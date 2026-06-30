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    Gostujoče pero

    Kulturna diplomacija ali orodje političnega vpliva?

    Vprašanje je, ali se zavedamo, kako se kultura lahko uporablja za doseganje političnih ciljev.
    Kultura ima izjemno moč. Lahko gradi mostove med narodi. Lahko pa postane tudi orodje legitimizacije režimov, ki vodijo agresivne vojne in kršijo mednarodno pravo. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Kultura ima izjemno moč. Lahko gradi mostove med narodi. Lahko pa postane tudi orodje legitimizacije režimov, ki vodijo agresivne vojne in kršijo mednarodno pravo. FOTO: Matej Družnik
    Petro Bešta
    30. 6. 2026 | 05:00
    6:26
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    Ko govorimo o propagandi, si večina ljudi predstavlja politične nastope, televizijske pogovorne oddaje ali informacijske kampanje na družbenih omrežjih. Vendar je sodobna propaganda precej bolj zapletena. Vse pogosteje uporablja kulturo kot orodje za oblikovanje ugodnega odnosa do države in njene politike.

    Prav zato ima ruska kulturna diplomacija posebno mesto v sistemu zunanjepolitičnega vpliva Kremlja. Njena naloga ni neposredno prepričevanje občinstva o podpori ruski politiki. Cilj je veliko bolj subtilen – ustvariti podobo Rusije kot velike kulturne države, s katero naj bi bilo nemogoče popolnoma prekiniti vezi, ne glede na njeno ravnanje na mednarodnem prizorišču.

    V ruskih strateških dokumentih je kultura opredeljena kot eno ključnih orodij »mehke moči«. Država sistematično financira mednarodne turneje, festivale, razstave in kulturne projekte z umetniki, ki hkrati ostajajo del državne kulturne infrastrukture in prejemajo podporo državnih organov.

    V takih primerih umetnost preneha biti zgolj umetnost. Začne opravljati politično funkcijo.

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    Ko znani ruski umetnik nastopa na prestižnem evropskem festivalu, občinstvo prejme signal, da se sodelovanje z Rusijo nadaljuje, da Rusija ostaja neločljiv del evropskega kulturnega prostora in da njena mednarodna izolacija ni nujna ali upravičena.

    To raziskovalci imenujejo proces »normalizacije«. Na odru ni treba izrekati političnih sloganov. Zadostuje že sama navzočnost predstavnika državnega kulturnega sistema na prestižnem mednarodnem prizorišču. Dejstvo takšnega povabila že postane politično sporočilo.

    Posebej povedno je, da Kremelj redno uporablja uspehe ruskih umetnikov v tujini v svojem informacijskem prostoru. Ruski državni mediji mednarodne nastope prikazujejo kot dokaz, da Rusija kljub sankcijam, mednarodni izolaciji in vojni proti Ukrajini ohranja ugled v svetu. Tako se kulturni dogodek, ki je za evropskega gledalca videti kot običajen koncert, v ruskem informacijskem prostoru spremeni v orodje notranje in zunanje propagande.

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    Omeniti velja, da ruske oblasti po letu 2022 niso zmanjšale financiranja kulturnih projektov, temveč so nasprotno precej okrepile podporo strukturam, ki so odgovorne za kulturni vpliv v tujini. Eden od primerov je Predsedniški sklad za kulturne pobude Ruske federacije, ki razdeljuje milijarde rubljev projektom, ki so skladni z državno politiko in promovirajo uradni ruski narativ.

    Zato danes vse več evropskih institucij ne ocenjuje le umetniške vrednosti nastopov, ampak tudi kontekst, v katerem delujejo posamezni umetniki. Vprašanje ni več, ali je kultura politična. Vprašanje je, ali se zavedamo, kako se kultura lahko uporablja za doseganje političnih ciljev.

    Po letu 2022 so številne evropske institucije začele iskati odgovor na to vprašanje.

    Eden najbolj znanih primerov je ruski dirigent Valerij Gergijev – dolgoletni javni podpornik Vladimirja Putina. Po začetku popolne invazije se ni distanciral od ruske agresije. Posledično je Münchenska filharmonija prekinila sodelovanje z njim, Rotterdamski filharmonični orkester pa je prekinil odnose in celo odpovedal znameniti Gergijev festival.

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    Drugi odmevni primer je ruska operna pevka Anna Netrebko. Njene dolgoletne povezave s Kremljem, pretekla javna podpora Putinu in nejasno distanciranje od režima so vodili do odpovedi njenih nastopov v številnih vodilnih kulturnih institucijah. Metropolitanska opera je izjavila, da ne more nadaljevati sodelovanja z umetniki, ki podpirajo ali so povezani z režimom Vladimirja Putina.

    Petro Bešta, veleposlanik Ukrajine v Sloveniji. FOTO: Rok Torkar
    Petro Bešta, veleposlanik Ukrajine v Sloveniji. FOTO: Rok Torkar

    Vadim Repin je eden od primerov uporabe kulture kot orodja političnega vpliva. Njegova dejavnost ni omejena zgolj na umetniško področje. Njegov sklad je prejemal sredstva iz Predsedniškega sklada za kulturne pobude Ruske federacije – strukture, ustanovljene z odlokom Vladimirja Putina in neposredno podrejene ruski državi. Po začetku popolne vojne je Repin prejel od Putina naslov »ljudski umetnik Ruske federacije«.

    Omeniti velja, da je bil junija leta 2026 odpovedan načrtovani nastop Vadima Repina na odprtju koncertne sezone Nacionalnega filharmoničnega orkestra Madžarske. Ta odločitev je še en pokazatelj, da evropske kulturne institucije vse bolj pozorno ocenjujejo ne le umetniške dosežke povabljenih umetnikov, ampak tudi njihovo vlogo v državni politiki Rusije.

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    V številnih primerih ne gre za vprašanje državljanstva umetnikov. Evropske institucije ne zavračajo ruske kulture kot take. Vprašanje je drugačno: ali lahko ljudje, ki prejemajo državna odlikovanja Kremlja, sodelujejo v propagandnih dogodkih ali jih financirajo ruske državne strukture, veljajo za politično nevtralne?

    Ukrajina zdaj ne brani le svoje ozemeljske celovitosti. Brani tudi načela mednarodnega prava, na katerih temelji sodobna Evropa. Vprašanja kulturne diplomacije zato ni več mogoče obravnavati ločeno od politične realnosti.

    Kultura ima izjemno moč. Lahko gradi mostove med narodi. Lahko pa postane tudi orodje legitimizacije režimov, ki vodijo agresivne vojne in kršijo mednarodno pravo.

    Razprava o sodelovanju predstavnikov ruske državne kulturne strukture na evropskih festivalih zato ni vprašanje cenzure ali omejevanja umetnosti. Je vprašanje odgovornosti. In vprašanje, ali je Evropa pripravljena ostati dosledna pri zaščiti svojih temeljnih vrednot – svobode, demokracije in človekovega dostojanstva.

    ***

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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    Šport

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    Kultura

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