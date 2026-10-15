Kdo bo prevzel odgovornost za bralno pismenost?

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorjev in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, spoštovani minister za izobraževanje, znanost in mladino, spoštovane poslanke in poslanci državnega zbora Republike Slovenije, v tednu otroka in ob zaključku nacionalnega meseca skupnega branja se na vas ponovno obračamo s pozivom, ki presega interese posameznih strok, organizacij ali ustanov. Nagovarjamo vas v imenu prihodnosti družbe, katere razvoj bo odvisen od sposobnosti mladih ljudi, da razumejo, presojajo, ustvarjajo, kritično razmišljajo in odgovorno sodelujejo. Spomladi smo na poslanke in poslance državnega zbora naslovili odprto pismo o pomenu knjige in branja kot strateškega vprašanja družbenega ...