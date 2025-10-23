Kolaps mednarodnega prava in padec intelektualnih elit

Bilo je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sem se kot nadobuden študent mednarodnega prava drznil izzvati takratno nesporno avtoriteto mednarodnega in diplomatskega prava, profesorja Boruta Bohteta.

Med predavanji sem dvignil roko in profesorju navrgel, da po mojem mnenju mednarodno pravo sploh ni pravo, saj mu manjka temeljna sestavina, ki jo mora imeti pravo, da sploh lahko govorimo o njem: njegova implementacija oziroma obstoj učinkovitih sankcij. Mednarodno pravo te lastnosti nima, kajti njegovi subjekti so predvsem države, torej suverene entitete, ki jih nihče ne more prisiliti, da bi izvršile formalnopravno sicer zavezujočo mednarodnopravno odločbo.

Mag. Boštjan J. Turk. FOTO: Marko Cokan

Profesor Bohte se je na mojo provokacijo, ki jo sicer v celoti zagovarjam še danes, odzval presenetljivo rezko in neprijetno. O moji tezi ni želel nič slišati, kaj šele da bi se spustil v razpravo, ampak je odreagiral pasivno užaljeno in po mojem občutku tudi vzvišeno.

Dandanes smo v svetu priča skoraj popolnemu kolapsu mednarodnega prava – še posebej če imamo v mislih spoštovanje, ki naj bi ga uživalo v najmočnejših in najvplivnejših državah, kot so ZDA, Rusija, Kitajska in Izrael. Ne rečem, da mednarodno pravo ne funkcionira, a funkcionira večinoma le tam, kjer so njegove sankcije uperjene zoper države, ki v mednarodnih odnosih nimajo posebne vloge in moči.

Ko pa je govor o njegovem najpomembnejšem poslanstvu – ki je v preganjanju malopridnih držav (rogue nations), vojnih zločinov in vojnih zločincev, ki imajo za seboj močno politično, vojaško in finančno zaledje, je mednarodno pravo – nalijmo si čistega vina – odpovedalo na celi črti.

A tu je treba vendarle biti stvaren in se vprašati, ali je bilo kdaj sploh mogoče pričakovati, da bo izpolnilo to svoje zahtevno poslanstvo. Zgodovinsko gledano je bilo obdobje tako po prvi kot tudi po drugi svetovni vojni – zlata doba mednarodnega prava, ko se je zdelo, da lahko Društvo narodov in OZN resnično postaneta pomemben faktor v mednarodnih odnosih – precej izjemno in pravzaprav nenaravno.

V obdobju po dveh svetovnih vojnah smo bili namreč priča globalni slabi vesti, voditelji in narodi po svetu pa so se srečevali z mogočnim moralnim mačkom, ki so ga povzročili grozljivi dogodki med letoma 1914 in 1918 ter med 1939 in 1945.

Kolektivna slaba vest je povzročila, da je večina držav po svetu privolila v ustanovitev mednarodnih organizacij, katerih temeljna naloga bosta zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti ter spoštovanje človekovih pravic na univerzalni ravni. V okviru OZN je bil v ta namen ustanovljen Varnostni svet ZN (v nadaljevanju VS ZN), ki so mu ustanoviteljice podelile izjemno obetavno pooblastilo. Namreč ukrepanje po VII. poglavju Ustanovne listine Združenih narodov.

V skladu z njim lahko VS ZN odloči, kateri ukrepi, ki ne vključujejo oborožene sile, naj se uporabijo za uveljavitev njegovih odločitev, in članice OZN pozove k njihovemu izvajanju. Ti segajo vse od popolne prekinitve gospodarskih odnosov pa do vojaškega ukrepanja. Bistvena težava je bila seveda v institutu veta. Katerakoli od petih stalnih članic VS ZN (ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija in Francija) lahko namreč onemogoči kakršenkoli ukrep, ki ne bi bil v interesu njih samih ali njihovih zavezniških »malopridnih fantov«. Rek znamenitega starorimskega satirika Juvenala Quis custodiet ipsos custodes? (kdo bo pazil na paznike?) je zaživel v vsej svoji pronicljivosti.

Trezni, realni proučevalci sankcijskega mehanizma OZN so že v uvodu opozarjali, da bo sistem veta preprečil temeljno poslanstvo ZN – krepitev mednarodnega miru in varnosti in kaznovanje vplivnih vojnih zločincev. A v danih političnih okoliščinah se kaj več, kot je bil brezzobi Varnostni svet ZN, ni dalo iztržiti.

Dandanes so se stvari žal poslabšale. V tako rekoč vseh najmočnejših državah sveta so se na oblast zavihteli posamezniki, ki mednarodno pravo odkrito prezirajo, saj verjamejo, da svet poganjata surova moč in (po Hobbesu) vojna vseh proti vsem. Verjamejo v prvinski nagon homo sapiensa, ki ga žene želja po oblasti in podrejanju drugega. V njihovem svetu so norme mednarodnega prava tujek, ki ga je treba odstraniti ali vsaj nevtralizirati.

Kaj pa predstavniki »naprednih duš«, intelektualnih elit, ki še vedno stavimo na prevlado demokracije, humanitarnega prava, človečnosti? Priznajmo si, da smo doživeli kolektivni brodolom in se oklepamo Evropske unije kot samotnega otočka, na katerem še vedno vladajo ideje, ki jih – zdaj že manjšinsko – zagovarjamo. Držimo se naših mehurčkov – parlamentov, svobodnih medijev, fakultetnih predavalnic in včasih ulice, na katerih lahko za zdaj še nekaznovano izražamo svoja mnenja in ideje.

Bojim se, da bodo mehurčki postali sami sebi namen, če se ne bomo pogledali v ogledalo in se vprašali, kaj delamo narobe, da volivce po vsem svetu čedalje bolj vleče na desni ali celo na skrajno desni politični pol. Nesporno dejstvo je, da je val populizma uspešno preplavil tudi številne (vplivne) evropske države. Skrajno desna populistična stranka AfD je v Nemčiji od letos druga najmočnejša sila v bundestagu in ima rekordno število sedežev v parlamentu. Nacionalni zbor Marine Le Pen je že dolgo najmočnejša stranka v Franciji. Desne, skrajno desne in nedemokratične politične sile so izjemno vplivne tudi v Italiji, na Nizozemskem, Madžarskem, Poljskem, Slovaškem, v Švici in na Finskem.

Prepričan sem, da je glavni greh v odtujenosti levosredinskega političnega esteblišmenta (in številnih levosredinsko usmerjenih razumnikov in izobražencev) od običajnih državljanov in preprostih ljudskih množic, ki se kaže v intelektualni aroganci in toksičnem kaviar levičarstvu. Tisti bolj izobraženi, bolj ozaveščeni in bolj razmišljajoči pozabljamo, da izjemno velik del volivcev našega jezika ne razume in se naših vrednot v najboljšem primeru šele uči.

To jih jezi in sili na desno, kjer je jezik udarnejši in rešitve preprostejše. Naj to še tako obsojamo in naj se temu še tako upiramo, moramo priznati, da imajo na desnici preizkušen mehanizem, ki čedalje uspešneje prodira v duše volivcev.

Bistveno vprašanje, ki bi si ga morali postaviti, je torej, kako najti skupen jezik z njimi, ne da bi pri tem prodali dušo populističnemu hudiču.

***

Mag. Boštjan J. Turk, visokošolski predavatelj na Visoki šoli za poslovne vede B2 v Ljubljani, gostujoči predavatelj na Univerzi Côte d'Azur v Nici. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.