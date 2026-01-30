  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Ko šola najprej poskrbi za ljudi

    Spremembe niso vprašanje čudežev, ampak odločitev – odločitev za ljudi, odnose in jasen fokus.
    Šole, ki smo jih obiskali v Angliji, niso bogate in niso zasebne. Fotografija je simbolična. FOTO: Andy Buchanan/AFP
    Šole, ki smo jih obiskali v Angliji, niso bogate in niso zasebne. Fotografija je simbolična. FOTO: Andy Buchanan/AFP
    Mateja Peršolja
    30. 1. 2026 | 05:00
    7:42
    Vsako leto s skupino učiteljev, ravnateljev in strokovnih sodelavcev obiščem nekaj javnih šol v Angliji. Vsakič znova so učitelji presenečeni nad tem, kar doživijo. Že ob prihodu jih preseneti prijaznost ljudi. Na letališču, na postaji, v trgovini ali pubu je nekdo, ki ti ponudi pomoč, še preden zanjo zaprosiš. Prijaznost in spoštovanje sta del vsakdana. In ta občutek se nadaljuje tudi v šolah.

    V šolah jih navduši mirnost učiteljev, spoštljivi odnosi med učenci in odraslimi ter toplina ravnateljev in učiteljskih kolektivov. Drug o drugem znajo povedati veliko lepih stvari. O vsakem učencu vedo povedati nekaj dobrega. Tudi kadar imajo učenci težave z vedenjem, o njih govorijo z razumevanjem. Poudarjajo podporo, ki jo mladim nudijo, in ne pozabijo izpostaviti napredka, ki ga je naredil posamezen otrok. Napredek otrok s hujšimi oblikami motenj avtističnega spektra je navdušujoč. Mirnosti, ki smo ji priča v teh šolah, ne ustvarjajo »drugačni« otroci, temveč jasni dogovori, poenotene prakse in odnosi, v katerih se vsakdo počuti videnega. Na slovenskih šolah in na splošno v slovenski javnosti govorimo pretežno o deficitu, kot sta pomanjkanje znanja, spoštovanja, in o stvareh, ki ne delujejo. Taki pogovori v prostor in družbo vnašajo težo, obup in vdanost v usodo. Zato veliko ljudi odneha in obupa. Starejših in mladih. Ne vem, ali se zavedamo, da si to sami ustvarjamo: z našim fokusom na to, kar ne deluje, kar je »slabo« in pogovori, ki jih imamo v zbornicah, ob kavi, z drugimi starši in znanci, v živo in na spletu. Ob tem nam ni nič lažje, kvečjemu težje.

    Mateja Peršolja, strokovna vodja BeGrejt Inštituta. FOTO: Osebni arhiv
    Mateja Peršolja, strokovna vodja BeGrejt Inštituta. FOTO: Osebni arhiv
    Šole, ki smo jih obiskali v Angliji, niso bogate in niso zasebne. To sta javni šoli, ki jih obiskujejo otroci iz socialno neprivilegiranih okolij. Kar 22 odstotkov učencev prihaja iz 47 različnih jezikovnih okolij, zato so v šolski knjižnici tudi knjige v njihovih maternih jezikih, slikanice in igrače, ki izražajo raznovrstnost kultur. Sedemnajst odstotkov otrok ima posebne potrebe, dva odstotka jih potrebuje zelo intenzivno podporo. Nekateri med njimi imajo tudi hujše oblike avtizma in bi sicer obiskovali posebne šole, a zanje tam ni prostora. Zato so vključeni v redni program, z več podpore specialnih pedagogov in terapevtov, ki jih financira šola in država prispeva šoli denar za podporo. Podpora terapevtov, ki je na voljo, ni koristna le zanje, ampak tudi za druge otroke, ki se spopadajo z izzivi. Pohvalijo se z velikim napredkom večine teh otrok – ne le v znanju, temveč predvsem v vedenju, socializaciji in osebni rasti. Podpora je ponujena tudi staršem, v šoli in zunaj nje.

    Posebej se me je dotaknila izjava petošolke, s katero sem se pogovarjala: »Učitelji so zelo prijazni in res poskrbijo za nas. Ko sta se starša ločevala, sem svojo stisko zaupala učiteljici. Učitelji niso pomagali le meni, ampak tudi moji materi. Vem, da učiteljem lahko zaupam osebne stiske in jih prosim, da jih posredujejo mojim staršem.« Deklica ni izjema. Iz številnih ust smo to slišali. Najprej pa od ravnatelja.

    Kar nas je letos še posebej navdušilo, je skrb za učitelje. Zavedajo se, da so učitelji pogosto preobremenjeni, zato sistematično skrbijo za njihovo dobro počutje in zdravje. Učitelji začetniki in njihovi mentorji imajo manj obveznosti za deset odstotkov. V Sloveniji imajo učitelji začetniki največ tako imenovanega »doprinosa ur« za dneve, ko so med počitnicami prosti, zato nadomeščajo vsako prosto uro in še več. Kot mentorica novi učiteljici sem doživela, da sploh ni bilo mogoče najti ure, ko bi lahko prišla opazovat moj pouk. Učiteljem v Angliji omogočajo tudi dopoldneve za skupne priprave v šoli, medtem ko pouk prevzamejo drugi učitelji ali asistenti. Učitelji imajo možnost prostih dni tudi takrat, ko jih potrebujejo zase. Vse to pripomore k temu, da učitelji ne zapuščajo poklica.

    Iskanje alternative izobraževanju po meri gospodarstva me navdaja z upanjem

    Vse učitelje razbremenijo tudi administracije in komunikacije s starši. Kadar ta ni nujna, so starši naprošeni, da ne kontaktirajo učiteljev. Na šoli imajo osebo, ki večino časa komunicira s starši. Ravnatelj osnovne šole zjutraj in po pouku pozdravi starše in otroke pred šolo. To je način vzdrževanja stika s starši, poleg pisem, ki jih pošlje vsakih šest tednov. Če je eden od staršev do zaposlenih nespoštljiv, dobi prepoved neposredne komunikacije s šolo. Ravnatelji so enotno poudarili: učitelj je tam, da odlično poučuje, se kakovostno pripravi na pouk in spremlja napredek učencev. Vsega drugega ga razbremenimo. Če učiteljem nekaj novega naložiš, moraš nekaj tudi odvzeti. Zavedajo se, da je ohranjanje ravnovesja med službo in domom za učitelje lahko velik izziv, če doma popravljajo naloge in se pripravljajo na pouk.

    Kar slovenske učitelje vsako leto znova navdihne, je kolektivna učinkovitost vseh zaposlenih na obiskanih šolah. Ta je vidna v jeziku, kulturi, poenotenem načinu komunikacije in poučevanja. To niso posamezni izjemni učitelji, ampak dobro voden sistem posamezne šole, ki omogoča, da so učitelji lahko najboljša verzija sebe. Ena ključnih lekcij teh šol je preprosta: preden dodajo nekaj novega, se vprašajo, kaj bodo opustili. Manj je več. Ne delajo in uvajajo stvari, ki nimajo učinka. Predvsem pa pri uvajanju novosti zelo dobro detektirajo področja, na katerih so izzivi. Izberejo enega in ga uvajajo eno ali več let, zelo sistematično in s spremljanjem učinka. S ciljem, ki ni le merjen v najboljših rezultatih, ampak tudi v razvoju posameznika. Če povzamem besede ravnatelja: »Ne želimo le odličnega znanja, temveč predvsem ljudi, ki so najboljša različica njih samih in aktivno prispevajo družbi.«

    Slovenski učitelji se zato z obiska vračajo s sporočilom, da se da. In z občutkom, da spremembe niso vprašanje čudežev, ampak odločitev – odločitev za ljudi, odnose in jasen fokus. S študijskega obiska pridejo polni navdiha, energije in zagona.

    ***

    Mateja Peršolja, strokovna vodja BeGrejt Inštituta.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Alpsko smučanje

    Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

    Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu je Henrik Kristoffersen nadvse čustveno proslavil zmago pred več kot 40.000 gledalci.
    Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 22:23
    Preberite več
    Meje verske svobode

    Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada zavita v molk

    Ker je Katoliška cerkev sestavni del tuje države, bi jo predlagatelji zakonskih sprememb radi izločili iz slovenske politike.
    Novica Mihajlović 28. 1. 2026 | 16:25
    Preberite več
    Volitve

    Trump in Grenlandija: nepričakovani dar za dansko premierko

    Vprašanje je, ali bodo kmalu razpisali volitve in izkoristili svoje politične uspehe.
    29. 1. 2026 | 10:02
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    gostujoče perošolstvoizobraževanjeMateja Peršolja

    Novice  |  Slovenija
    Reševanje v gorah

    Čudovite fotografije hribov na družbenih omrežjih zahtevajo svoj davek

    Ena od kritičnih točk je bivak pod Skuto, ki pritegne številne tujce, a potem pogosto ne zmorejo priti nazaj.
    Simona Bandur 30. 1. 2026 | 07:18
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Batista Cadillac: Od vožnje proti sončnemu zahodu do tistega, kar sledi, ko pade tema

    Širši javnosti so se predstavili pred desetimi leti z nastopom v oddaji Slovenija ima talent in od takrat postali stalnica domače glasbene scene. Zdaj vstopajo v naslednje obdobje ustvarjanja, kakšno bo, pa sta nam razkrila ustanovna člana Matija Koritnik in Urban Lutman (na fotografiji drugi in tretji z leve).
    30. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Kazen za prvake

    Nogometna zveza brutalno kaznovala udeležence škandaloznega finala

    Skupne finančne kazni dosegajo skoraj milijon evrov.
    30. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Nasitna in v 15 minutah skuhana juha, ki diši po Aziji (VIDEO)

    Dobra jušna osnova, kokosovo mleko in kupljeni gyoza cmoki. Malo pokuhamo, dodamo nekaj okusnih malenkosti in nastane fantastična azijska juha.
    Odprta kuhinja 30. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Poškodovanje umetnine

    Velenje za popravilo Titovega kipa plačalo visok znesek

    Glava Titovega kipa se je ob padcu na tla poškodovala, dodatne poškodbe je dobila, ko jo je nepridiprav vlekel do avtomobila.
    Barbara Kuklec Petek 30. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več

