Združene države Amerike, Indija ali Bosna in Hercegovina. S tretjimi ...