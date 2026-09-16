Kdo ima pravico pisati zgodbo iranskih žensk

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Od smrti Žine Mahse Amini so minila štiri leta. Septembra leta 2022 je med pridržanjem iranske moralne policije izgubila zavest in pozneje umrla, njena smrt pa je sprožila proteste, ki so zelo hitro presegli vprašanje nošenja obveznega hidžaba. »Ženska, življenje, svoboda« za številne ženske ni bilo zgolj politično geslo. Izražalo je zahtevo, katere korenine so segale precej dlje v preteklost: pravico odločati o lastnem telesu, življenju in prihodnosti. Štiri leta pozneje morda lahko najopaznejši dosežek tega gibanja, še preden pogledamo statistike ali zakone, vidimo na iranskih ulicah: ženska v javnem prostoru ni več enaka kot pred štirimi leti. Ulice Teherana ...