Ko gre vsak peti evro za vojsko

V slovenski politiki se vse pogosteje omenja, da bi bilo treba izdatke za vojsko dvigniti na tri odstotke BDP. V številkah to pomeni približno 2,1 milijarde evrov na leto. Če pogledamo državni proračun za leto 2025, v katerem so predvideni prihodki okoli 15 milijard in odhodki približno 17 milijard evrov, takšna obveznost pomeni skoraj 14 odstotkov vseh državnih izdatkov.

Toda razprava ne ostaja pri treh odstotkih. Na ravni Nata se vse glasneje govori o zvišanju na pet odstotkov BDP. Za Slovenijo bi to pomenilo približno 3,5 milijarde evrov na leto oziroma več kot 21 odstotkov proračuna. Vsak peti evro, ki ga država pobere in porabi, bi bil namenjen vojski. Za primerjavo: celotno osnovno šolstvo v proračunu stane približno toliko, kot bi stala obveznost treh odstotkov BDP za vojsko.

Vprašanje zato ni le fiskalno, ampak tudi razvojno. Ekonomisti merijo učinke javne porabe s tako imenovanim fiskalnim multiplikatorjem, to je, koliko dodatne gospodarske aktivnosti ustvari vsak evro. Vlaganja v infrastrukturo imajo multiplikator med 1,5 in 2, v šolstvo in raziskave dolgoročno še več, v zdravstvo med 1,2 in 1,6. Vlaganja v vojsko pa v majhnih odprtih gospodarstvih, kakršno je slovensko, dosegajo komaj 0,3 do 0,8. Razlog je preprost: večina opreme se kupi v tujini, domača dodana vrednost je minimalna.

Če Slovenija eno milijardo evrov vloži v šolstvo, gospodarstvo ustvari do 1,7 milijarde dodatne vrednosti. Če enak znesek vloži v vojsko, se povrne največ 800 milijonov. S popolnoma ekonomskega vidika je vsak evro za vojsko manj vreden kot evro za knjige, bolnišnice ali raziskave.

Seveda pa to ne velja za vse države enako. Francija , Nemčija in ZDA imajo razvite vojaške industrije. Ko te države vlagajo v vojsko, se denar večinoma vrne v domače gospodarstvo. Vsak evro, namenjen orožju, pomeni delo za njihove inženirje, raziskovalce, tovarne in dobavitelje. Njihov multiplikator vojaške porabe je zato precej višji, saj orožje zanje ni le strošek, ampak industrija, izvoz in del njihove globalne moči. Slovenija te industrije nima. Pri nas vojaška poraba pomeni predvsem nakup v tujini in odtekanje kapitala iz države.

Tu je ključna razlika. Za ZDA je vojaška industrija eden najmočnejših stebrov gospodarstva in inovacij, za Francijo in Nemčijo pa tudi pomemben izvozni sektor. Za Slovenijo pa je vojaška poraba skoraj čisti strošek brez gospodarskega povratka. Zato je sklicevanje na to, da tudi veliki vlagajo, zavajajoče. Oni vlagajo v svojo industrijo, mi pa v tujo.

Na ministrstvu za finance to vedo. Prav njihove analize in previdna fiskalna politika Sloveniji prinašajo visoke bonitetne ocene. Slovenija bi se lahko poceni zadolžila in sredstva usmerila na področja z največjim donosom, torej v zdravje, znanje in inovacije. Pa vendar politični diskurz teče v drugo smer, k povečevanju vojaških izdatkov na račun prihodnosti.

Vprašanje torej ni, ali si vojsko lahko privoščimo. Pravo vprašanje je, kaj žrtvujemo, če vsak peti evro proračuna namenimo orožju. In kakšno prihodnost s tem kupujemo.

Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga

