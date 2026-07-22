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    Kako preganjati korupcijo: Skok v pravo smer?

    Institucije dolgoročno delujejo le v družbi, ki sprejme načelo, da pravila veljajo za vse enako.
    Prvi odzivi strokovne javnosti, sodnikov, tožilcev niso najboljša popotnica zakonu. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Prvi odzivi strokovne javnosti, sodnikov, tožilcev niso najboljša popotnica zakonu. FOTO: Blaž Samec
    Bojan Bugarič
    22. 7. 2026 | 05:00
    10:20
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    Skoraj vsaka država, v kateri je stopnja korupcije visoka, naredi podoben prvi korak. Ustanovi novo protikorupcijsko komisijo, sprejme strožji zakon ali oblikuje specializirano tožilstvo ali podobno protikorupcijsko enoto. Nekaterim to pomaga, drugim ne.

    Prav zato je vprašanje, ki ga postavlja pravkar vloženi predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ali nova institucija, tako imenovani Skok, kot jo predvideva zakon, skupaj z drugimi spremembami, lahko predstavlja pot v pravo smer.

    Obisk pristojnega evropskega komisarja Michaela McGratha, ki je že pred vložitvijo predloga opozoril, da spremembe ne smejo ogroziti neodvisnosti organov, ki so pristojni za preprečevanje korupcije, kaže, da razprava presega slovensko dnevno politiko.

    Slovenija ni med najbolj koruptivnimi državami sveta. Toda tudi med najboljšimi je ne najdemo. Na lestvici zaznave korupcije organizacije Transparency International že več let zaseda mesta v sredini držav Evropske unije, nazadnje je bila na 41. mestu.

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    Vrhovno sodišče glede Skoka poziva k ponovnemu razmisleku

    To pomeni, da korupcija ni tako razširjena kot v Romuniji, na Madžarskem ali v Grčiji, vendar je dovolj prisotna, da zmanjšuje zaupanje državljanov v javne institucije. Prisotna je na številnih področjih, od javnih naročil do lokalne politike, upravljanja državnega premoženja, zdravstva in podobno. Da so reforme nujne, zato ne bi smelo biti sporno. Vprašanje je le, katere reforme.

    Predlog zakona o Skoku izhaja iz razumljive logike. Če organi niso dovolj učinkoviti, jih je treba reorganizirati ali reformirati. Takšne rešitve niso nič nenavadnega. Hrvaška je ustanovila Uskok, Romunija Nacionalni direktorat za boj proti korupciji (DNA), Italija posebne protimafijske in protikorupcijske enote. Če nova organizacija pomeni hitrejše preiskave, bolj usklajeno delo policije in tožilstva ter več pravnomočnih sodb, je to lahko pomemben korak naprej.

    Toda raziskave zadnjih štiridesetih let opozarjajo, da je to šele prvi korak. Susan Rose-Ackerman z univerze Yale, ena od utemeljiteljic sodobnega raziskovanja korupcije, je že pred desetletji pokazala, da korupcija ni predvsem posledica nepoštenih posameznikov, ampak institucionalnih spodbud. Nastaja tam, kjer imajo javni uslužbenci velik monopol pri odločanju, široko diskrecijsko pravico in premalo nadzora.

    Vladi očitajo, da bi se pri pripravi zakona morala posvetovati vsaj s ključnimi organi, ki so neposredno udeleženi pri odkrivanju in kaznovanju tega pojava. FOTO: Leon Vidic
    Vladi očitajo, da bi se pri pripravi zakona morala posvetovati vsaj s ključnimi organi, ki so neposredno udeleženi pri odkrivanju in kaznovanju tega pojava. FOTO: Leon Vidic

    Če so postopki zapleteni, nepregledni in dolgotrajni, nastane prostor za podkupovanje, klientelizem in trgovanje z vplivom. Zato uspešen boj proti korupciji po njenem mnenju ne pomeni predvsem višjih kazni ali novih organov, ampak boljše upravljanje države: profesionalno javno upravo, pregledna javna naročila, digitalizacijo postopkov, jasno odgovornost nosilcev oblasti in neodvisno sodstvo. Dobro upravljanje je najboljša protikorupcijska politika. Vendar tudi to še ni dovolj.

    Politologinja Alina Mungiu-Pippidi je s primerjalnimi raziskavami razvoja evropskih držav pokazala, da so številne države sprejele odlične zakone in ustanovile protikorupcijske komisije, korupcija pa se kljub temu ni bistveno zmanjšala. Zakaj? Ker se niso spremenila pravila igre.

    Po njenem mnenju države ne postanejo manj koruptivne zato, ker ustanovijo protikorupcijske organe. Manj koruptivne postanejo, ko zgradijo družbo, v kateri pravila veljajo enako za vse. Alina Mungiu-Pippidi razlikuje med družbami partikularizma, kjer dostop do javnih dobrin določajo osebne povezave, politična pripadnost ali sorodstvo, in družbami etičnega univerzalizma, v katerih imajo vsi enak položaj pred državo. Prehod iz prvega v drugi model je dolg zgodovinski proces. Ne opravi ga ena vlada in ne ena institucija.

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    Prva predstavitev predloga zakona o Skoku

    Prav zato obe raziskovalki prideta do podobnega praktičnega sklepa. Susan Rose-Ackerman pokaže, kako zmanjšati priložnosti za korupcijo. Alina Mungiu-Pippidi pa pojasni, zakaj reforme delujejo le tam, kjer se spreminjajo tudi družbene norme. Institucije in kultura niso alternativa. Potrebujemo oboje.

    To tudi potrjuje zgodovina najuspešnejših držav. Singapur velja za eno najmanj koruptivnih držav na svetu. Toda ob osamosvojitvi leta 1965 je bila korupcija razširjena v policiji, carini in javni upravi. Vlada Lee Kuan Yewa ni zgolj okrepila urada za preiskovanje korupcije (CPIB).

    Profesionalizirala je javno upravo, uvedla meritokratsko zaposlovanje, bistveno poenostavila administrativne postopke, zvišala plače javnih uslužbencev in dosledno preganjala korupcijo tudi med ministri. Ko je bil leta 1986 zaradi korupcije (prejema podkupnine) preiskan minister Teh Cheang Wan, je postalo jasno, da zakon velja za vse. Prav ta kombinacija institucionalnih reform in politične kulture je v nekaj desetletjih spremenila državo.

    Pristop vlade, ki je zakon pripravila brez takšnega širšega posvetovanja, vsekakor ne bo pripomogel, da bi zakon postal del širše strategije dobrega upravljanja države. FOTO: Leon Vidic
    Pristop vlade, ki je zakon pripravila brez takšnega širšega posvetovanja, vsekakor ne bo pripomogel, da bi zakon postal del širše strategije dobrega upravljanja države. FOTO: Leon Vidic

    Hongkong je šel po podobni poti. Po ustanovitvi Neodvisne komisije za boj proti korupciji (ICAC) leta 1974 se niso osredotočili le na pregon. Komisija temelji na treh stebrih: preiskovanju, preprečevanju in izobraževanju. Sodeluje s šolami, podjetji, javnimi ustanovami in civilno družbo. Namen ni le odkrivati korupcijo, ampak tudi zmanjševati možnosti zanjo in oblikovati družbeno kulturo, v kateri takšno ravnanje ni sprejemljivo. Ta vidik je še posebno šibek v slovenski družbi.

    Kot članica EU se lahko največ naučimo od skandinavskih držav. Danska, Finska, Švedska in Norveška niso postale najmanj koruptivne zato, ker bi ustanovile posebne protikorupcijske agencije. Pravzaprav jih imajo manj kot številne države vzhodne Evrope. Njihova prednost je drugje.

    Na Švedskem že od leta 1766 velja načelo javnosti uradnih dokumentov. Javna uprava je profesionalna in politično nevtralna. Javna naročila so transparentna. Mediji imajo širok dostop do informacij. Sodstvo uživa visoko stopnjo zaupanja. Še pomembneje pa je, da politične stranke boj proti korupciji razumejo kot skupni interes države, ne kot orožje proti političnim nasprotnikom.

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    Dolgo pričakovani zakon o Skoku v vladni obravnavi

    Tudi Hrvaška ponuja zanimiv nauk. Uskok je dosegel nekaj zgodovinskih uspehov, tudi obsodbo nekdanjega predsednika vlade Iva Sanaderja. To dokazuje, da specializirane institucije lahko delujejo. Toda Hrvaška kljub temu ni postala Danska. Dober organ pregona lahko kaznuje korupcijo. Ne more pa sam spremeniti politične kulture in družbenih navad.

    To je verjetno najpomembnejša lekcija tudi za Slovenijo. Korupcija ni problem ene vlade. Ni problem ene politične stranke. In ni omejena na eno institucijo. Prisotna je povsod, kjer osebne povezave začnejo prevladovati nad pravili, tako v politiki, zdravstvu, podjetjih, lokalni samoupravi, na univerzah in drugod. Zato je iluzorno pričakovati, da bo ena sama institucija odpravila pojav, ki je zakoreninjen v širši družbi.

    Seveda potrebujemo neodvisne preiskovalce, tožilce in sodnike. Potrebujemo tudi vlado, ki daje zgled. Toda potrebujemo še nekaj pomembnejšega, in to je družbeno soglasje, da je zmanjševanje korupcije skupni nacionalni interes. To pomeni vzgojo v šolah, ki otroke uči pomena etičnih pravil, pregledno delovanje javnih ustanov, meritokratsko zaposlovanje, zaščito prijaviteljev nepravilnosti, svobodne medije in močno civilno družbo. Predvsem pa pomeni politični dogovor, da boj proti korupciji ni odvisen od tega, kdo je na oblasti. Glede na zgodovinsko razklanost slovenske družbe in politike bo ta vidik imel zelo pomembno vlogo.

    Korupcija ni problem ene vlade. Ni problem ene politične stranke. In ni omejena na eno institucijo. FOTO: Leon Vidic
    Korupcija ni problem ene vlade. Ni problem ene politične stranke. In ni omejena na eno institucijo. FOTO: Leon Vidic

    Nič ni narobe, če želi vlada izboljšati delovanje organov pregona. Če bo Skok učinkovitejši in bo zakon hkrati ohranil neodvisnost KPK, tožilstva in sodstva, je to lahko pomemben korak naprej. Prvi odzivi strokovne javnosti, sodnikov, tožilcev niso najboljša popotnica zakonu.

    Vladi očitajo, da bi se pri pripravi zakona morala posvetovati vsaj s ključnimi organi, ki so neposredno udeleženi pri odkrivanju in kaznovanju tega pojava. Pristop vlade, ki je zakon pripravila brez takšnega širšega posvetovanja, vsekakor ne bo pripomogel, da bi zakon postal del širše strategije dobrega upravljanja države.

    Največja lekcija Susan Rose-Ackerman in Aline Mungiu-Pippidi je presenetljivo preprosta. Prva nas uči, da je treba zmanjšati priložnosti za korupcijo z boljšimi institucijami. Druga, da institucije dolgoročno delujejo le v družbi, ki sprejme načelo, da pravila veljajo za vse enako. Zato boj proti korupciji ni predvsem projekt novega organa. Je projekt države. Še bolj pa je to projekt družbe kot celote.

    ***

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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