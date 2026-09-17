Ko tesla vozi sama: kdo plača, če se zaleti?

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Slovenija je 7. septembra postala šesta evropska država, v kateri družba Tesla ponuja sistem Full Self-Driving (Supervised). Avtomobil bo po Sloveniji vozil sam, voznik pa bo za mesečno naročnino lahko samo opazoval. Vprašanje, ki ga bomo kmalu dobili na sodiščih, je preprosto: kdo je kriv, ko se avtomobil, ki vozi sam, zaleti? Anže Zalar. FOTO: Osebni arhivKaj smo sploh odobrili? Najprej dejstvo, ki ga Teslin marketing rad zamolči. Sistem, ki ga je aprila začasno odobril nizozemski homologacijski organ in ga zdaj priznava tudi Slovenija, po evropskih predpisih ni avtonomno vozilo. Uvrščen je med sisteme za pomoč vozniku – enako kot tempomat, le bistveno pametnejši. Voznik ostaja voznik: fizično in pravno. Kamera v ...