Konoplja: kdo interpretira znanost, kdo določa, katera stroka je legitimna?

Zakon o konoplji za omejeno osebno uporabo (ZKOOU) v tem mandatu ne bo sprejet – ne zaradi nepremagljivih pravnih ovir ali nezdružljivosti z evropskim pravnim redom, temveč zaradi kombinacije politične previdnosti, institucionalnega odpora, selektivne interpretacije strokovnih argumentov in očitnega pomanjkanja odločnosti. Razprava, ki je bila predstavljena kot izpolnjevanje referendumske volje in kot korak k sodobni, racionalni politiki na področju drog, se je postopno preoblikovala v proces odlašanja, prelaganja odgovornosti in proceduralnih zapletov.

Številni državljani imajo zato občutek, da je bila obljuba reforme predvsem politična gesta – koreografiran ritual demokratične participacije, katerega izid je bil vnaprej zamegljen. Volivec je svojo voljo izrazil, politični prostor pa se je nato umaknil v območje tehničnih razlag, pravnih postopkov in »strokovnih« zadržkov.

Priprava zakona ima sicer dolgo zgodovino, ki presega mandat sedanje vlade, vendar je prav v tem obdobju javnost upravičeno pričakovala prelom. Referendum junija leta 2024, na katerem je 51,57 odstotka udeležencev podprlo ureditev gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo, je ustvaril jasen demokratični mandat. Čeprav je bila večina tesna, je bila politično zavezujoča. V demokratični kulturi tak rezultat pomeni dolžnost zakonodajalca, da voljo volivcev prevede v odgovorno, strokovno podprto zakonodajo. Toda prav v tem procesu se je razkrila temeljna dilema: kdo v Sloveniji dejansko oblikuje javnozdravstveno politiko, kdo interpretira znanost in kdo določa, katera stroka je legitimna?

V razpravi o konoplji je osrednjo vlogo odigral Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Njegovo stališče, da »mednarodni podatki nedvomno kažejo« povečanje uporabe konoplje v vseh starostnih skupinah po legalizaciji, je postalo ključen argument proti zakonu. Ta formulacija – »nedvomno« – ni bila zgolj retorična, temveč je ustvarila vtis znanstvene dokončnosti in konsenza. Poznejša analiza neodvisnega centra za preiskovalno novinarstvo in preverjanje dejstev Oštro pa je pokazala, da je bila ta trditev predstavljena selektivno. NIJZ je izpostavil predvsem določene severnoameriške longitudinalne študije, medtem ko ni celovito predstavil širšega spektra raziskav, vključno z evropskimi izkušnjami in študijami, ki kažejo stabilizacijo ali celo upad rabe med mladimi. Takšna metodološko nepopolna predstavitev podatkov je v javni razpravi dobila težo končne strokovne sodbe, čeprav bi morala biti predstavljena kot del širšega, bolj niansiranega znanstvenega dialoga.

Dr. Dušan Nolimal. FOTO: Jože Suhadolnik

Ko javna institucija uporabi izraz »nedvomno«, mora biti to utemeljeno z robustnim, celovitim pregledom dokazov. V nasprotnem primeru tvega, da stroka postane orodje političnega vpliva. In prav to se je zgodilo: zakon je izgubil podporo dela političnega prostora, razprava pa se je premaknila od vsebinske regulacije k proceduralnim zapletom. Namesto da bi razpravljali o modelih regulacije, zaščiti mladih, nadzoru kakovosti, obdavčitvi in zmanjševanju črnega trga, smo se znašli v labirintu notifikacijskih postopkov. Ministrstvo za zdravje je zakon poslalo v postopek po Direktivi (EU) 2015/1535. Ta direktiva se nanaša na tehnične predpise, ki vplivajo na prosti pretok blaga na notranjem trgu EU. Zakon, ki primarno ureja osebno rabo in gojenje za lastne potrebe, ni tipičen tehnični predpis v smislu tržnih standardov. Priglasitev je bila mogoča, ni pa bila samoumevno obvezna. Odločitev zanjo je bila politična. Posledica pa zamrznitev postopka, ki se je v javnosti predstavila kot zunanja omejitev, čeprav je bil sprožen doma. Odgovornost se je tako simbolno prenesla v Bruselj.

Posebno skrb vzbujajoče je bilo dejstvo, da so tudi nekatere javno financirane nevladne organizacije evropsko komisijo opozorile na zakon in jo pozvale k posegu. Namesto klasične nadzorne vloge civilne družbe smo dobili situacijo, v kateri so deli javnozdravstvenega sektorja aktivno sodelovali pri zaviranju reforme, ki jo je podprla večina volivcev. Ko organizacije, financirane iz javnih sredstev, brez jasne demokratične odgovornosti vplivajo na evropske institucije z namenom zaustavitve domače zakonodaje, se legitimno postavlja vprašanje transparentnosti in meja njihovega mandata.

Primerjava z drugimi državami je poučna. Nemčija je reformo leta 2024 obravnavala kot notranjepolitično vprašanje in zanjo prevzela odgovornost. Podobno so tudi Malta, Luksemburg in nekatere druge evropske države ureditev osebne rabe sprejele kot del lastne javnozdravstvene in varnostne politike, ob zavedanju evropskega pravnega okvira, vendar brez prenašanja politične odgovornosti na Bruselj. Tudi Kanada in več zveznih držav ZDA so reforme uvedle z jasnim političnim prevzemom odgovornosti, ob hkratnem spremljanju učinkov in sprotnem prilagajanju zakonodaje na podlagi podatkov ter izkušenj iz prakse. V Sloveniji pa je zakon postal talec institucionalnih mehanizmov, ki so postopno izpraznili njegov politični zagon.

Danes vprašanje konoplje ponovno vstopa v izrazito predvolilni čas. V kabinetu predsednika vlade napovedujejo sestanek o medicinski rabi konoplje s predstavniki javne agencije za zdravila, ministrstev za zdravje in notranje zadeve. Zakon o medicinski rabi je sicer sprejet, vendar še ne velja v celoti, saj pravilniki niso dokončani. Predlagatelji zakona poudarjajo, da gre za nov sistem, ki ga je treba spremljati in po potrebi dopolniti. Vendar je treba jasno povedati, da ta zakon določa tudi pristojne organe, njihove naloge in nadzorne mehanizme. Na papirju torej vzpostavlja delen regulativni okvir. V praksi pa je bilo od njegovega sprejetja do zdaj storjenega zelo malo, saj ključni podzakonski akti še vedno niso dokončani, sistem pa zato deluje omejeno ali sploh ne.

Priprava zakona ima sicer dolgo zgodovino, ki presega mandat sedanje vlade, vendar je prav v tem obdobju javnost upravičeno pričakovala prelom. FOTO: Tomi Lombar

Prav ta razlika med normativno ureditvijo in dejanskim izvajanjem se zrcali tudi pri ZKOOU, ki je naletel na močno nasprotovanje dela zdravstvenih organizacij, čeprav bi lahko prinesel veliko pozitivnih učinkov: zmanjšanje črnega trga, večji nadzor nad kakovostjo in sestavo izdelkov, razbremenitev policije in sodstva, manj stigmatizacije odraslih uporabnikov ter več javnozdravstvenih orodij za preventivo in zaščito mladih. Tudi pri tem se zdi, da pomembno vlogo igrajo prohibicijska stigma, ideološki predsodki in pomanjkljivo poznavanje izkušenj držav, v katerih je regulacija prinesla merljive javnozdravstvene in varnostne koristi.

Pri ZKOOU je zdaj cilj pripraviti odgovore evropski komisiji in ustrezno prilagoditi posamezne člene, da ne bi bilo pripomb EU. Časovnica je po besedah predstavnikov Gibanja Svoboda tesna. To pomeni, da se ključno vprašanje ponovno seli v politično občutljivo obdobje, v katerem bo vsaka odločitev neizogibno interpretirana skozi prizmo prihajajočih volitev. Tu se postavlja vprašanje politične kredibilnosti. Če sta Gibanje Svoboda in Levica zakon predlagali kot izpolnitev referendumske volje, zakaj je bil postopek zastavljen tako, da je omogočil njegovo zamrznitev? Je šlo za previdnost in pravno taktiko ali za zakonodajo, predlagano brez dejanske operativne pripravljenosti na izvedbo? Odgovor na to vprašanje bo pokazal, ali gre pri konoplji za resno javnozdravstveno reformo ali za temo, ki se znova aktivira predvsem v času predvolilnih kalkulacij.

ZKOOU je postal več kot zakon o eni rastlini. Postal je lakmusov papir demokratične doslednosti in javnozdravstvene integritete. Razkril je, kako hitro se lahko znanstveni argumenti uporabijo selektivno, kako preprosto se politična odgovornost prenese na evropske postopke in kako krhka je lahko referendumska volja, če ni podprta z jasno politično voljo.

Svet na področju regulacije konoplje napreduje – z modeli, ki kombinirajo nadzor, zaščito mladih in zmanjševanje črnega trga. Slovenija bo morala prej ali slej oblikovati jasen, pregleden in strokovno utemeljen okvir. Ključno pa je, da takšne odločitve sprejme doma, transparentno in z jasnim prevzemanjem odgovornosti. Če je saga ZKOOU česa naučila, je to, da zrelost demokracije ni v napovedovanju reform, temveč v njihovi izvedbi. Zrelost se kaže v tem, da politika ne išče alibijev, ampak sprejema odločitve – tudi takrat, ko so zahtevne.

***

Prim. Dušan Nolimal, zdravnik, raziskovalec, specialist javnega zdravja

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.