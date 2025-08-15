Ko politika živi od sovražnikov

Politika brez sovražnika je kot film brez negativca – dolgočasna in brez napetosti. Zato si jih vedno znova ustvarja. Če ni opozicije, so za težave krivi lobiji. Če ni lobijev, pridejo na vrsto »strici iz ozadja«. Ta potreba po sovražniku ni slovenski izum, ampak je univerzalna. Strah je enostavnejši kot rešitev, sovražnik pa privlačnejši kot vizija.

Slovenci smo na tem področju prvaki. Na eni strani zgodbe o »globoki državi«, na drugi pa kampanje, katerih edini cilj je »ustaviti Janšo«. Volitve se pri nas že leta zreducirajo na igro med dvema ognjema: biti proti enemu ali proti drugemu. Redko kdo govori, kakšna bo Slovenija čez 20 let, vsi pa razlagajo, kako slab je nasprotnik.

Tomaž Erjavec.

Podobno je pri reformah. Zdravstvo? Kriv je »zdravniški lobi«. Energetika? »Kapitalski interesi«. Resnica? Vsaka vlada se ustraši, ker je lažje iskati izgovore kot prevzeti odgovornost. Sovražnik je priročen, ker zamrzne čas: nič ni treba narediti, dokler obstaja nekdo, ki ovira napredek. Posledica so blokade reform, zastoj investicij in družbena polarizacija, ki onemogoča soglasje o čemerkoli dolgoročnem.

Drugod po svetu je enako. Trump je z idejo »Deep State«, idejo o globoki državi, mobiliziral milijone. Putin za vse težave krivi Nato. Populisti v Evropi govorijo o Bruslju kot o okupatorju. Zakaj? Ker to deluje. Strah in jeza sta močnejša od kompleksnih razlag.

Imamo pa tudi poskuse politike povezovanja. Poglejte Anžeta Logarja, ki govori o dialogu, preseganju delitev, a odziv javnosti je mlačen. Zakaj? Ker mir in sodelovanje nista hollywoodska. Ne prinašata naslovnic, ne vžigata strasti. Politika brez konflikta je dolgočasna, zato jo večina medijev in političnih igralcev ignorira.

Pri tem imamo v Sloveniji še en paradoks. Edina funkcija, ki naj bi predstavljala vse državljane in ne deli ljudi, je predsednik države. To je simbol povezovanja in stabilnosti, ne glede na ime, ki jo trenutno opravlja. Zakaj torej ta institucija nima več pristojnosti, če pa bi prav močnejša združevalna vloga lahko koristila napredku?

Dokler bomo volivci nagrajevali kričanje proti nekomu, bomo dobili veliko sovražnikov in malo rešitev. Vprašanje je, ali smo pripravljeni izstopiti iz te igre med dvema ognjema in zahtevati nekaj več: politiko in institucije, ki združujejo, ne razkrajajo.

***

Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.