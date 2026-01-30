Ko šola najprej poskrbi za ljudi

Vsako leto s skupino učiteljev, ravnateljev in strokovnih sodelavcev obiščem nekaj javnih šol v Angliji. Vsakič znova so učitelji presenečeni nad tem, kar doživijo. Že ob prihodu jih preseneti prijaznost ljudi. Na letališču, na postaji, v trgovini ali pubu je nekdo, ki ti ponudi pomoč, še preden zanjo zaprosiš. Prijaznost in spoštovanje sta del vsakdana. In ta občutek se nadaljuje tudi v šolah.

V šolah jih navduši mirnost učiteljev, spoštljivi odnosi med učenci in odraslimi ter toplina ravnateljev in učiteljskih kolektivov. Drug o drugem znajo povedati veliko lepih stvari. O vsakem učencu vedo povedati nekaj dobrega. Tudi kadar imajo učenci težave z vedenjem, o njih govorijo z razumevanjem. Poudarjajo podporo, ki jo mladim nudijo, in ne pozabijo izpostaviti napredka, ki ga je naredil posamezen otrok. Napredek otrok s hujšimi oblikami motenj avtističnega spektra je navdušujoč. Mirnosti, ki smo ji priča v teh šolah, ne ustvarjajo »drugačni« otroci, temveč jasni dogovori, poenotene prakse in odnosi, v katerih se vsakdo počuti videnega. Na slovenskih šolah in na splošno v slovenski javnosti govorimo pretežno o deficitu, kot sta pomanjkanje znanja, spoštovanja, in o stvareh, ki ne delujejo. Taki pogovori v prostor in družbo vnašajo težo, obup in vdanost v usodo. Zato veliko ljudi odneha in obupa. Starejših in mladih. Ne vem, ali se zavedamo, da si to sami ustvarjamo: z našim fokusom na to, kar ne deluje, kar je »slabo« in pogovori, ki jih imamo v zbornicah, ob kavi, z drugimi starši in znanci, v živo in na spletu. Ob tem nam ni nič lažje, kvečjemu težje.

Šole, ki smo jih obiskali v Angliji, niso bogate in niso zasebne. To sta javni šoli, ki jih obiskujejo otroci iz socialno neprivilegiranih okolij. Kar 22 odstotkov učencev prihaja iz 47 različnih jezikovnih okolij, zato so v šolski knjižnici tudi knjige v njihovih maternih jezikih, slikanice in igrače, ki izražajo raznovrstnost kultur. Sedemnajst odstotkov otrok ima posebne potrebe, dva odstotka jih potrebuje zelo intenzivno podporo. Nekateri med njimi imajo tudi hujše oblike avtizma in bi sicer obiskovali posebne šole, a zanje tam ni prostora. Zato so vključeni v redni program, z več podpore specialnih pedagogov in terapevtov, ki jih financira šola in država prispeva šoli denar za podporo. Podpora terapevtov, ki je na voljo, ni koristna le zanje, ampak tudi za druge otroke, ki se spopadajo z izzivi. Pohvalijo se z velikim napredkom večine teh otrok – ne le v znanju, temveč predvsem v vedenju, socializaciji in osebni rasti. Podpora je ponujena tudi staršem, v šoli in zunaj nje.

Posebej se me je dotaknila izjava petošolke, s katero sem se pogovarjala: »Učitelji so zelo prijazni in res poskrbijo za nas. Ko sta se starša ločevala, sem svojo stisko zaupala učiteljici. Učitelji niso pomagali le meni, ampak tudi moji materi. Vem, da učiteljem lahko zaupam osebne stiske in jih prosim, da jih posredujejo mojim staršem.« Deklica ni izjema. Iz številnih ust smo to slišali. Najprej pa od ravnatelja.

Kar nas je letos še posebej navdušilo, je skrb za učitelje. Zavedajo se, da so učitelji pogosto preobremenjeni, zato sistematično skrbijo za njihovo dobro počutje in zdravje. Učitelji začetniki in njihovi mentorji imajo manj obveznosti za deset odstotkov. V Sloveniji imajo učitelji začetniki največ tako imenovanega »doprinosa ur« za dneve, ko so med počitnicami prosti, zato nadomeščajo vsako prosto uro in še več. Kot mentorica novi učiteljici sem doživela, da sploh ni bilo mogoče najti ure, ko bi lahko prišla opazovat moj pouk. Učiteljem v Angliji omogočajo tudi dopoldneve za skupne priprave v šoli, medtem ko pouk prevzamejo drugi učitelji ali asistenti. Učitelji imajo možnost prostih dni tudi takrat, ko jih potrebujejo zase. Vse to pripomore k temu, da učitelji ne zapuščajo poklica.

Vse učitelje razbremenijo tudi administracije in komunikacije s starši. Kadar ta ni nujna, so starši naprošeni, da ne kontaktirajo učiteljev. Na šoli imajo osebo, ki večino časa komunicira s starši. Ravnatelj osnovne šole zjutraj in po pouku pozdravi starše in otroke pred šolo. To je način vzdrževanja stika s starši, poleg pisem, ki jih pošlje vsakih šest tednov. Če je eden od staršev do zaposlenih nespoštljiv, dobi prepoved neposredne komunikacije s šolo. Ravnatelji so enotno poudarili: učitelj je tam, da odlično poučuje, se kakovostno pripravi na pouk in spremlja napredek učencev. Vsega drugega ga razbremenimo. Če učiteljem nekaj novega naložiš, moraš nekaj tudi odvzeti. Zavedajo se, da je ohranjanje ravnovesja med službo in domom za učitelje lahko velik izziv, če doma popravljajo naloge in se pripravljajo na pouk.

Kar slovenske učitelje vsako leto znova navdihne, je kolektivna učinkovitost vseh zaposlenih na obiskanih šolah. Ta je vidna v jeziku, kulturi, poenotenem načinu komunikacije in poučevanja. To niso posamezni izjemni učitelji, ampak dobro voden sistem posamezne šole, ki omogoča, da so učitelji lahko najboljša verzija sebe. Ena ključnih lekcij teh šol je preprosta: preden dodajo nekaj novega, se vprašajo, kaj bodo opustili. Manj je več. Ne delajo in uvajajo stvari, ki nimajo učinka. Predvsem pa pri uvajanju novosti zelo dobro detektirajo področja, na katerih so izzivi. Izberejo enega in ga uvajajo eno ali več let, zelo sistematično in s spremljanjem učinka. S ciljem, ki ni le merjen v najboljših rezultatih, ampak tudi v razvoju posameznika. Če povzamem besede ravnatelja: »Ne želimo le odličnega znanja, temveč predvsem ljudi, ki so najboljša različica njih samih in aktivno prispevajo družbi.«

Slovenski učitelji se zato z obiska vračajo s sporočilom, da se da. In z občutkom, da spremembe niso vprašanje čudežev, ampak odločitev – odločitev za ljudi, odnose in jasen fokus. S študijskega obiska pridejo polni navdiha, energije in zagona.

