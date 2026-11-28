Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Podatki iz marčnega poročila uglednega švedskega inštituta V-Dem, ki se ukvarja s stanjem demokracije po svetu, so skrb vzbujajoči. Danes namreč v avtokracijah živi kar 74 odstotkov človeštva, to je približno šest milijard ljudi. V liberalnih demokracijah jih živi komaj sedem odstotkov. Leta 2005 je v demokracijah živela skoraj polovica sveta, danes pa ne več kot četrtina. To pomeni, da je demokracije po teh podatkih toliko, kot je je bilo leta 1978, preden se je začel tretji val demokratizacije, kot je Samuel Huntington takrat označil val reform, ki je odnesel številne avtoritarne režime v Evropi (Portugalska, Španija), Latinski Ameriki in Aziji. Kar je še ...