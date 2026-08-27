Koliko je dovolj?

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Tomaž Erjavec v prispevku Solidarnost in odgovornost, objavljenem v Delu, zagovarja socialno kapico z argumentacijo, ki odpira širše vprašanje: ali je denar edina spodbuda za človekovo ustvarjalnost in merilo njegovega uspeha ter vrednosti za skupnost? Avtor gradi članek okrog podatka, ki naj bi nas osupnil: 17.823 zavezancem iz četrtega in petega davčnega razreda je bilo za leto 2023 odmerjeno nekaj več kot 502 milijona evrov dohodnine, skoraj milijonu zavezancev iz prvega razreda pa približno 240 milijonov. Majhna skupina ljudi v zgornjih davčnih razredih torej za državo prispeva dvakrat več kakor množica ljudi v najnižjem razredu. Iz tega izpelje opozorilo, ...