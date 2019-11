Kaj pri kreditih predlagam vladi in Banki Slovenije

Vladi predlagam, da se najprej seznani z vsemi dejstvi, ki so pomembna za vodenje stanovanjske politike, in da se dodatno seznani z »novo denarno politiko«, ki jo vodi ECB od junija 2014, ko je uvedla negativno obrestno mero, in od marca 2015, ko je začela odkupovati državne in podjetniške obveznice.

Odpri galerijo Dr. France Arhar Združenje bank Slovenije 10.12.2015 Ljubljana Slovenija [Dr. France Arhar,Združenje bank Slovenije,Ljubljana,Slovenija] Foto Jože Suhadolnik

France Arhar