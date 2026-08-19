Ko je varčevanje namenjeno predvsem drugim

Slovenska politika ima že skoraj pregovorno sposobnost, da ob vsaki menjavi oblasti odkrije, da je država v slabšem stanju, kot je pričakovala. Ko oblast prevzame politična desnica, opozarja na razsipnost leve vlade, previsoke stroške, neučinkovito javno upravo in napačne politične prioritete. Ko se zamenja politična smer, je zgodba skoraj enaka – le akterji se zamenjajo. Nova oblast začne razlagati, kaj vse je prejšnja naredila narobe, zakaj bo treba popravljati njene napake in zakaj bo država morala varčevati. Nas državljanov pa pri tem ne moti več samo politično obračunavanje. Vedno bolj moti občutek, da za različna pravila veljajo različna merila. Ko oblast govori o varčevanju, bi bilo pričakovati, da bo najprej pogledala vase. Če je treba omejevati javno porabo, naj bi bil zgled prav ...