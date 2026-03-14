Kulturni boji na platnu ženskih teles

»Nisem verna, morda zaradi krsta in pasivne verske vzgoje do 13. leta starosti, ki sta me doletela kot družbena norma. Vero sem zgodaj dojela kot visoko institucionalizirano, avtoritarno in patriarhalno zadevo, veliko preden sem s temi koncepti sploh operirala. Razum jo je zavrgel, takoj ko se je v zgodnjih najstniških letih začel prebujati.« (Mojca Pišek, Delo, 19. decembra 2025)

Ko govori o vlogi religije in novi politični teologiji v Združenih državah, Arthur Goldhammer navaja vpliv v katoliško vero spreobrnjenega protestanta, harvardskega profesorja prava in avtorja t. i. ustavništva za skupno dobro, Adriana Vermeuleja, ki promovira predmoderno pravo in verjame, da »med katolištvom in ateističnim materializmom ni stabilnega vmesnega prostora. Človek se ves čas premika med obema oziroma nehote drsi v eno ali drugo smer.«

Dr. Mojca Šorli.

No, sam je, kot kaže, obtičal v ortodoksnem katolicizmu. Ameriško vrhovno sodišče, pravi Goldhammer, je danes trdno v rokah konservativne veje juristov, ki je poskrbela za pravno in filozofsko podlago novega družbenega reda.

S preoblikovanjem sodnega sistema je omogočila zmago konservativcev v ključnih pravnih bitkah, ki so uresničile najpomembnejše cilje gibanja, to so ukinitev pravice do splava, okrepitev moči izvršne oblasti pri omejevanju priseljevanja in zatiranje netradicionalnih predstav o spolu in spolnosti. Vse to je dalo prosto pot aktualni politiki ameriške administracije in nasilju jeznih oboroženih belih moških.

Religija je bila v Združenih državah vedno pomembna politična sila, tako je denimo že v obdobju suženjstva sooblikovala diskurz med njegovimi zagovorniki, pa tudi nasprotniki. Kasneje so najmočnejše ameriške cerkve v svojih pridigah zelo učinkovito nastopale proti »brezbožnemu komunizmu med hladno vojno«, medtem ko so vplivna evangelistična gibanja mobilizirala volivce in pomagala na oblast predsednikom, kot sta bila Richard Nixon in Ronald Reagan.

Toda v zgodovini, opaža Goldhammer, se ni nobena ameriška vlada tako neposredno kot Trumpova oklicala za izvajalko božjega načrta in v njem utemeljevala svoje represivne politike. Do umora ultrakonservativnega in populističnega Charlieja Kirka, ko je krščanstvo prečrkovala v »krkianstvo« (»Kirkianity«) in ga ustoličila kot državno religijo. Ameriko smo poznali kot družbo z ekumenistično versko krajino, nato pa je prišel preobrat – vzpon evangelistov, družbene skupine, ki je desetletja srdito branila družbene hierarhije in tabuje, zlasti belo moško prevlado in sovražnost do človekovih pravic, zlasti tiste do splava.

Te reakcionarne vrednote so sicer najbolj prevladovale v nižjih slojih ameriške družbe in nekaterih regijah, denimo v območju t. i. biblijskega pasu (the Bible Belt) na globokem jugu ZDA, o čemer je že leta 2000, davno preden jih je okrepilo in za svoje vzelo gibanje Maga predsednika Trumpa, pisala ameriška feministka bell hooks, pionirka temnopoltega feminizma in intersekcionalnosti, preseka med raso, razredom in spolom.

Oboroženi jezni beli moški

Goldhammer sledi družbenim analitikom, ki vidijo jasno povezavo med Trumpovim pospeševanjem visokotehnološkega razvoja in njegovimi oligarho-avtoritarnimi interesi, v popolnem nasprotju s cilji ukrepov za zaščito okolja in interesi javnosti. Drugače kot je Silicijeva dolina sprva obljubljala, pred neslutenim razmahom umetne inteligence, se okoljska škoda z nastajanjem ogromnih podatkovnih centrov, polnih superračunalnikov, zgolj poglablja.

Lastniki megakorporacij, ki se z doktrino šoka in »katastrofičnim kapitalizmom« okoriščajo, obenem pospešujejo propad okolja in se nanj pripravljajo, evangelisti pa ta isti kataklizmični scenarij osmišljajo z reproduciranjem biblijskih »resnic«. Vidna ameriška družbena kritičarka Naomi Klein (v soavtorstvu z Astro Taylor) piše o grozovitosti nastajajočega svetovnega reda, ki ga poganjata dve ne povsem enotni sili, tehnološki oligarhi in naftne korporacije na eni ter verski fundamentalizem na drugi strani.

Po mnenju Naomi Klein je to izdaja odgovornosti, ki jo imamo drug do drugega, do naših otrok in vseh oblik življenja, s katerimi si delimo planet, zato verjame, da ta resničnost odpira tudi možnosti za upor. Gre za sistem vrednot, ki je genociden sam po sebi in povsem nedojemljiv za lepote tega sveta.

Oba diskurza, materialističnega in verskega, s posnemovalci tudi v Sloveniji je treba umestiti v globalni razredni boj, ki ga vodijo bogati proti revnim, oboroženi jezni beli moški proti neoboroženim ženskam in moškim od Gaze do Minnesote. Že leta se nam kot bumerang vrača od leta 2004 veljavni sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih, ki ga je podpisal Janez Drnovšek leta 2001.

Ta pravni temelj za sodelovanje med državo in katoliško cerkvijo – kljub načelnemu omejevanju njenega političnega delovanja – je omogočil postopno, a vse intenzivnejše poseganje v slovensko ustavo; Cerkev motita zlasti pravica do splava in svobodna izbira spolnega partnerstva in oblike družine, zato v spregi s politično skrajno desnico že nekaj časa napada gibanja za enakost spolov, torej feminizem in LGBT gibanja.

Ta ista Cerkev, ki je, da bi svojim vernikom zagotovila pravico do svobodne veroizpovedi, leta 1991 izkazala podporo novi državi, počasi pozablja, da mora biti v demokratični družbi nesprejemljivo ne le agitatorsko diskriminiranje ljudi na podlagi vere, temveč vseh osebnih okoliščin. Da je krščanstvo najbolj preganjana vera, je verjela vlada Janeza Janše leta 2020, to ves čas verjame tudi slovenska Cerkev. V tem se poravnava z narativom, ki ga danes širijo ameriški ultrakonservativci, v drugi polovici 19. stoletja pa je bil to evropski, tudi slovenski konservativni tabor.

Nezmožnost obsodbe zlorab

Institucionalna ogroženost je zgodovinska rdeča nit cerkvenega diskurza, ki jo potrjuje nedavni pogovor ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta za RTV SLO. Kot temeljni razlog za upad vernikov v državi navaja nizko rodnost. Znova se torej ženska fiziologija instrumentalizira kot sredstvo obstoja in reprodukcije Cerkve s tem, ko naj ženske – pod krinko varovanja svetosti človeškega življenja – ne bi imele več temeljne, v stoletjih priborjene človekove pravice do odločanja o lastnem telesu, ampak zgolj služile ciljem versko-nacionalistične ideologije.

Hkrati Zore ni zmožen enoumno obsoditi zavržnih spolnih in psihičnih zlorab redovnic s strani patra Marka I. Rupnika, proti kateremu so, čeprav je vedno znova dobival moralne odpustke, cerkvene oblasti v Rimu vsaj medlo ukrepale, medtem ko so ga slovenske ščitile.

Še več, Rupnikove prestopke skuša nadškof relativizirati z zanimivo analogijo – psihično bolečino, ki naj bi jo mimoidočim vernicam in vernikom povzročali spomeniki iz časa prejšnje države. Kakorkoli, kot nekoč in marsikje po svetu še danes, naj bi ženske zlepa ali zgrda in ne glede na okoliščine rojevale pripadnike in pripadnice cerkvenega občestva.

Demografija po mnenju nadškofa neposredno odraža naš »odnos do življenja«, za svojo legitimno dolžnost pa ima tudi politični predreferendumski aktivizem po cerkvah oziroma, kot to vidi sam, oznanjanje »temeljnih resnic naše vere«. Zoper to ni možen ugovor, ker so te resnice nad vsem, kar je tuzemskega, torej družbenega in političnega, to pa kaže na temeljno neskladnost cerkvene doktrine in pravnih norm laične države.

Če je to danes predvsem in znova žensko telo, je bila v 19. stoletju v Habsburški monarhiji in kasneje Avstro-Ogrski slovenščina instrumentalizirana za ohranjanje (slovenske) cerkvene skupnosti, najvišjega smotra slovenstva. V uvodniku celovškega časopisa Slovenec iz leta 1865 tako beremo, da naj bi Anton Martin Slomšek dejal naslednje: »Opominjam in prosim Vas, svoje brate Slovence in učitelje našega rodú, ne dajmo nemškutarjem življenja našega zatreti, ne poteptati v smetí milega jezika maternega, kakor bi nemškutarji radi. Naš materni jezik je varuh prave vere; katoliška vera ravno tako pred nami omaguje, kakor se slovenski rod ponemčuje: to nas skušnja več kakor tri sto let uči.«

Žrtvovanje jezika

Pragmatična ideološka priredba scenarija se nato zgodi ob drugi svetovni vojni, ko nemška in italijanska okupacija leta 1941 ne ogrozi vere, temveč slovenski jezik, narod in narodno identiteto, a se Cerkev v svoji nameri braniti katolištvo pred ateističnim komunizmom, z izjemo primorske duhovščine, odloči, da bo za lastno obrambo žrtvovala prav ta »mili jezik materni« in nacionalno avtonomijo – torej tistega »slovenskega duha, ki je prijatel sveti Cerkvi (in pravi omiki)«.

V novi politični in geostrateški konstelaciji instrumentalizacija jezika in naroda namreč ni več mogoča, saj se tokrat zgodi razcep med bojem za vero in bojem za jezik oziroma nacionalno identiteto – slednji pa ni več boj, ki bi ga vodila Cerkev. Z oboroženim odporom in partizanskim gibanjem je bila nacionalna in kulturna avtonomija obvarovana, komunistična revolucija na drugi strani pa je ustvarila laično družbo, ki vzpostavi jasno mejo med Cerkvijo in državo.

Posledično lahko danes Cerkev za svoj obstoj instrumentalizira le še zasebno sfero, torej heteronormativno družino kot inherentno vrednoto in temeljno celico, ki prenaša krščanske vrednote na nove generacije vernikov. Z liberalizacijo intimnih prostorov in spolnih identitet se vrednote te temeljne celice relativizirajo, saj so premalo vključujoče.

Slovenska Cerkev se zato, sledeč ameriškim zgledom in z njihovo podporo, že več let znova radikalizira in vse bolj agitatorsko sodeluje s skrajno desno politiko, pri tem pa se – in tega ne gre spregledati – opazno oddaljuje od sporočil papeža Frančiška in tudi njegovega naslednika Leona XIV. V času rušenja temeljev svetovnega pravnega reda in doseženih civilizacijskih standardov, zgodovinsko utemeljenih v humanizmu in razsvetljenstvu, med katere sodi tudi ločitev Cerkve od države, še posebej skrbi, da se odreka humanizmu, edinemu dokazano

družbeno tvornemu sistemu vrednot, tudi teološka interpretacija.

Ekonomija smrti, ekonomija življenja

Ob tem, ko razpravlja o (ne)možnosti dialoga med kristjani in judi, zapiše Jože Krašovec, da je apostol Pavel »/…/ razložil nasprotje med človekovo zasidranostjo v grehu in brezpogojno milostjo božjega odrešenja. S tem je zavrnil vsak poskus utemeljevanja človekove samoodrešitve na ravni humanizma.« Z drugimi besedami, humanizem za kristjane ne more biti osnova razmerja med bogom in človekom, kot tudi ne medčloveških razmerij.

In še: »Ko razmišljamo o možnosti dialoga med judi in kristjani ter sploh dialoga med ljudmi, se odločamo med 'humanistično' vizijo dialoga in med dialogom z navdihom vere v Boga, ki je onkraj dobrega in zlega.« Ta politična teologija, ki po novem obvladuje ZDA, ima daljnosežne posledice za privzete evropske norme. Kajti stališče, da so vsi ljudje vredni spoštovanja in imajo temeljne pravice, je osnova za razvoj pravnih sistemov, ki ščitijo posameznika, tudi vernico, pred prekomernim posegom države v njeno svobodo.

Nasprotje, o katerem mora danes teči diskusija, zatorej ni med »kulturo smrti« in »kulturo življenja«, kot ga želita prikazati kler in fundamentalistična desnica po vsem svetu, temveč, po besedah kolumbijske političarke Marthe Carvajalino, med »ekonomijo smrti«, to je podivjanim izkoriščanjem naravnih virov in delovne sile, in »ekonomijo življenja«, ki jo mora voditi skrb za okolje, demokracijo, svetovni mir ter socialne in delavske pravice.

Ker kaže, da jo zanima predvsem (biološka) reprodukcija lastnega občestva in kulturni boj, slovenska Cerkev ne govori o ključnih dilemah tega časa. In ker ji je tuj govor o razrednem boju, ne govori o globalni vojni proti milijonom revnih in izkoriščanih povsod po svetu. Iluzorno bi bilo torej pričakovati, da bo govorila o vojni proti ženskam, o pravicah žensk in drugih skupin, ki niso tradicionalne nosilke družbene moči.

Ali je sploh možen dialog med institucijo, ki v temelju zavrača humanizem, ter sodobno laično državo, ki temelji prav na dediščini humanizma in razsvetljenstva? Kakršen že je odgovor, pravico do svobodne veroizpovedi lahko zagotavlja le civilno pravo, tisto družbeno vezivo, ki nas kot svobodne posameznike in posameznice povezuje ne glede na vero, raso, etnijo, razred ali spol.

Dr. Mojca Šorli, raziskovalka diskurza, spola in jezikovnih ideologij