Koalicija zmede

V matematiki uvrščamo število 46 med polpraštevila: števila torej, ki so zmnožek dveh – ne sicer nujno enakih – praštevil. V primerjavi s celo vrsto števil, ki izstopajo zaradi določenih lastnosti, na primer tistimi, ki so del Fibonaccijevega zaporedja, so osnovne matematične lastnosti polpraštevila 46 v veliki meri nezanimive. Nima pravzaprav nobene edinstvene lastnosti, ki bi ga ločevala od drugih števil.

V slovenski parlamentarni aritmetiki pa ima to polpraštevilo po vsakokratnih državnozborskih volitvah skoraj mistično vrednost. Predvsem za tiste, ki demokracijo razumejo zgolj in samo kot vladavino večine. Predstavlja namreč simbol političnega zmagoslavja: število, s katerim se začne vsakokratno »preštevanje« glasov, ki v državnem zboru zagotavlja absolutno večino. Njegova vrednost je v prvi vrsti napovedna: kdor v državnem zboru zagotovi (vsaj) 46 poslanskih glasov, bo najverjetneje prihodnji mandatar slovenske vlade.

Tudi zato klišejska fraza, da je v demokraciji treba znati šteti – v imaginariju slovenskega parlamentarizma pač do 46 –, »logiko« demokratičnega odločanja sicer zadane, njeno etično komponento pa pravzaprav zgreši. Je namreč tudi sistem zavor in ravnovesij. Prav medsebojni nadzor in omejevanje oblasti namreč vprašanje kdo (vladavina večine) dopolni z vprašanjem kako (ustavno omejevanje večinskega pojmovanja demokracije).

Če se ozremo v preteklost, je s številom oziroma letnico 46 povezana zanimiva anekdota. Je ena tistih letnic, ki so del železnega repertoarja pri pouku zgodovine, različnih kvizov o splošni razgledanosti ali pa oddaj tipa »Ali ste vedeli«. Leto 46 pred našim štetjem velja namreč za annus confusionis (leto zmede). Tega leta je rimski vojskovodja in državnik Julij Cezar predlagal reformo rimskega koledarja, ki jo je pomagal zasnovati starogrški matematik in astronom Sosigenes iz Aleksandrije. Da bi to dosegel, je »pripravljalno« koledarsko leto 46 pred našim štetjem podaljšal na skoraj nepredstavljivih 445 dni. Vse do danes velja za najdaljše koledarsko leto v človeški zgodovini. Prenovljeni koledar (poimenovan julijanski po njegovem »reformatorju«), ki je sledil letu zmede, pa je ostal v veljavi več kot poldrugo tisočletje vse do uvedbe gregorijanskega koledarja leta 1582.

V primerjavi s Cezarjevim posegom v rimski koledar, ki je za svojo reformo potreboval podaljšanje koledarskega leta, gredo posegi nastajajoče vladne koalicije v zakon o vladi in potrditev interventnega zakona za razvoj Slovenije pravzaprav v obratno smer. Pod pretvezo zmanjšanja števila ministrstev, debirokratizacije in s tem povezanim preoblikovanjem državne uprave se namreč nakazujejo obrisi sklepne faze tranzicije slovenske družbe. V prvi vrsti v oči bodeta neoliberalizacija socialne države ter dolgo (in očitno tudi skrbno) načrtovani »obračun« s civilno družbo. Še posebno če te zakonodajne spremembe beremo sočasno z nedavnimi objavami najverjetnejšega mandatarja na socialnih omrežjih o ukinitvi financiranja nevladnih organizacij.

A ima skupni seštevek poslanskih glasov politično sicer uigranega – a vsebinsko precej razglašenega – koalicijskega orkestra v nastajanju pomembno slepo pego. S tem, ko bo zagotovil (ali celo presegel) zmagovalno število 46, bo najverjetnejši prihodnji slovenski premier ponovno zanemaril enega od temeljnih postulatov parlamentarne demokracije. Politično kulturo.

Slednja ne velja le za enega od ključnih kazalnikov demokratičnosti. Sega namreč onkraj proceduralnega pojmovanja demokracije in vsakokratne politične aritmetike. Politična kultura postavlja standarde poštenosti političnega boja ter s tem povezano spoštovanje in zaupanje v okvir demokratičnih procedur, mehanizmov ter institucij. Gre pravzaprav za nujni korektiv vsakokratnega razmerja politične moči.

Sicer majhen korak za posamezne politike, a pomemben korak za politiko kot počasno in vztrajno vrtanje trdih desk (če parafraziram misel nemškega sociologa Maxa Webra). Zato niti ni presenetljivo, da imajo nekateri slovenski politiki največ težav tako s sistemom zavor in ravnovesij kot tudi s politično kulturo. Če štejejo, preračunavajo, predvsem pa kalkulirajo zgolj in samo do 46, ju dejansko ne zmorejo misliti, še manj pa razumeti.

Če ostaja leto 46 pred našim štetjem v kolektivnem spominu zapisano kot leto zmede (annus confusionis), bo sedanje politično kalkuliranje s številom 46 v analih slovenskega parlamentarizma ostalo zapisano kot pirova zmaga politične aritmetike nad politično kulturo. Koalicija zmede pač.

Dr. Mitja Sardoč, raziskovalec na Pedagoškem inštitutu, vodja centra za filozofijo vzgoje.

