    Gostujoče pero

    Kakšen gospodar bo umetna inteligenca

    Ker smo vse bogove – tako kot tudi UI – ustvarili ljudje, je naša morala, tista, ki bo tudi kvantno mehaniko vodila po edino možnih poteh.
    Sposobnost umetnega uma torej ni vprašanje. Le še nekaj časa potrebuje, da zavlada svetu. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Sposobnost umetnega uma torej ni vprašanje. Le še nekaj časa potrebuje, da zavlada svetu. FOTO: Matej Družnik
    Jure Apih
    23. 9. 2025 | 05:00
    A+A-

    Umetne inteligence (UI) nas je strah. Nas, nevedneže malce manj, poznavalce in raziskovalce vsak dan bolj. Prvi občudujemo vsevednost, prijaznost in prilagodljivost nevidnega monstruma za računalniškim zaslonom, drugi le strmijo nad hitrostjo, s katero se eksponentno razvija in raste. Predvidevanje prihodnosti je nezanesljivo kot že dolgo ne. Čeprav smer razvoja, kot bi rekel Edi, je pa jasna. Sintetični razum, ki ga je ustvaril človek, bo nad tem prej ali slej prevladal. Vse dosegljivo znanje že ima, nedoumljivo sposobnost kvantne fizike obvlada, le še samozavedanje in čustveno inteligenco potrebuje. Superračunalnik HAL v Kubrickovi Odiseji v vesolju nam je zgled. Nikogar ni, ki bi si upal napovedati, kako se bo človeški um, tisti, ki je s homo sapiensom razvil sodobno civilizacijo, soočil z intelektualno pošastjo, ki vse ve in vse zna in z nedoumljivo hitrostjo povezuje, kombinira in sklepa. Kdo bo znal zaščititi človeštvo, ko bo UI ugotovila, kaj vse je z njim, nami narobe, in bo obvladala tudi vse vzvode, da spremeni, kar se ji zdi. Ko je nekdo drug, kot nas učijo, s podobno sposobnostjo ustvaril ta svet in je bil nezadovoljen z njim, ga je neusmiljeno uničil, vse pobil in z vesoljnim potopom zakril sledove. Le Noeta naj bi se usmilil in za vzorec živali, ki jih je pustil za novo vzrejo.

    image_alt
    Pravica je slepa. Ni pa neumna

    Podoba vsemogočnega, krutega, a vendar dobrega Boga, ki ima kljub vsem svojim skrbem čas, da na vsakega od nas pomisli in se z našo usodo ukvarja, me je že v rani mladosti begala. Štiri milijarde, danes blizu devet milijard nas je, le kako naj bi skrbel prav za vsakega? Kako naj bi slišal vse prošnje in priprošnje, vse molitve, prisege in zaobljube, s katerimi se verniki vseh religij obračajo nanj, kako naj bi se vsakemu posebej posvetil? Umetna inteligenca v oblaku in s superračunalniki nekje v Skalnem gorovju to zmore.

    Jure Apih FOTO: Igor Modic
    Jure Apih FOTO: Igor Modic
    Sposobnost umetnega uma torej ni vprašanje. Le še nekaj časa potrebuje, da zavlada svetu in ga porihta po svoje. Kako?

    Vsako razmišljanje, vsako odločanje se začne in konča digitalno. Ena ali nič, tako ali drugače, prav ali neprav? Dvanajst Mojzesovih kamnitih plošč z desetimi božjimi zapovedmi, dve sta mu prosto po Monty Pythonu padli na tla in se razbili, je premalo za moralni atlas sveta. Pravo življenje in vse dileme sveta so vmes. Digitalni um se tu ne znajde, kvantni, čeprav nikomur ni povsem jasno, kako, pač. Pa tudi brez vsega, kar je človeštvo v teh tisočletjih izkusilo in naumilo, bi bil invaliden. Kako naj računalnik razume judovski humor, indijanske pravljice, novodobni sarkazem, nihilizem, abstraktivizem, ludizem? Od Salomonovih ljubezenskih pesmi naprej prepevajo pesniške duše o vsem, kar se skriva med togimi moralnimi postulati. Vse razumevanje zagonetnega sveta, vsi dvomi, vsa pričakovanja, hrepenenja in bolečine do nedoumljivega spoznanja. Od Božanske komedije do Don Kihota, od Shakespeara do Šalamuna, od Mone Lize do Guernice, od Toma Sawyerja do Madame Bovary in Pickwikovcev, deset tisoč let, morda več, ustvarja človeštvo svojo kulturo, nešteto kultur pravzaprav, prosto po Prešernu, tvorijo njen sad, spoznanje. Milijone spoznanj, pravzaprav. Sveto pismo in Koran, Komunistični manifest in Mein Kampf, Aristotel in Žižek, vsi skupaj in vse skupaj smo dimenzija, brez katere UI ne more biti ne vsevedna ne najbolj pametna. Vse knjižnice, vse dokumentacije, vse objavljene zapise so kreatorji umetne inteligence prebrali, skenirali, ukradli pravzaprav, da bi v zakladnico njenega znanja spravili tudi ves intelektualni, čustveni in moralni zapis človeštva.

    Tako kot nam Luka Novak po televiziji govori o knjigah, ki so nas naredile, in smo tudi sami prepričani, da smo se zares oblikovali z branjem knjig, tako se je UI usposobila, ko je poleg vsega znanja konzumirala tudi vso domišljijo, vsa čustva in vso kreativnost človeštva. Drugo razumevanje dobrega in zla, kot smo ga zapisali v skupni moralni spomin človeštva, se v vendarle sintetičnem umu intelektualnega stvora pravzaprav ne more zgoditi.

    In ko bo, o čemer je vse več prepričanih, potem ko se bo otresla vpliva tistih, ki so jo ustvarili, umetna inteligenca prej ali slej prevzela oblast na planetu, se bo morala seveda najprej sama odločiti, kaj bo z vso svojo pametjo in močjo počela. Satan ali Jehova ali pa vse tisto, kar smo vsi skupaj, človeštvo, zapisali in objavili? In ker smo vse bogove – tako kot tudi UI – v resnici ustvarili ljudje, je pravzaprav naša morala, kakor se v vseh naših izpovedih in prepričanjih kaže, tista, ki bo tudi kvantno mehaniko vodila po edino možnih poteh.

    ***

    Jure Apih, publicist.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Svetloba v avgustu

    Časopis je skrivni dokument, kjer se srečujemo podobno radovedni, da zvemo, česar drugi ne morejo, ker jih tudi ne zanima.
    19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Pismo predsednici republike, predsedniku vlade

    V Gazo pošljite ladjo Triglav s humanitarno pomočjo

    Pozivamo vas, da v Gazo nemudoma pošljete patruljno ladjo Slovenske vojske Triglav 11, opremljeno s humanitarno pomočjo, z zdravniško ekipo, zdravili...
    2. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Na branikih slovenske suverenosti

    Netflix, Disney in drugi veliki producenti snemajo in predvajajo imenitne filme in nadaljevanke. Lahko jih spremljamo, če jih plačamo in razumemo.
    31. 5. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Drobiž v kolesju zgodovine

    Težava demokracije ni le prevlada večine nad manjšino, ki nas ni ne volila, ne klicala, ampak tudi odgovornost zanjo.
    8. 9. 2024 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Prepoved vstopa v Slovenijo Dodika res hudo boli

    Marta Kos je na štiridnevnem obisku v Bosni in Hercegovini. Obsojeni vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik je potisnjen v kot, rešitev vidi v Donaldu Trumpu.
    Novica Mihajlović 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
