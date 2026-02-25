Ko se družba vrača v plemena

Na prvi pogled se zdi, da živimo v času pluralnosti, odprtosti in neskončne izbire. V resnici pa se dogaja nekaj drugega. Ne izbiramo več med idejami, ampak med tabori. Svet se ne razpravlja več, svet se razvršča. Zdaj redko vprašamo, kaj nekdo misli, veliko pogosteje nas zanima, kam spada. Levi ali desni. Woke ali anti-woke. Naši ali vaši. Skoraj vsaka tema, politika, zdravstvo, vzgoja, znanost, okolje, se v trenutku spremeni v preizkus lojalnosti. Argument izgublja težo, pomembno je, ali potrjuje pripadnost.

To, kar doživljamo, ni zgolj politična polarizacija. To je vračanje v plemensko logiko. Plemena niso znak moči ali samozavesti, ampak obrambni mehanizem. Nastanejo takrat, ko posameznik ne zmore več nositi kompleksnosti sveta, ko je informacij preveč, resnic preveč in hitrosti preveč. Ko postane lažje izbrati stran kot vztrajati v dvomu.

Pleme osvobodi posameznika napora mišljenja. Ponudi jasen jezik, jasne odgovore in jasnega sovražnika. V plemenu nisi več sam. Nekdo drug misli namesto tebe, nekdo drug nosi breme razmisleka, tebi ostane lojalnost. V takem okolju nisi več odgovoren za presojo, temveč za pripadnost. Ne sprašuješ se več, ali je nekaj res, ampak ali je naše. Resnica se ne išče več, temveč uporablja. Postane sredstvo za utrjevanje identitete, ne cilj razumevanja sveta.

Cena tega udobja je visoka. Ko enkrat pripadaš, dvom postane izdaja, tišina postane sumljiva, razmislek postane nevaren. Posebej nevaren pa postane dialog. Ne zato ker bi bil šibek, temveč ker ruši plemensko logiko. Dialog relativizira absolutnost tabora in spodkopava jasno delitev na naše in njihove. Zato je sredina pod posebnim pritiskom.

Sredina ni več razumljena kot prostor razmisleka, ampak kot problem. Kdor poskuša razumeti obe strani, je hitro označen kot neodločen. Kdor vztraja pri dialogu, postane sumljiv. Kdor zavrača kričanje, je pogosto razglašen za sovražnika ene ali druge strani, včasih kar obeh. Sredina je postala prostor brez zaščite.

To se jasno kaže tudi pri vlogi predsednika države. Ta funkcija je po svojem bistvu nadstrankarska. Njena naloga ni zastopati enega tabora, temveč ohranjati prostor dialoga, povezovati namesto razvrščati in umirjati namesto zaostrovati. Toda prav zaradi tega je pogosto tarča kritik z vseh strani. Ker ne izbira tabora. Ker vztraja pri pogovoru. Ker obstaja nad delitvami. Paradoks časa je, da prav tisto, kar bi moralo delovati kot stabilizacijsko jedro družbe, postaja predmet nezaupanja. Dialog se razume kot šibkost, nadstrankarskost kot izmikanje, sredina kot pomanjkanje hrbtenice.

Doba plemen pa se ne kaže le v notranji politiki ali kulturnih sporih. Kaže se tudi v načinu, kako deluje mednarodni red. Mednarodno pravo in človekove pravice naj bi bile univerzalne, v praksi pa vse bolj delujejo selektivno. Veljajo predvsem za majhne, poslušne in nepomembne države, za tiste brez moči, brez zaveznikov in brez strateške teže. Tam so pravila stroga, nadzor natančen in moralni jezik glasen. Pri velikih in vplivnih se ista načela raztegnejo, relativizirajo ali preprosto preskočijo.

Svet, ki je nekoč govoril o vladavini prava, zdaj vse pogosteje deluje po logiki moči. Ne po tem, kaj je dovoljeno, ampak po tem, kdo si to lahko privošči. Ne po pravilih, temveč po pripadnosti taboru. V takem svetu suverenost manjših držav ni več samoumevna, ampak pogojna. Načela ostanejo zapisana, njihova uporaba pa postane selektivna. To ni odmik od reda, temveč njegov razpad v plemena, tudi na globalni ravni.

A zgodovina je pri tem precej jasna. Civilizacije ne propadejo zaradi razlik, razlike so naravne in neizogibne. Propadejo takrat, ko izgine prostor med. Prostor, v katerem je dovoljeno misliti brez etikete, dvomiti brez kazni in govoriti brez potrebe po pripadnosti. Vsaka zrela skupnost temelji prav na tej sposobnosti, da v istem prostoru obstajajo različni pogledi, ne da bi se morali izničiti, da soglasje ni pogoj za sobivanje in da nesoglasje ne pomeni razkola.

Toda takšni prostori niso samoumevni. Vedno znova so na preizkušnji, še posebno v času, ko se zdi, da svet zahteva jasne zastave in glasne izjave. Vprašanje ni, ali se ljudje razlikujemo, to je dejstvo. Vprašanje je, ali zmoremo zdržati, da se v vsem ne strinjamo, ne da bi drug drugega razglasili za sovražnika. To zahteva več kot strpnost. Zahteva notranjo disciplino. Zmožnost, da stališče ne postane identiteta, da ne potrebujemo sovražnika, da bi vedeli, kdo smo, in da ne pobegnemo v tabor, ko postane nelagodno.

Sedanji svet nagrajuje glasnost, ne pa globine. Nagrajuje jasna gesla, ne pa zadržanosti. Zunaj se bijejo bitke za to, kdo ima prav. Resnično pomembno vprašanje se skriva drugje – ali smo še sposobni braniti sredino kot prostor dialoga. Vprašanje našega časa zato ni, kateremu taboru pripadamo, ampak ali zmoremo ohraniti prostor, v katerem dialog ni izdaja, v katerem pravo ni selektivno in nadstrankarskost še pomeni zrelost, ne šibkosti.

Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga.

