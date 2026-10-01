Ko umetna inteligenca ne modelira več človeka, ampak družbo

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Do zdaj smo umetno inteligenco večinoma razumeli kot orodje, ki lahko bolje razume posameznika. Iz naših podatkov lahko sklepa, kaj nas zanima, česa se bojimo, kaj kupujemo in kakšne vsebine bomo verjetno kliknili. Naslednji korak je bolj zanimiv. Model lahko začne modelirati tudi našo predstavo o drugih ljudeh. Človek namreč ne sprejema odločitev samo na podlagi tega, kar sam misli. Pomembno je tudi, kaj misli, da mislijo drugi. Ste že kdaj na tržnici opazovali vrsto prodajalcev marelic, ko se je pred eno od stojnic nenadoma začela delati vrsta? Ko sem bil še otrok, je nekaj mojih prijateljev zaslužilo za cigarete tako, da so šli »delat gužvo«, da je prodajalec ...