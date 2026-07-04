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    Gostujoče pero

    Ko za otroke skrbi vsa vas

    Praznovanje rojstnega dne republike je gotovo priložnost za besedo ali dve o skupnih prizadevanjih za mir in varno prihodnost, predvsem otrok in mladih.
    Kdo drug, če ne šola, je v skladu z zakonodajo in s svojim vzgojno-izobraževalnim poslanstvom poklican, da skupaj s starši skrbi za vzgojo in osebnostni razvoj učencev oziroma dijakov FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Kdo drug, če ne šola, je v skladu z zakonodajo in s svojim vzgojno-izobraževalnim poslanstvom poklican, da skupaj s starši skrbi za vzgojo in osebnostni razvoj učencev oziroma dijakov FOTO: Blaž Samec
    Bećir Kečanović
    4. 7. 2026 | 06:00
    15:19
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    Te dni, ko je Slovenija praznovala svoj 35. rojstni dan, se vsi, ki ji iskreno voščimo s spomini na velike narative skupne preteklosti, hkrati sprašujemo, kakšna bo naša prihodnost. To ni splošna dilema, katero stran zgodovine izbrati med mirom in prekletstvom potekajočih vojn, ampak je osrednje vprašanje v zgodovinski in civilizacijski naravnanosti naše države, da dosledno spoštuje in uresničuje ustavno zahtevo, po kateri mora tudi pri nacionalni in skupni evropski zunanji politiki izhajati iz kulture miru in nenasilja.

    Ob spremljanju najpomembnejše postranske stvari na svetu – svetovnega prvenstva v nogometu – je praznovanje rojstnega dne republike gotovo priložnost za besedo ali dve o skupnih prizadevanjih za mir in varno prihodnost, predvsem otrok in mladih. Prav v tem duhu so udeleženci posveta v državnem svetu 22. junija svojo pozornost namenili pravicam otrok v digitalni dobi (Digitalno okolje in pravice otrok: med novimi priložnostmi in tveganji).

    Bećir Kečanović, univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti. FOTO: Osebni Arhiv Delo
    Bećir Kečanović, univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti. FOTO: Osebni Arhiv Delo
    Razprava je pokazala, da se vprašanja varnosti, odgovornosti in prihodnosti danes niti ne začenjajo niti ne končujejo v digitalnem okolju, ampak segajo globoko v širši družbeni okvir in horizontalno raven trajnostnega razvoja ter miroljubne, vključujoče in varne družbe za vse.

    Skladno s tem, kar izhaja iz Agende 2030 in Slovenske strategije trajnostnega razvoja 2030, je varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek le nekaj dni pozneje, 26. junija na Bledu, ob srečanju z evropsko varuhinjo Tereso Anjinho, predstavila pobudo za vzpostavitev horizontalnega mehanizma poročanja o doseganju trajnostnih ciljev in izmenjavi dobre prakse.

    To je izvirno slovensko pobudo s celovitim načinom preverjanja, kako države na horizontalni ravni, se pravi v »mikro« socialnih okoljih in ekosistemih lokalnih skupnosti uresničujejo trajnostne cilje s programom ukrepov za preživetje ljudi in planeta. Pobuda smiselno sledi univerzalnim vrednotam in načelom Združenih narodov o varstvu človekovih pravic v zvezi s trajnostnim razvojem.

    Kaj učene besede celovitost in horizontalni mehanizem sploh pomenita, meni osebno z naslovno temo tega članka največ pove ljudsko izročilo praktične modrosti – »ko za otroke skrbi vsa vas«. Saj res, kako pa je to videti v praksi pri nas? Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Inštituta za socialno varstvo (IRSSV), Statističnega urada RS in Policije opozarjajo, da se varnost otrok in mladih v Sloveniji iz leta v leto slabša.

    Povpraševanje po psihološki pomoči presega razpoložljive kapacitete, nasilja v fizičnem in digitalnem okolju je vse več, čedalje več otrok je izpostavljenih revščini in socialni izključenosti, preventiva se s posplošenim prelaganjem odgovornosti na učitelje in šolsko osebje opazno slabša. V teh kompleksnih razmerah je varnost otrok in mladostnikov brez celovitega pristopa bolj prepuščena horizontalni sreči, da (za zdaj) živimo v razmeroma varni državi.

    MI kot skupnost

    Ljudsko izročilo je s svojo praktično etiko in modrostjo množic vedno poučna zgodba ali narativ sedanjosti in prihodnosti. Predvsem gre za skrbnost in kakovost pri upravljanju javnih zadev tako, da je vse to podprto tudi z dokazi (angl. evidence-informed). Če nadaljujemo po sodobnih načelih odprte znanosti, pridemo do strukturnih izzivov konkurenčnosti Slovenije (Umar, 2026) in žgoče družbene potrebe, kako na horizontalni ravni najprej povečati skupnostni potencial znanja, da trajnostne cilje razumemo in jih v družbeni praksi dejansko uresničujemo.

    Z drugimi besedami, kako ob upoštevanju načel odprte znanosti poskrbeti za vključevanje lokalnih skupnosti in občanov, državljanov in vseh drugih prebivalcev v reševanje žgočih družbenih problemov in kompleksnih družbenih izzivov – MI kot skupnost.

    Pobuda varuhinje človekovih pravic za vzpostavitev horizontalnega mehanizma je hkrati opomnik, da smo za svojo prihodnost odgovorni kot posamezniki in kot skupnost. To je v bistvu izraz načela MI kot skupnost, ki izhaja iz ustave in načela subsidiarnosti lokalne samouprave, da upravljanje lokalnih javnih zadev uresničujejo državljani in vsi drugi prebivalci občin oziroma naselij, saj smo življenjsko povezani s skupnimi potrebami in interesi. To je naravno načelo, po katerem ekosistemi in skupnosti rastejo ali propadajo.

    Gozdni internet

    Glede načela MI kot skupnost so presenetljivo glive v mikorizi ali gozdnem spletu, ki brezhibno deluje že milijarde let, očitno pametnejše od ljudi. Ko prek tega gozdnega interneta zaznajo tveganja, da v kateremkoli predelu peša življenje, glive poskrbijo za utrjevanje vzajemnih povezav in krepitev odpornosti. Ljudje pa v svoji prevzetnosti in nagnjenosti k razprtijam trgamo še tiste medsebojne vezi, ki posamezniku in skupnosti po izkušnjah omogočajo skupno preživetje in strateški uspeh.

    Praktična umestitev načel odprte znanosti, akademskega znanja in vključevanja lokalnih prebivalcev v urejanje javnih zadev na horizontalni ravni lokalnih skupnosti ima ob ustavnih načelih demokratičnosti in subsidiarnosti znanstveno podlago v bio-socio-ekoloških modelih skupnosti.

    Za uporabno vrednost tovrstnih modelov v prenesenem družbenem pomenu je značilno, da solidarnosti državljanov in drugih prebivalcev lokalnih skupnosti po izkušnjah prostovoljskih, humanitarnih in drugih aktivnosti, predvsem v najhujših kriznih razmerah in naravnih ujmah, ne poganja strankarska politika s svojimi ideološkimi razprtijami, temveč občutek za sočloveka in skupno dobro.

    Ko glive prek gozdnega interneta zaznajo tveganja, da v kateremkoli predelu peša življenje, poskrbijo za utrjevanje vzajemnih povezav in krepitev odpornosti. FOTO: Jure Eržen
    Ko glive prek gozdnega interneta zaznajo tveganja, da v kateremkoli predelu peša življenje, poskrbijo za utrjevanje vzajemnih povezav in krepitev odpornosti. FOTO: Jure Eržen

    Tako je v Sloveniji pregovorno uveljavljeno načelo solidarnosti, da vsak po svojih močeh in skupaj stopimo zlasti takrat, ko drug drugega najbolj potrebujemo: »Ne vrag, le sosed bo mejak!«.

    Pri celovitem pristopu k urejanju skupnih zadev, »ko za otroke skrbi vsa vas«, lahko torej rečemo, da motivacija pripadnosti in delovanja v skupno dobro črpa iz naravnih korenin bio-socio-ekološkega modela skupnosti, zasnovanega po dognanjih ameriškega razvojnega psihologa ruskega rodu Urie Bronfenbrenner (1917–2005) in drugih avtorjev.

    Z vidika pravne ureditve in področnih politik države o varnosti ter duševnem blagostanju otrok in mladih ima ta model smiselno podlago in sistemsko vozlišče, na primer v 10. in 11. členu zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), ki po vertikalah področne zakonodaje in ministrstev sega do horizontalne ravni lokalnih skupnosti.

    Načelo celovitosti in povezljivosti

    Integralna razlaga 10. in 11. člena ZPND jasno pokaže, da gre za vertikalne in horizontalne povezave med mikro socialnimi sistemi družinskega in šolskega okolja z lokalnim ekosistemom ter širšim družbenim okvirom javne varnosti in družbene odpornosti.

    Različni projekti, ki so namenjeni zagotavljanju varnosti ter duševnega blagostanja otrok in mladih, bi lahko bili učinkovitejši, če bi namesto zapiranja v svoje silose sledili načelu celovitosti in povezljivosti – MI kot skupnost, ki je na horizontalni ravni vgrajeno v temelje nacionalne varnosti, javne varnosti in družbene odpornosti Republike Slovenije.

    Najpomembnejša podmena bio-socio-ekoloških modelov je, da človekov razvoj od rojstva ni odvisen le od genov, ampak tudi od okolja, s katerim smo v nenehnem stiku in odnosu vzajemnosti, saj iz njega – tako kot glive v mikorizi gozdnega spleta – nenehno črpamo informacije in snovi za preživetje.

    Univerzalni bioekološki »algoritem«, ki v Bronfenbrennerjevem modelu deluje kot strukturno vozlišče znotraj petih sistemov – mikrosistem (najbližje okolje, družinsko ali šolsko okolje na primer), mezosistem (povezave med mikro sistemi), ekosistem (posredno okolje), makrosistem (širša družba in kultura) ter kronosistem s časovno dimenzijo – vse bolj pridobiva znanstveno in praktično vrednost na številnih področjih sodobne znanosti in upravljanja javnih zadev.

    Zato je ta model tudi pri naslovni temi tega članka, »ko za otroke skrbi vsa vas«, ključen. Z mednarodnega vidika je model prepoznaven, denimo, v standardih svetovne zdravstvene organizacije (WHO), po katerih se v svojih analizah duševnega zdravja in varnosti otrok smiselno ravna NIJZ.

    S povzemanjem analiz NIJZ in policijskih poročil imajo šole in lokalne skupnosti z upoštevanjem šolske zakonodaje in zakonske ureditve občinskega programa varnosti (OPV) robusten okvir za profiliranje in obvladovanje širokega spektra varnostnih tveganj na horizontalni ravni, tako v šolskem kot v lokalnem okolju.

    Ta normativni okvir javne varnosti in družbene odpornosti je na horizontalni ravni povsem odprt in prilagodljiv za posodabljanje, ne le klasičnih varnostnih ukrepov in protokolov po izvršenem nasilju in kaznivem ravnanju, ampak in predvsem za proaktivno vzgojno-varnostno delovanje šol, drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov in ustanov tudi pri tistih dejavnikih tveganj, ki vse bolj prežijo iz digitalnega okolja.

    Pri tem je treba posebej poudariti, da ne govorimo o dolgočasnem izpolnjevanju anket in excelovih tabel, temveč o dinamični krožnosti bio-socio-ekološkega razvoja trajnostne varnostne kulture ter kompetenc za varno in spodbudno učno in lokalno okolje.

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    Za stabilno in trajnostno podporo razvijanju talentov

    Z novelo zakona o osnovni šoli iz leta 2025 (ZOsn-L) je bio-socio-ekološki pristop k vzpostavitvi notranjega varnostnega okolja šol s povezavami do lokalne skupnosti in občinskih programov varnosti, »ko za otroke skrbi vsa vas«, dobil zakonsko podlago za proaktivno delovanje z zgodnjim odzivanjem na grožnje v previdnostnem režimu – ne čakajoč na posledice in protokole za odzivanje na izvršena kazniva dejanja.

    Čeprav je vzgojno-varnostno delovanje v previdnostnem režimu po določbah ZOsn skladno s splošno maksimo »v najboljšem interesu otroka«, ki izhaja neposredno iz konvencije o otrokovih pravicah, sta varnostna kultura in varnostna praksa pri nas še vedno premalo pozorni na neizkoriščeni potencial razumne previdnosti (angl. precautionary principle) pri zagotavljanju varnosti ter duševnega blagostanja otrok in mladostnikov (Neizkoriščeni potencial razumne previdnosti, Delo, 29. marca 2024).      

    Načelo razumne previdnosti je prva raven ali eskalacijski prag (angl. escalation threshold) spoznavanja in odzivanja na grožnje – preden nastanejo posledice. V tej vlogi je razumna previdnost izrecno določena kot standard zakonodaje EU in članic za koherentno odzivanje na izredne razmere in povečanje družbene odpornosti (Od pošasti Himera do uredbe IMERA, Delo, 28. aprila 2026).

    Z zgledom uveljavljene konvencijske maksime o varstvu človekovih pravic otrok »v najboljšem interesu otroka« je načelo razumne previdnosti smiselno vgrajeno v zahtevo kriminalitetne politike države 2024–2028 (ReNPPZK24–28), da morajo šole in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi vzpostaviti svoj notranji varnostni sistem tako, da je usklajen z ekosistemom javne varnosti in družbene odpornosti lokalne in državne ravni.

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    Polnimo glave z znanjem, ki ga dajo dogodivščine

    Celovit pristop k zagotavljanju varnosti in odpornosti na grožnje v šolskem in lokalnem okolju skupaj z novelo ZOsn-L iz leta 2025, zakonsko ureditvijo javne varnosti in občinskih programov varnosti ter programskimi dokumenti države o družbeni odpornosti potrjuje, da ima bio-socio-ekološki model normativno podlago in domovinsko pravico v Sloveniji. V prid temu je kar nekaj akademskih virov in strokovnih prispevkov o uporabni vrednosti tega modela pri nas.

    Po izkušnjah pri vzpostavitvi notranjega varnostnega okolja šole je med najuporabnejšimi viri s tega področja, na primer, strokovni prispevek avtorice Vesne Starman o razumevanju vpliva različnih dejavnikov šolske klime na občutek pripadnosti. Medtem ko dejavnike šolske klime povezuje z Bronfenbrennerjevim modelom avtorica Starman opozarja, da njegova uporaba zagotavlja znanje o naravi razvojno pomembnih okolij in ne o osebnostnih značilnostih razvijajočih se posameznikov (Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 56/2023).

    Vozlišče povezav med šolo, družino in lokalno skupnostjo

    Razmejitev med okolji – od naravnega in družbenega do digitalnega okolja na eni strani ter občutljivimi značilnostmi razvijajoče se osebnosti na drugi – je pri celovitem pristopu k zagotavljanju varnosti ključna predvsem zaradi varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato celovit varnostni ekosistem predvsem na horizontalni ravni zahteva pregledno strukturno vozlišče povezav med šolo, družino in lokalno skupnostjo.

    Da pri tem ne gre zgolj za teoretične domneve, dokazujejo določbe šolske zakonodaje o varnem in spodbudnem učnem okolju, zakonodaje o javni varnosti in občinskih programih varnosti ter zakonodaje o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Sistemske praznine in neskladja, ki jih že prečna analiza hitro lahko odkrije po vertikalnih in horizontalnih povezavah pravnega in institucionalnega sistema, se v družbeni praksi zrcalijo kot žgoči družbeni problemi in izzivi, na katere je z vsemi pomanjkljivostmi »omnibus« predpisa vendarle opozoril tudi zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV).

    Celovit pristop, »ko za otroke skrbi vsa vas«, praviloma varuje otroke in mladostnike tudi pred samim seboj. Zato ker v izhodišču ločuje, kot v omenjenem prispevku opozarja avtorica Starman, okolja in sisteme na eni strani ter osebnostni razvoj na drugi strani, se ta pristop po bio-socio-ekološkem modelu dosledno izogiba samostojnemu poseganju v človekove pravice z zelo občutljivimi vprašanji vzgoje in izobraževanja, osebnostnega razvoja in odraščanja otrok in mladostnikov.

    Če upoštevamo, da gre pri tem za standard ustavnega varstva človekovih pravic otrok in mladostnikov, je vsaka razprava o taki in drugačni ideologiji v zvezi z vzgojno-varnostnim delovanjem šole v okviru naslovne teme, »ko za otroke skrbi vsa vas«, povsem odveč.

    Otroci ne odraščajo več v ločenih svetovih

    Kot že večkrat rečeno: kdo drug, če ne šola, je v skladu z zakonodajo in s svojim vzgojno-izobraževalnim poslanstvom poklican, da skupaj s starši skrbi za vzgojo in osebnostni razvoj učencev oziroma dijakov. Splošna skrb za varnost ter duševno blagostanje otrok in mladostnikov pa je že z ljudsko modrostjo, po kateri »za otroke skrbi vsa vas«, moralna in civilizacijska dolžnost celotne skupnosti.

    Kot so na omenjenem posvetu o digitalnem okolju in pravicah otrok v državnem svetu poudarili udeleženci: otroci ne odraščajo več v ločenih svetovih, ampak v enem samem življenjskem okolju z vsemi tveganji in priložnostmi za preživetje sedanjih in bodočih rodov.

    Z zavedanjem o nedeljivosti vsakdanjega življenja, ki se v dinamični krožnosti, od spodaj navzgor/od zgoraj navzdol in obratno, nepretrgoma pretaka iz enega v drugo okolje, odgovorna družbena skupnost z mislijo na prihodnost sedanjih in bodočih rodov svojo pozornost in skrb ustrezno namenja tudi tistim, učiteljem in ustanovam, ki z vzgojo in izobraževanjem najpogosteje prvi poskrbijo še za varnost in duševno blagostanje otrok.

    ***

    Mag. Bećir Kečanović. Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD.  Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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    4. 7. 2026 | 07:00
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    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Ali portret šefa WHO res pokaže tudi njegovo sporno plat

    Tedros Adhanom Ghebreyesus ni le priznani strokovnjak za javno zdravje, temveč tudi osebnost, katere delovanje spremljajo številne razprave in kritike.
    Dušan Nolimal 4. 7. 2026 | 07:00
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    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ko za otroke skrbi vsa vas

    Praznovanje rojstnega dne republike je gotovo priložnost za besedo ali dve o skupnih prizadevanjih za mir in varno prihodnost, predvsem otrok in mladih.
    4. 7. 2026 | 06:00
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    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
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    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
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    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
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    Magazin  |  Potovanja
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    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
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    Kultura  |  Film & TV
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    Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

    Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
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    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
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    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
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    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
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    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
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