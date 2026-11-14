Kje vidijo razvoj Merz, Tokajev in Janša

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Na fotografiji iz Berlina sta nemški kancler Friedrich Merz in prvi mož Nvidie Jensen Huang. Nekaj dni pozneje je bil Huang v Astani pri kazahstanskem predsedniku Kasimu Žomartu Tokajevu. Na tretji fotografiji je pet predstavnikov slovenskih gospodarskih in delodajalskih organizacij v mizarskem podjetju Kampo. Tam so 5. novembra pozvali h glasu za zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Janeza Janše na fotografiji ni. Njegova predstava o razvoju je na njej dobro zastopana. V Berlinu sta 19. oktobra nemški ministrstvi za gospodarstvo in raziskave z Nvidio podpisali izjavo o nameri. Nemška stava je, da bodo industrijske podatke in znanje nemških ...