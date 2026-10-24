Kdo brani ustavo, ko gre zares?

V času, ko se zdi, da je demokracija v eksistencialni krizi, in ko razprava o njeni ogroženosti terja odgovore, večinoma pristanemo pri pravu. Presenetljivo veliko opazovalcev in analitikov ponuja dokaj naiven in preprost odgovor. Če želimo, da bo demokracija vzdržala napade avtokratov in populistov, morajo biti pravne institucije, namenjene brzdanju večinske volje, močnejše, delitev oblasti natančneje določena, postopki sprejemanja večinskih odločitev pa še podrobneje urejeni s številnimi postopkovnimi pravili v imenu varstva manjšin. Vse to bi bilo sprejemljivo, če bi pravo z vsemi temi dodatki lahko res zagotovilo varstvo demokracije. Weimarska republika je imela eno najboljših ustav svojega časa. Madžarska je ob vstopu v Evropsko unijo veljala za vzornico, njeno ustavno sodišče so ...