Koliko političnega pritiska prenese sistem boja proti najhujšemu kriminalu

Sistem boja proti najhujšemu kriminalu v delujočo celoto povezuje organe odkrivanja in pregona storilcev kaznivih dejanj. To je prva obrambna linija pravne države in javne varnosti pred najhujšimi nevarnostmi za življenje ljudi in vitalne interese skupnosti. Na tem področju se odpornost ne meri samo v statističnih vzorcih nasilja in kriminala, temveč v trajnostni zmožnosti organov odkrivanja in pregona, da so nepretrgoma budni, operativno nedotakljivi, zakoniti, strokovni in učinkoviti. Z vsem tem torej odporni tudi proti političnim pritiskom.

Demokratični politični nadzor nad organi odkrivanja in pregona je nujen in legitimen, je kot požarni zid ali krožni stresni test odpornosti sistema boja proti najhujšemu kriminalu. Brez tega bi bilo tveganje samovolje pri uporabi državne represije s posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine hujša nevarnost kot samo tveganje zlorab demokratičnega nadzora s političnimi pritiski na organe odkrivanja in pregona.

Izkušnje z najhujšim kriminalom in politično korupcijo nas učijo, da nobena institucionalna raven ni povsem imuna za tveganja in zlorabe politične oblasti.

Prva in druga nevarnost sta vsaka zase in obe skupaj lahko tako usodni za pravno državo in javno varnost, da mora resna demokracija nenehno skrbeti za ohranjanje ravnotežja in odpornosti proti skrajnostim. To je v teoriji ustavnega prava in sodni praksi prvovrstna naloga sistema zavor in ravnovesij (checks and balances), da v povezavi z ustavnim načelom delitve oblasti vzdržuje demokratično ravnovesje moči.

Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD. FOTO: osebni arhiv.

Legitimnost demokratičnega političnega nadzora z vidika ustavnega načela delitve oblasti ter mehanizma zavor in ravnovesij ni premočrtna – ne deluje le v eni smeri, ampak je kot povratna zanka v stanju dinamične krožnosti. S tem, ko jih nadzoruje, je demokratični nadzor ena najvišjih avtoritet politične oblasti, ki z legitimnostjo svoje nadzorne funkcije organe odkrivanja in pregona hkrati varuje pred političnimi zlorabami in pritiski.

Sistem zavor in ravnovesij prav tako ima dinamično krožno vlogo. Poleg tega, kar je njegova prvovrstna naloga v povezavi z načelom delitve oblasti, na izvedbeni ravni vzdržuje funkcionalno ravnovesje ali koherenco pravnega sistema kot delujoče celote. V zvezi z naslovno temo je tako prvi pogoj za koherenco v tem, da se mora demokratični nadzor, če hoče biti legitimen, sam vzdržati vdorov in političnih pritiskov na operativno raven delovanja organov odkrivanja in pregona.

Na operativni ravni odkrivanja in pregona, kjer naj politični nadzor ne bi imel prostega dostopa do operativnih podatkov in procesnih dejanj, odločanje v zadevah najhujšega kriminala po sili razmer poteka daleč od oči javnosti, za tančico zakonsko varovane tajnosti prikritih ukrepov odkrivanja in pregona najtežjih kaznivih dejanj. Nadzor nad tem je v pristojnosti sodne oblasti.

Poseg političnega nadzora v operativno raven delovanja organov odkrivanja in pregona ni samo znamenje nelegitimnega delovanja političnih organov oblasti, temveč tudi nevarno poseganje v načelo delitve oblasti in pristojnosti sodnega nadzora. V luči naslovne teme Koliko političnega pritiska prenese sistem boja proti najhujšemu kriminalu pomeni, da ne odpira abstraktnih, temveč konkretna in še kako občutljiva vprašanja ustavnosti, delujoče pravne države in sistema notranje varnosti države oziroma javne varnosti.

Če je sistem boja proti najhujšemu kriminalu v konkretnih kazenskih zadevah in procesnih dejanjih ob najhujših nevarnostih organiziranega kriminala povrhu primoran, da se otepa še političnih pritiskov, se sicer njegova odpornost in institucionalna učinkovitost ne zlomita kar takoj v istem trenutku, a tudi neokrnjeni ne ostaneta.

Politični pritiski se znotraj sistema postopoma kopičijo in vedno globlje zažirajo v institucionalno tkivo. Ker so organi odkrivanja in pregona s političnimi pritiski vse bolj potisnjeni v temno polje zadržanosti in previdnosti, učinkovitost celotnega sistema boja proti najhujšemu kriminalu kopni na očeh javnosti. Ta notranji proces razkrajanja institucionalnih temeljev se s političnimi pritiski dogaja ravno tam, kjer sta za pravno državo in javno varnost življenjsko najpomembnejši odločnost in operativna učinkovitost boja proti najhujšemu kriminalu.

V novejši zgodovini smo od osamosvojitve Slovenije vse do danes priča primerom, ko se posamični politični interesi nevarno približajo ali celo vdirajo v operativno delovanje organov odkrivanja in pregona. Od zlorab dostopa do najobčutljivejših rezultatov prikritih preiskovalnih ukrepov in posredovanja operativnih podatkov nepooblaščenim osebam do grobih diskreditacij preiskovalcev, posameznih policistov in državnih tožilcev.

Kar nekajkrat je bila slovenska javnost priča nevzdržnemu odnosu politike do strokovnih organov države. Govorim o res težkih primerih iz poosamosvojitvene zgodovine boja proti najhujšemu kriminalu ter sistemskih problemih javne varnosti v odnosu do organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, ne o moraliziranju in političnem populizmu.

Slovenija sicer ni edina med državami EU, ki se spopadajo z istim problemom, kako ubraniti mejo med legitimnostjo demokratičnega nadzora in nedopustnimi političnimi pritiski na sistem boja proti najhujšemu kriminalu. Da ne bo pomote, poudarjam, demokratični nadzor nad državnimi organi, ki so pri odkrivanju in pregonu najhujšega kriminala pooblaščeni za uporabo intruzivnih preiskovalnih ukrepov, kot so prikrite oblike delovanja, nikakor ni dvomljiv. Politični pritiski na organe odkrivanja in pregona pa so popolno nasprotje legitimnega nadzora, ustavne demokracije in pravne države.

Sčasoma in potihem politični pritiski ubijajo operativno učinkovitost strokovne države, kar prej ali slej kot bumerang javnega nezaupanja trešči v obraz tudi političnim institucijam. Ko se to zgodi, se javno zaupanje v demokratične institucije ne poruši zaradi pomanjkanja zakonov, temveč zaradi erozije politične kulture, ker politični pritiski pod pretvezo demokratičnega nadzora lomijo hrbtenico strokovnim državnim organom.

V takem družbenem okolju je težko pričakovati polnokrvno demokracijo ter učinkovitost pravne države in sistema javne varnosti, varnosti življenja ljudi in vitalnih interesov demokratične skupnosti pred najhujšimi grožnjami.

Problemi v odnosu politike do strokovnih državnih organov se po izkušnjah zaostrijo prav v predvolilnih obdobjih. V tem obdobju visokih frekvenc in političnih emocij se poskuša nad organe odkrivanja in pregona kaznivih dejanj priklicati prekletstvo dvoma o njihovem delovanju. S tem namenom se v političnem boju za oblast in volivce organom odkrivanja in pregona tudi javno očita, da je njihovo delovanje v konkretnih kazenskih zadevah namerno usklajeno s predvolilnim časom.

Državni organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj delujejo po logiki zakona in ne po logiki predvolilnega boja ali političnega koledarja volilnih kampanj. Njihova zakonska dolžnost je, da kazniva dejanja odkrivajo in preganjajo takoj, ko so podani zakonski pogoji. Sistem boja proti najhujšemu kriminalu v civiliziranih družbah obstaja zato, ker je to nujno in neogibno potrebno, da se zavarujejo življenja ljudi ter vitalni interesi skupnosti; ne zato, ker je njegovo delovanje za te ali one strankarske interese politično bolj ugodno.

Ni se mogoče izogniti širšemu kontekstu s pozivom evropskega politika Manfreda Webra evropski komisiji, da preuči konkretni kazenski postopek v Sloveniji. Čeprav prihaja v predvolilnem času, je Webrov poziv vreden resne razprave: kako daleč sme evropska politika posegati v notranje zadeve držav članic. Osebno tega poziva ne jemljem kot grožnjo ali pritisk na slovenske organe odkrivanja in pregona v konkretni kazenski zadevi. Prav nasprotno.

V pozivu evropskega politika prepoznavam tudi širšo, evropsko razsežnost naslovnega vprašanja o političnih pritiskih na sistem boja proti najhujšemu kriminalu. To je z vidika evropske demokracije in vladavine prava nedvomno skupno vprašanje EU in držav članic o varnosti pred najhujšim kriminalom v skupnem območju svobode, varnosti in pravice.

Če se razprava o mejah demokratičnega nadzora in nedopustnih političnih pritiskih na organe odkrivanja in pregona držav članic odpira na ravni Evropske unije, to za slovenske institucije ni prav noben vzrok za zadržanost, kvečjemu priložnost za dodatno potrditev strokovne neodvisnosti in neoporečnosti.

Izkušnje z najhujšim kriminalom in politično korupcijo nas učijo, da nobena institucionalna raven ni povsem imuna za tveganja in zlorabe politične oblasti, vključno z institucijami EU. Zato menim, da je odprta in argumentirana razprava o mejah med legitimnim demokratičnim nadzorom ter zlorabami tega istega nadzora s političnimi pritiski na sistem odkrivanja in pregona najhujšega kriminala enako pomembna tudi za javno zaupanje v evropsko demokracijo in za varnost v prostoru, ki ga Evropejci skupaj soustvarjamo.

***

Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD.

