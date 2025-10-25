Kako država izgublja na stotine milijonov

Ko govorimo o javnih financah, večina pomisli na davke in porabo. Plačamo državi, ta pa financira šolstvo, zdravstvo, pokojnine in javno upravo. Preprosto. A sistem ni tako linearen, precejšen del denarja samo kroži. Imenujmo to krožne transakcije: knjiženja, pri katerih država sama sebi plačuje prispevke in denar seli iz ene blagajne v drugo. Na prvi pogled se zdi, da ustvarjamo novo vrednost, v resnici pa samo premikamo številke.

Poglejmo primer. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) izplača upokojencu bruto pokojnino. Iz nje se odšteje prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki ga Zpiz nakaže naprej v ZZZS. Hkrati država prek proračuna kompenzira primanjkljaj pokojninske blagajne. Javni uslužbenci dobijo plačo iz proračuna, od katere se spet odvedejo prispevki v Zpiz in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Država denar nakaže sama sebi, potem še enkrat, dokler struktura ne postane meglena.

Tomaž Erjavec.

Sistem navidezno deluje: denar kroži, obveznosti se knjižijo. A realni stroški tega kroženja so visoki. Samo administracija Zpiza in ZZZS predstavlja več kot 150 milijonov evrov letno. Če prištejemo stroške računovodstev, nadzornega sistema, finančne uprave in ministrstev, govorimo o nekaj sto milijonih evrov, izgubljenih za to, da denar sam sebe beleži. Če vemo, da imamo v javnih financah večkratno prekrivanje tokov in podvajanja, je realen delež teh krožnih stroškov lahko najmanj dva do tri odstotke vseh javnih sredstev. Pri javni porabi v vrednosti 20 milijard evrov to pomeni 400 do 600 milijonov evrov na leto.

To niso majhne številke. Za 200 milijonov evrov bi lahko zgradili novo onkološko kliniko. S 400 milijoni bi lahko podvojili vlaganja v znanost in raziskave. Namesto tega vlagamo v obračunavanje samega sebe. Nobenemu monopolu ni treba biti učinkovit. Javna uprava v Sloveniji je največji monopol, z ničelno konkurenco in brez pritiska na učinkovitost, ki jo vsak dan občutijo podjetja. Plače so določene po razredih, ne po rezultatih. Vodilna mesta so pogosto politično določena, ne strokovno. Tako vrhunsko znanje iz podjetij in akademije ne doseže javnega sektorja.

Zakaj torej sploh potrebujemo nove davke? Če bi ustavili kroženje denarja brez dodane vrednosti, bi imeli na voljo več sto milijonov evrov. Ob tem pa naj ne pozabimo, da vsi računi, ki jih gospodarstvu izda država, nosijo DDV. Najprej plačamo iz proračuna, potem pa podjetje ta DDV nakaže nazaj v proračun. To je računovodska telovadba brez smisla, pri kateri izgubljamo čas, energijo in denar.

Medtem ko se hvalimo z bonitetnimi ocenami in stabilnostjo javnih financ, ministrstvo za finance dopušča, da ogromno denarja izgubljamo zaradi neučinkovitih notranjih prenosov. Če bi podjetje delovalo tako, bi to imenovali negospodarno trošenje. Pri državi temu pravimo normalno. A za davkoplačevalca je učinek enak: denar je porabljen, učinki pa minimalni.

Vprašanje je preprosto: ali ni naloga ministra za finance, da kot prvi poskrbi, da se krožne transakcije zmanjšajo in da denar davkoplačevalcev dejansko služi svojemu namenu? Če bi podjetnik tako trošil, bi ga tržni mehanizmi hitro kaznovali. Pri državi pa ostane brez posledic.

***

Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.