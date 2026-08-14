Kje so meje kritike ustavnih sodišč?

Nedavna ostra kritika in pozivi k nespoštovanju odločb ustavnega sodišča zaradi odločitve o dopustitvi referenduma o »omnibus razvojnem« zakonu vladajoče koalicije odpirajo zanimivo pravno in politično vprašanje: ali obstajajo kakšne pravne ali politične meje glede takšne kritike? Pozivanje k nespoštovanju odločb ustavnega sodišča nedvomno spodkopava legitimnost tega organa, kar lahko načne zaupanje v njegovo delo in posledično oslabi njegovo vlogo stabilizatorja politične ureditve države. Kritiki takšnega početja v njem vidijo začetek konca pravne države. Bojan Bugarič. FOTO: Leon VidicKritiki sodišča pa poudarjajo, da je odločba pravno neutemeljena in rezultat politične pristranskosti sodišča, ki naj bi se nagibalo bolj na levo stran političnega prostora, in ji zato odrekajo pravno ...