Krepitev demokratične strani razprave

Referendumski rezultat je odprl tudi vprašanje o stanju naše demokracije. Hvala Alešu Primcu, da je to tako jasno pokazal. Ton, s katerim je »farbal« predreferendumsko razpravo in njegova trditev o vladni nameri zastrupiti na tisoče upokojencev in invalidov nas je soočila z nevarnostjo, da skupina blodnjavih sledilcev lahko postane jeziček na referendumski tehtnici, če je druga, demokratična stran razprave, prešibka. Kako je to šibkost in nezadostnost demokratične razprave jasno pokazalo naše predreferendumsko razpravljanje, sta odlično pokazala že Borut Stražišar (za demokratične institucije, ki delujejo na relevantnem področju) in Črt Poglajen (za strukturno pomanjkljive možnosti participativne demokracije, ki krepi demokratične moči državljanov). V tem prispevku pa dodajam še en manjkajoči mehanizem krepitve demokratične strani razpravljanja – deliberativno demokracijo. Celo vidimo lahko, kako deluje natanko pri vprašanju pomoči pri umiranju – gre za primer Francoske državljanske konvencije o pomoči pri umiranju. Njen rezultat lahko primerjamo z vsebinsko zagato našega referenduma.

Zakaj in kaj je sploh ta »deliberativna demokracija«? Izraz označuje informirano in spoštljivo skupinsko preudarjanje nekega skupnega vprašanja. Njeno prakticiranje pa vselej terja določeno organizacijo oziroma model, najbolj uveljavljena je »Državljanska konvencija« (tudi Državljanska skupščina ali Skupnostni zbor v slovenščini, v Convention cityenne v Franciji, Citizens' Assembly v UK, Burgerrat v Nemčiji). Odgovarja na vprašanje, kako bi javnost gledala na neko sporno vprašanje, če bi bili ljudje dobro informirani po strokovni plati ter bi tudi vedeli, kako o problemu in rešitvah razmišljajo in čutijo njihovi sodržavljani.

Državljanska konvencija predstavlja »mini javnost« – skupino naključno izbranih ljudi, ki je vodena in sestavljena tako, da je dovolj velika, da vključuje najrazličnejše poglede, hkrati pa je po sestavi (spol, starost in tako dalje) reprezentativna. Ni nadomestek parlamentarne demokracije, kjer se odločitve sprejemajo, ampak njeno dopolnilo v smislu, da razpravo pred odločanjem poglobi in demokratizira. Potek je določen vnaprej, je tehnično in organizacijsko podprt, razpravljanje pa vodijo facilitatorji. Znana že od Roberta A. Dahla naprej, predstavlja eno najpogostejših inovacij v sistemih demokracije in se uporablja na ravni držav, regij in mest (več v https://www.buergerrat.de/en/).

Francoska Konvencija državljanov o končanju življenja

O pomoči pri končanju življenja (»assistance à mourir«) v Franciji že dolgo razpravljajo, tudi o evtanaziji, samomoru s pomočjo in pravici do dostojanstvene smrti. Zakon Claeys-Leonetti iz leta 2016 namreč dopušča globoko sédacijo do smrti, ne rešuje pa drugih načinov neznosnega trpljenja in tudi ne neenakega dostopa do paliativne oskrbe po državi. Tako je bila leta 2022 na pobudo predsednika republike in vlade ustanovljena Konvencija državljanov o koncu življenja (»Convention citoyenne sur la fin de vie«) s ciljem, da s svojimi preudarki in priporočili pripomore k zakonodajnemu in političnemu procesu.

Organizirana je bila pod okriljem francoskega Ekonomsko-socialnega in okoljskega sveta (CESE), potekala je od decembra leta 2022 do aprila leta 2023. Vključila je 184 naključno izbranih državljanov, vzorčenje in kontaktiranje je opravil inštitut za tržne in mnenjske raziskave po telefonu – 85 odstotkov po mobilnem, 15 odstotkov po stacionarnem –, vzorec je bil reprezentativen po spolu, starosti (od 20 do 87 let), izobrazbi, poklicu in lokaciji. Delo konvencije je potekalo v šestih srečanjih po dva in pol dneva ob koncih tedna, udeleženci so dobili denarno nadomestilo v višini, običajni za porotnike. Pred to so v Franciji izpeljali že Klimatsko državljansko konvencijo leta 2020. Delo je bilo organizirano in vodeno kot deliberativna demokracija s tehnikami, ki udeležence spodbujajo k poglobljenemu razmisleku, izmenjavi izkušenj in iskanju konsenza, ob hkratnem spoštovanju različnih stališč. Imeli so možnost stika z bolniki, zdravniki, pravniki in predstavniki verskih skupin, torej priložnost za čim celovitejši vpogled.

Delo je potekalo po fazah. Prva faza je služila pridobivanju znanja in razumevanju konteksta (seznanjanje z relevantno zakonodajo, mednarodnimi praksami in ugotovitvami strokovnjakov – iz medicine, etike, prava, religije in nevladnih organizacij). Druga faza je bila namenjena razpravljanju in oblikovanju mnenj (razprava v manjših skupinah o različnih možnostih pomoči pri končanju življenja je privedla do 19 možnih modelov, o katerih so izmenjali argumente za in proti). Sklepna faza je bila namenjena iskanju soglasja in glasovanju. Glasovali so o 65 predlogih boljšega spremljanja konca življenja in 81 predlogih pomoči pri končanju življenja.

Začeli so z osnovnimi prepričanji, ki so jim bila skupna (nad 66 odstotkov glasov in so vključevala nujnost izboljšave zakonskega okvira, vključenost možnosti izbire in volje pacienta, razvito spremljanje na domu in univerzalno dostopnost do paliativne oskrbe, obveščanje javnosti, izboljšanje izobraževanja zdravstvenih delavcev, krepitev raziskav in razvoja). O uvedbi pomoči pri končanju življenja so udeleženci razpravljali in glasovali o treh možnostih: proti uvedbi (23 odstotkov), za uvedbo pomoči brez pogojev, za uvedbo pomoči pod strogimi pogoji (76 odstotkov). Izoblikovali in predložili so številne argumente za uvedbo (na primer spoštovanje svobodne izbire, dopolnilo paliativne oskrbe, odpravo hipokrizije – neformalna praksa že obstaja –, možnost priprave in spremljanja konca življenja) in proti njej (na primer nezadostna uporaba in poznavanje zakona o sedaciji, tveganje za ranljive osebe, možna destabilizacija zdravstvenega sistema, težavnost oblikovanja varnega zakonodajnega okvira). Dali so tudi priporočila o vrsti pomoči pri končanju življenja (najvišjo podporo 40 odstotkov je dobila kombinacija samomora s pomočjo in evtanazije), pogojev za dostop do pomoči ter petih faz postopka. Na tej podlagi pripravljeno poročilo so predali vladi in predsedniku republike. Delo konvencije so mediji na široko pokrivali in je močno odmevala v javnosti.

Predsednik Macron je ob prejemu poročila izrazil spoštovanje do resnosti in angažiranosti članov, napovedal pripravo zakonskega predloga ter poudaril, da konvencija ne nadomešča parlamentarne razprave, temveč ji daje smer in referenčni okvir. Leta 2025 sta bila v parlament vložena dva ločena predloga zakona: en o krepitvi pravice do paliativne oskrbe, drugi o pravici do pomoči pri končanju življenja pod strogimi pogoji. Spodnji dom parlamenta je oba predloga zakona potrdil, sledi obravnava v senatu, upajo na sprejetje zakona pred letom 2027. Hkrati z razpravo je bil sprejet desetletni načrt razvoja paliativne oskrbe s povečanjem sredstev in števila enot paliativne oskrbe do leta 2034.

Iskanje odgovora na vprašanje, kdo bo koga

Če z vidika te konvencije pogledamo na našo razpravo, lahko takoj vidimo, da pri vsebini in glavnini argumentov ni velikih razlik, gromozanska pa je razlika drugje – v načinu, kako so predlogi in argumenti uporabljeni v razpravi. V nasprotju s konvencijo, ki jih je sestavila v celovito in za večino sprejemljivo rešitev, jih je naša referendumska razprava (predvsem govorne oddaje, usmerjene v podžiganje konfliktnosti) postavila v okvir nasprotovanja in tekmovanja, v iskanje odgovora na vprašanje, »kdo bo koga«. Tako smo na referendumu dobili jasen odgovor, katera stran je bila močnejša, podobno kot bi pri pretepu. Toda, ali smo dovolj izvedeli o tem, kako glavnina ljudstva sploh gleda na okoliščine konca življenja? In na različne opcije pri tem, tudi dodatne rešitve? Ali sploh vemo, kaj pomeni »proti« glede na to, da vključuje vse, od nasprotovanja neki tehnični podrobnosti zakona do grozljive izmišljotine, ki s predlogom ureditve nima nikakršne zveze? Vemo torej, da je zmagala skupina 23 odstotkov volilnih upravičencev, ki so se zbrali pod zastavo »proti«, ne vemo pa, kaj to komu pomeni glede na okoliščine umiranja. Še manj vemo za tistih 60 odstotkov ljudi, ki na referendum niso prišli. Koliko je bila razprava sploh reprezentativna za to, kako gleda in čuti glavnina ljudstva? Roko na srce, tudi med nami, ki smo zakon podprli, bi bil marsikdo za kakšno spremembo in za celovitejše urejanje.

Kaj torej lahko sklepamo iz referendumskega rezultata? Pri liberalnih kritičnih analitikih je presenetljiv fatalizem in posplošitev na vso Slovenijo, ki da je s tem »iz napredne države krenila na pot zatohle nacionalkonservativne samozadostne skupnosti« (Dnevnikov kolumnist) ter »pokazala, da ima raje strah pred humanostjo, raje propagando pred razumom, raje vero pred znanostjo in raje trpljenje pred osebnim dostojanstvom« (blog In medias res). Seveda mi je zelo dobro delo prebirati njihove ostre in domiselne kritične komentarje, ne delim pa njihovega razočaranja nad Slovenijo. Nasprotno. Ni razloga, da se ne bi zmogli postopno približevati rešitvam, ki bi bile za večino sprejemljivejše, pred ali po predloženem zakonu. To ni katastrofa, ampak glede na tuje primere pričakovano dolgotrajen proces. Če glede pomoči pri umiranju obstaja želja po rešitvi, ki bi bila celovitejša in sprejemljivejša za večino ljudstva, je zdaj priložnost za uvedbo deliberativne demokracije, načina, ki služi krepitvi demokratične strani razprave.

Sicer pa je krepitev demokratične strani razprave – z deliberativno demokracijo in drugimi mehanizmi – odločilno in usodno vprašanje sedanjega časa, temu pa Golobova vlada še ni namenila dovolj pozornosti.

Dr. Srna Mandič, znanstvena svetnica, članica Državljanske porote pri projektu Evropska prestolnica demokracije.

