Kitajska: gospodarski vzpon brez vladavine prava?

Kitajska politična in ekonomska ureditev je že več kot desetletje predmet intenzivnih debat v zahodnem svetu. Po eni strani je ta država v zadnjih desetletjih dosegla izjemen gospodarski in tehnološki napredek, ki ga mnogi označujejo za največji razvojni preobrat v zgodovini človeštva. Po drugi strani pa Kitajska ohranja enostrankarsko oblast Komunistične partije Kitajske. Za zahodnega opazovalca nenavadna kombinacija hitrega kapitalističnega razvoja in avtoritarnega političnega sistema postavlja v negotovost številne zahodne teorije o odnosu med kapitalizmom, demokracijo in vladavino prava.

V zadnjih štirih desetletjih je Kitajska zaznala povprečno približno desetodstotno letno rast bruto domačega proizvoda (BDP). Od začetka reform konec sedemdesetih let pod vodstvom Deng Xiaopinga pa do danes je prešla iz pretežno revne agrarne družbe v drugo največjo svetovno ekonomijo. Ta rast ni bila zgolj makroekonomski pojav, ampak je temeljito preoblikovala življenje prebivalstva. Ocenjuje se, da je Kitajska iz skrajne revščine dvignila približno 800 milijonov ljudi, kar predstavlja največji takšen dosežek v zgodovini. Ta podvig je močno pripomogel k oblikovanju obsežnega srednjega razreda, predvsem ker je urbanizacija potekala zelo hitro, dostop do izobraževanja in zdravstvenih storitev pa se je tudi močno razširil.

Kitajska je hkrati dosegla izjemen tehnološki napredek, ki je zelo očitno opazen na ulicah kitajskih urbanih mest. Metropole, kot sta Peking in Šanghaj, odsevata blišč in blaginjo razvitih industrijskih mest. Omrežje superhitrih in modernih železnic je največje na svetu, istočasno pa je tudi cenovno dostopno in simbolizira izjemno sposobnost države hitre industrijske in logistične mobilizacije. Kitajska podjetja postajajo globalno konkurenčna in pogosto tudi vodilna v avtomobilski industriji, predvsem pri razvoju električnih vozil, pri čemer je kitajski BYD po številu prodanih avtomobilov že prehitel Teslo, ter na področjih umetne inteligence, telekomunikacij in obnovljivih virov energije. Država ostaja tudi inovacijsko središče sveta. Kitajske univerze se v naravnih vedah in tehnologiji uvrščajo med najboljše na svetu. Na eni najboljših univerz na svetu, Tsinghua, predava veliko tujcev: vsako leto na njej predava več kot tisoč tujih gostujočih profesorjev. Vse to kaže, da kitajski razvoj ne temelji le na posnemanju Zahoda, ampak je vse bolj utemeljen na domačih tehnoloških in organizacijskih rešitvah.

Zgodba Kitajske je tako opozorilo, da je modernizacija večdimenzionalen proces. FOTO: Eduardo Leal/AFP

Bojan Bugarič profesor prava na Univerzi v Sheffieldu FOTO: Osebni arhiv

Posebnost kitajskega razvoja je enostrankarski politični sistem, ki ga Kitajska ohranja. Kitajska je še vedno enopartijska država brez večstrankarskih volitev, svobodnih medijev in politične opozicije v zahodnem pomenu besede. Komunistična partija ima odločilen vpliv na ključne institucije, gospodarstvo in družbo. Kljub temu pa je sistem do zdaj zagotavljal relativno politično stabilnost, dolgoročno strateško načrtovanje in hitro izvajanje politik. Kitajski model tako združuje tržne mehanizme z močno vlogo države, kar pogosto označujemo kot državni kapitalizem ali »socializem s kitajskimi značilnostmi«. Kitajski voditelj partije in države,, je v zadnjem desetletju še utrdil svoj položaj voditelja Kitajske.

Pomemben vidik, ki razlikuje Kitajsko od zahodnih demokracij, je njeno razumevanje pravne države. Kitajsko pogosto označujejo kot državo, ki »vlada s pravom«, ne pa kot državo, ki spoštuje vladavino prava. Po definiciji Randyja Peerenbooma, enega najboljših zahodnih poznavalcev kitajskega pravnega sistema, ima Kitajska specifično in omejeno obliko »rule by law«: zakoni obstajajo in se uporabljajo, vendar jih nadzoruje stranka in se uporabljajo skladno s političnimi cilji, ne kot nadstrankarski standard, ki bi bil enak za vse. Pravno ureditev tako uporabljajo kot instrument upravljanja in legitimacije oblasti, ne kot zaščito državljanskih pravic ali omejitev moči oblasti. Kitajska sprejema veliko zakonov, ima veliko pravnikov, nima pa politično neodvisnega sodstva, ki bi lahko preverjalo zakonitost aktov političnih oblasti. Hkrati pa se intelektualna lastnina in gospodarska zakonodaja strogo uveljavljata, kadar so vključena tuja podjetja, kar ustvarja predvidljive pogoje za trgovino in naložbe.

Kljub temu državi uspeva ohranjati gospodarsko rast, infrastrukturne projekte in tehnološke inovacije, kar kaže, da v določenem kontekstu močno administrativno načrtovanje, selektivno izvajanje pravnih norm ter predvidljiv sistem sankcij lahko zagotavljata stabilnost in predvidljivost, ki je ključna za podjetništvo in investicije. Kitajska izkušnja tako postavlja vprašanje: ali je v zahodnem pomenu nujno treba imeti razvito vladavino prava, da je država gospodarsko uspešna, ali lahko tudi »instrumentalno« izvajanje zakonov omogoča učinkovito modernizacijo? Hkrati se postavi vprašanje, ali takšen sistem, ki temelji na centraliziranem nadzoru in državnih mehanizmih za preprečevanje korupcije, lahko dolgoročno nadomesti transparentnost in pravno neodvisnost, ki ju zagotavljajo zahodne pravne države.

Prav to protislovje – uspeh brez liberalne demokracije in razvite vladavine prava – izraža tudi sodobne akademske razprave. Daron Acemoğlu in James A. Robinson v knjigi Zakaj države propadajo trdita, da dolgoročna blaginja temelji na »vključujočih institucijah«, ki omogočajo politično participacijo, vladavino prava in enake priložnosti. Po njunem mnenju je Kitajska uspešna kljub svojim političnim institucijam, ne zaradi njih. Avtorja opozarjata, da avtoritarni sistem zavira inovacije in ustvarjalno dinamiko, zato naj bi Kitajska brez demokratizacije prej ali slej dosegla razvojni zastoj. Takšna kritika temelji na predpostavki, da so univerzalni institucionalni pogoji zahodne demokracije nujni za trajno ekonomsko rast. Kitajska že nekaj časa uspešno kljubuje takšnim napovedim.

Kitajska realnost za zdaj ne ponuja enoznačnega odgovora. FOTO: AFP

Nasprotno pa John Keane in Baogang He v svoji knjigi Galaktični imperij Kitajske poudarjata njeno zgodovinsko trdoživost in sposobnost prilagajanja. Trdita, da Kitajske ne smemo gledati le kot »velike sile«, ampak kot nov tip imperija – galaktični imperij. Njegova moč ni zgolj vojaška ali teritorialna, ampak temelji na globalno povezanih ekonomskih, tehnoloških in infrastrukturnih omrežjih. Kitajska tako širi svoj geostrateški vpliv na drugačen, zgodovinsko neprimerljiv način, ki zahteva premišljeno razumevanje. Po njunem mnenju zahodne predstave o nujni povezavi med kapitalizmom in demokracijo niso univerzalne.

Razlika med obema pristopoma je predvsem konceptualna. Acemoğ​lu in Robinson zagovarjata univerzalistično teorijo razvoja, ki temelji na zahodnih zgodovinskih izkušnjah. Keane in He pa zagovarjata pluralno razumevanje modernosti, po kateri obstaja več poti razvoja. Ta razprava presega zgolj vprašanje Kitajske in odpira temeljno dilemo sodobnega sveta: ali so zahodni politični in ekonomski modeli res univerzalno veljavni ali pa gre za zgodovinsko specifične rešitve, ki jih je težko prenesti na civilizacije z drugačno zgodovino, kulturo in institucijami?

Kitajska realnost za zdaj ne ponuja enoznačnega odgovora. Država se spopada z resnimi izzivi, kot so demografske spremembe, staranje prebivalstva, vse večje socialne neenakosti in omejevanje političnih svoboščin. Hkrati pa še naprej proizvaja gospodarsko rast, tehnološke inovacije in globalni vpliv. Prav v tej napetosti med avtoritarnim političnim sistemom, selektivno pravno državo in dinamičnim kapitalističnim razvojem Kitajska izziva obstoječe teorije in sili svet k ponovnemu premisleku o razmerju med kapitalizmom, državo, pravom in demokracijo v 21. stoletju.

Zgodba Kitajske je tako opozorilo, da je modernizacija večdimenzionalen proces. Stabilna država, ki zna mobilizirati sredstva, izkoristiti tehnologijo, organizirati infrastrukturo in obvladovati družbene napetosti, lahko doseže izjemne rezultate tudi brez liberalne demokracije ali popolnoma razvite vladavine prava. Kitajska ne dokazuje le gospodarskega čudeža, ampak postavlja vprašanja o fleksibilnosti institucionalnih modelov in o tem, kako različne zgodovinske tradicije lahko oblikujejo uspešne, a moderne države po zahodnih standardih.

***

Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.