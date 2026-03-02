  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Koliko političnega pritiska prenese sistem boja proti najhujšemu kriminalu

    Nobena institucionalna raven ni povsem imuna za tveganja in zlorabe politične oblasti.
    Problemi v odnosu politike do strokovnih državnih organov se po izkušnjah zaostrijo prav v predvolilnih obdobjih. FOTO: Mariano Macz
    Galerija
    Problemi v odnosu politike do strokovnih državnih organov se po izkušnjah zaostrijo prav v predvolilnih obdobjih. FOTO: Mariano Macz
    Bećir Kečanović
    2. 3. 2026 | 05:00
    9:48
    A+A-

    Sistem boja proti najhujšemu kriminalu v delujočo celoto povezuje organe odkrivanja in pregona storilcev kaznivih dejanj. To je prva obrambna linija pravne države in javne varnosti pred najhujšimi nevarnostmi za življenje ljudi in vitalne interese skupnosti. Na tem področju se odpornost ne meri samo v statističnih vzorcih nasilja in kriminala, temveč v trajnostni zmožnosti organov odkrivanja in pregona, da so nepretrgoma budni, operativno nedotakljivi, zakoniti, strokovni in učinkoviti. Z vsem tem torej odporni tudi proti političnim pritiskom.

    image_alt
    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Demokratični politični nadzor nad organi odkrivanja in pregona je nujen in legitimen, je kot požarni zid ali krožni stresni test odpornosti sistema boja proti najhujšemu kriminalu. Brez tega bi bilo tveganje samovolje pri uporabi državne represije s posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine hujša nevarnost kot samo tveganje zlorab demokratičnega nadzora s političnimi pritiski na organe odkrivanja in pregona.

    Izkušnje z najhujšim kriminalom in politično korupcijo nas učijo, da nobena institucionalna raven ni povsem imuna za tveganja in zlorabe politične oblasti.

    Prva in druga nevarnost sta vsaka zase in obe skupaj lahko tako usodni za pravno državo in javno varnost, da mora resna demokracija nenehno skrbeti za ohranjanje ravnotežja in odpornosti proti skrajnostim. To je v teoriji ustavnega prava in sodni praksi prvovrstna naloga sistema zavor in ravnovesij (checks and balances), da v povezavi z ustavnim načelom delitve oblasti vzdržuje demokratično ravnovesje moči.

    Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD. FOTO: osebni arhiv.
    Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD. FOTO: osebni arhiv.
    Legitimnost demokratičnega političnega nadzora z vidika ustavnega načela delitve oblasti ter mehanizma zavor in ravnovesij ni premočrtna – ne deluje le v eni smeri, ampak je kot povratna zanka v stanju dinamične krožnosti. S tem, ko jih nadzoruje, je demokratični nadzor ena najvišjih avtoritet politične oblasti, ki z legitimnostjo svoje nadzorne funkcije organe odkrivanja in pregona hkrati varuje pred političnimi zlorabami in pritiski.

    Sistem zavor in ravnovesij prav tako ima dinamično krožno vlogo. Poleg tega, kar je njegova prvovrstna naloga v povezavi z načelom delitve oblasti, na izvedbeni ravni vzdržuje funkcionalno ravnovesje ali koherenco pravnega sistema kot delujoče celote. V zvezi z naslovno temo je tako prvi pogoj za koherenco v tem, da se mora demokratični nadzor, če hoče biti legitimen, sam vzdržati vdorov in političnih pritiskov na operativno raven delovanja organov odkrivanja in pregona.

    Na operativni ravni odkrivanja in pregona, kjer naj politični nadzor ne bi imel prostega dostopa do operativnih podatkov in procesnih dejanj, odločanje v zadevah najhujšega kriminala po sili razmer poteka daleč od oči javnosti, za tančico zakonsko varovane tajnosti prikritih ukrepov odkrivanja in pregona najtežjih kaznivih dejanj. Nadzor nad tem je v pristojnosti sodne oblasti.

    Poseg političnega nadzora v operativno raven delovanja organov odkrivanja in pregona ni samo znamenje nelegitimnega delovanja političnih organov oblasti, temveč tudi nevarno poseganje v načelo delitve oblasti in pristojnosti sodnega nadzora. V luči naslovne teme Koliko političnega pritiska prenese sistem boja proti najhujšemu kriminalu pomeni, da ne odpira abstraktnih, temveč konkretna in še kako občutljiva vprašanja ustavnosti, delujoče pravne države in sistema notranje varnosti države oziroma javne varnosti.

    Če je sistem boja proti najhujšemu kriminalu v konkretnih kazenskih zadevah in procesnih dejanjih ob najhujših nevarnostih organiziranega kriminala povrhu primoran, da se otepa še političnih pritiskov, se sicer njegova odpornost in institucionalna učinkovitost ne zlomita kar takoj v istem trenutku, a tudi neokrnjeni ne ostaneta.

    image_alt
    Združba je imela lovke tudi znotraj policije

    Politični pritiski se znotraj sistema postopoma kopičijo in vedno globlje zažirajo v institucionalno tkivo. Ker so organi odkrivanja in pregona s političnimi pritiski vse bolj potisnjeni v temno polje zadržanosti in previdnosti, učinkovitost celotnega sistema boja proti najhujšemu kriminalu kopni na očeh javnosti. Ta notranji proces razkrajanja institucionalnih temeljev se s političnimi pritiski dogaja ravno tam, kjer sta za pravno državo in javno varnost življenjsko najpomembnejši odločnost in operativna učinkovitost boja proti najhujšemu kriminalu.

    V novejši zgodovini smo od osamosvojitve Slovenije vse do danes priča primerom, ko se posamični politični interesi nevarno približajo ali celo vdirajo v operativno delovanje organov odkrivanja in pregona. Od zlorab dostopa do najobčutljivejših rezultatov prikritih preiskovalnih ukrepov in posredovanja operativnih podatkov nepooblaščenim osebam do grobih diskreditacij preiskovalcev, posameznih policistov in državnih tožilcev.

    Kar nekajkrat je bila slovenska javnost priča nevzdržnemu odnosu politike do strokovnih organov države. Govorim o res težkih primerih iz poosamosvojitvene zgodovine boja proti najhujšemu kriminalu ter sistemskih problemih javne varnosti v odnosu do organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, ne o moraliziranju in političnem populizmu.

    Slovenija sicer ni edina med državami EU, ki se spopadajo z istim problemom, kako ubraniti mejo med legitimnostjo demokratičnega nadzora in nedopustnimi političnimi pritiski na sistem boja proti najhujšemu kriminalu. Da ne bo pomote, poudarjam, demokratični nadzor nad državnimi organi, ki so pri odkrivanju in pregonu najhujšega kriminala pooblaščeni za uporabo intruzivnih preiskovalnih ukrepov, kot so prikrite oblike delovanja, nikakor ni dvomljiv. Politični pritiski na organe odkrivanja in pregona pa so popolno nasprotje legitimnega nadzora, ustavne demokracije in pravne države.

    Sčasoma in potihem politični pritiski ubijajo operativno učinkovitost strokovne države, kar prej ali slej kot bumerang javnega nezaupanja trešči v obraz tudi političnim institucijam. Ko se to zgodi, se javno zaupanje v demokratične institucije ne poruši zaradi pomanjkanja zakonov, temveč zaradi erozije politične kulture, ker politični pritiski pod pretvezo demokratičnega nadzora lomijo hrbtenico strokovnim državnim organom.

    V novejši zgodovini smo od osamosvojitve Slovenije vse do danes priča primerom, ko se posamični politični interesi nevarno približajo ali celo vdirajo v operativno delovanje organov odkrivanja in pregona. FOTO: Suhaib Salem/Reuters 
    V novejši zgodovini smo od osamosvojitve Slovenije vse do danes priča primerom, ko se posamični politični interesi nevarno približajo ali celo vdirajo v operativno delovanje organov odkrivanja in pregona. FOTO: Suhaib Salem/Reuters 

    V takem družbenem okolju je težko pričakovati polnokrvno demokracijo ter učinkovitost pravne države in sistema javne varnosti, varnosti življenja ljudi in vitalnih interesov demokratične skupnosti pred najhujšimi grožnjami.

    Problemi v odnosu politike do strokovnih državnih organov se po izkušnjah zaostrijo prav v predvolilnih obdobjih. V tem obdobju visokih frekvenc in političnih emocij se poskuša nad organe odkrivanja in pregona kaznivih dejanj priklicati prekletstvo dvoma o njihovem delovanju. S tem namenom se v političnem boju za oblast in volivce organom odkrivanja in pregona tudi javno očita, da je njihovo delovanje v konkretnih kazenskih zadevah namerno usklajeno s predvolilnim časom.

    Državni organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj delujejo po logiki zakona in ne po logiki predvolilnega boja ali političnega koledarja volilnih kampanj. Njihova zakonska dolžnost je, da kazniva dejanja odkrivajo in preganjajo takoj, ko so podani zakonski pogoji. Sistem boja proti najhujšemu kriminalu v civiliziranih družbah obstaja zato, ker je to nujno in neogibno potrebno, da se zavarujejo življenja ljudi ter vitalni interesi skupnosti; ne zato, ker je njegovo delovanje za te ali one strankarske interese politično bolj ugodno.

    Ni se mogoče izogniti širšemu kontekstu s pozivom evropskega politika Manfreda Webra evropski komisiji, da preuči konkretni kazenski postopek v Sloveniji. Čeprav prihaja v predvolilnem času, je Webrov poziv vreden resne razprave: kako daleč sme evropska politika posegati v notranje zadeve držav članic. Osebno tega poziva ne jemljem kot grožnjo ali pritisk na slovenske organe odkrivanja in pregona v konkretni kazenski zadevi. Prav nasprotno.

    image_alt
    Neuradno: Zaradi izsiljevanja aretirali spletnega vpliveneža

    V pozivu evropskega politika prepoznavam tudi širšo, evropsko razsežnost naslovnega vprašanja o političnih pritiskih na sistem boja proti najhujšemu kriminalu. To je z vidika evropske demokracije in vladavine prava nedvomno skupno vprašanje EU in držav članic o varnosti pred najhujšim kriminalom v skupnem območju svobode, varnosti in pravice.

    Če se razprava o mejah demokratičnega nadzora in nedopustnih političnih pritiskih na organe odkrivanja in pregona držav članic odpira na ravni Evropske unije, to za slovenske institucije ni prav noben vzrok za zadržanost, kvečjemu priložnost za dodatno potrditev strokovne neodvisnosti in neoporečnosti.

    Izkušnje z najhujšim kriminalom in politično korupcijo nas učijo, da nobena institucionalna raven ni povsem imuna za tveganja in zlorabe politične oblasti, vključno z institucijami EU. Zato menim, da je odprta in argumentirana razprava o mejah med legitimnim demokratičnim nadzorom ter zlorabami tega istega nadzora s političnimi pritiski na sistem odkrivanja in pregona najhujšega kriminala enako pomembna tudi za javno zaupanje v evropsko demokracijo in za varnost v prostoru, ki ga Evropejci skupaj soustvarjamo.

    ***

    Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Napad na Iran

    Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

    Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
    Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Obtičani na letališčih

    »​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

    V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili tudi nasvete za bližnje države.
    Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    policijapolitikakriminalgostujoče peronadzorkorupcija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Vlašić – gora, ki ima rada goste

    Krotek je, prostran, bogat z vodo in zdravilnimi zelišči ter vedno pripravljen popotniku razkriti skrivnost daleč naokoli znanega sira. To je Vlašić. In ima dušo, kar ga dela najlepšega, trdijo tako gostje kot domačini.
    2. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Mladi pred volitvami

    Mladi volivci: Informacije najdejo na družbenih omrežjih, kjer pa je polno lažnih novic.
    Marko Kočevar 2. 3. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Trump: vojna bo lahko trajala štiri tedne

    ZDA so zabeležile prve žrtve med vojaki in prvo z Iranom povezano teroristično dejanje, a bodo vztrajale: »To je dolžnost in breme svobodnih ljudi.«
    Barbara Kramžar 2. 3. 2026 | 05:34
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Vzajemna in računi INR – prelomnica za domače vlagatelje?

    Kapitalski trg ustvarja vrednost takrat, ko prihranki postanejo investicije.
    2. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Mladi pri politikih hitro prepoznajo blef in ’fejkanje’

    Mladim je – vsaj pred volitvami – pomembno, da se angažirajo in oddajo svoj glas, čeprav so redko iskreno in neposredno nagovorjeni.
    Anja Intihar 2. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Trump: vojna bo lahko trajala štiri tedne

    ZDA so zabeležile prve žrtve med vojaki in prvo z Iranom povezano teroristično dejanje, a bodo vztrajale: »To je dolžnost in breme svobodnih ljudi.«
    Barbara Kramžar 2. 3. 2026 | 05:34
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Vzajemna in računi INR – prelomnica za domače vlagatelje?

    Kapitalski trg ustvarja vrednost takrat, ko prihranki postanejo investicije.
    2. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Mladi pri politikih hitro prepoznajo blef in ’fejkanje’

    Mladim je – vsaj pred volitvami – pomembno, da se angažirajo in oddajo svoj glas, čeprav so redko iskreno in neposredno nagovorjeni.
    Anja Intihar 2. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo