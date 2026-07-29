Lakote v svetu je manj. In vemo, kako naprej

Dejstvo, ki bi moralo prekiniti tok slabih novic iz sveta, je: lakote je bilo leta 2025 manj kot prej. Že tretje leto zapored se je zmanjšalo tudi število ljudi, ki trpijo zaradi kronične lakote. Njihovo skupno število se je zmanjšalo na 645 milijonov, kar je 14 milijonov manj kot leta 2024 in 43 milijonov manj kot na vrhuncu leta 2022. Zmerna ali huda prehranska negotovost se je med letoma 2024 in 2025 zmanjšala za 86 milijonov na 2,1 milijarde.

To število je še vedno velik kolektivni neuspeh. Vendar upad izpodbija fatalistično predpostavko, da je zaradi konfliktov, podnebnih sprememb in gospodarske nestabilnosti širjenje lakote neizogibno. Ko vlade uskladijo socialno zaščito, naložbe v kmetijstvo in gospodarsko politiko lahko spremenijo krivuljo, ki ponazarja lakoto.

Stopnja lakote v Aziji je zdaj za približno četrtino nižja od ravni iz leta 2015. Tudi v Latinski Ameriki in na Karibih je lakota pod ravnijo, zaznano pred desetimi leti. V Afriki se je njena stopnja prvič v skoraj desetih letih zmanjšala, in sicer z 20,3 odstotka leta 2024 na 20 odstotkov leta 2025.

Napredek v Afriki je krhek. Hitra rast prebivalstva je ohranila število lačnih pri približno 309 milijonih. Vendar je tudi ta majhna sprememba pomembna, predvsem zato ker se je dvostranska razvojna pomoč podsaharski Afriki leta 2025 zmanjšala za 26,3 odstotka in naj bi se letos spet zmanjšala.

Države, ki so dosegle največji napredek, sicer ne zagotavljajo enotne rešitve, vendar nam dajejo skupno spoznanje. Indija je delež prebivalstva, ki trpi zaradi lakote, zmanjšala z 21,1 odstotka sredi prvega desetletja tega stoletja na 9,8 odstotka; Senegal s 15,8 odstotka na 5,3 odstotka; Ruanda z 31,8 odstotka na 22,6 odstotka; Peru pa s 17,9 odstotka na 5,7 odstotka. Brazilija, Čile, Dominikanska republika in Gvajana zdaj poročajo o stopnjah, nižjih od 2,5 odstotka.

Imajo različno zgodovino, vendar imajo njihove odločitve skupne ključne značilnosti: socialno zaščito, ki ohranja kupno moč; naložbe, ki povečujejo kmetijsko produktivnost; podeželske ceste, namakalne sisteme in tržno infrastrukturo; ter politike, ki povezujejo male kmete z rastočimi trgi hrane. Lakote je manj, ko se te politike medsebojno krepijo.

Tri leta zmanjševanja lakote so odgovorila na eno vprašanje: napredek je mogoč. FOTO: Eyad Baba/AFP

Nevarno je, da bodo vlade tri leta izboljšav razumele kot dovoljenje za umik. Konflikt na Bližnjem vzhodu in motnje v Hormuški ožini že zvišujejo stroške energije, gnojil in prevoza. Ožina je ključna ne le za nafto in utekočinjeni zemeljski plin, ampak tudi za žveplo, gnojila in druge kmetijske surovine. Odločitve, sprejete zdaj, bi lahko določile, ali se bo ta pretres v šestih do dvanajstih mesecih spremenil v precej večjo krizo cen hrane.

Podnebje je druga grožnja. El Niño se krepi, verjetnost, da bo konec tega leta postal zelo močan pojav, je 81-odstotna. To sicer ne pomeni nujno izgube pridelka, vendar povečuje verjetnost škodljivih vzorcev vročine in padavin v najpomembnejših pridelovalnih regijah.

Tretja grožnja je še večje zmanjšanje sredstev za humanitarno pomoč in razvoj – prav v času, ko ranljive države najbolj potrebujejo povečanje odpornosti. Zmanjšanje pomoči ne pomeni, da stroški izginejo. Preprosto se prenesejo na vlade uvoznice hrane, humanitarne agencije in gospodinjstva, ki že zdaj večino svojega dohodka porabijo za hrano. Preprečevanje lakote je le prvi preizkus. Težji izziv je pomagati ljudem, da se dobro prehranjujejo.

Približno 2,69 milijarde ljudi, kar je približno tretjina človeštva, si še vedno ne more privoščiti zdrave prehrane. V Afriki ta delež znaša 66,6 odstotka. Same kalorije niso dovolj. Prehrana, ki preprečuje lakoto, ne preprečuje nujno anemije, zaostanka v rasti otrok, debelosti ali sladkorne bolezni.

Ekonomija pojasnjuje, zakaj. Osnovna škrobna živila zagotavljajo približno polovico kalorij v zdravi prehrani, vendar le 13 odstotkov njenih stroškov. Sadje in zelenjava zagotavljata približno pet odstotkov kalorij, vendar 16 odstotkov stroškov. Živila živalskega izvora vsebujejo 13 odstotkov kalorij, a porabijo 28 odstotkov proračuna. Kalorije so relativno poceni. Hranila so draga.

Večji del teh stroškov se nabere, ko hrana zapusti kmetijo. Nova analiza za poročilo Stanje prehranske varnosti in prehrane v svetu 2026 kaže, da od 70 do 75 odstotkov stroškov zdrave hrane nastane pri skladiščenju, predelavi, prevozu, veleprodaji in maloprodaji. Slabe ceste, neustrezna hladilna skladišča, nezanesljiva preskrba z električno energijo in izgube po žetvi spremenijo hranljiva pokvarljiva živila v luksuzne izdelke.

Ožina je ključna ne le za nafto in utekočinjeni zemeljski plin, ampak tudi za žveplo, gnojila in druge kmetijske surovine. FOTO: Khamis Al-rifi/Reuters

To bi moralo spremeniti način, kako vlade porabljajo sredstva. Te že namenjajo od 540 do 635 milijard dolarjev na leto za kmetijsko podporo, pri čemer se velik del teh sredstev osredotoča na nekaj osnovnih živil. Podpora zgolj osnovnim živilom lahko odvzame zemljišča in naložbe, namenjene sadju, zelenjavi in drugim hranljivim živilom. Vlade bi morale več podpore preusmeriti v produktivnost vrtnarstva, hladilne verige, namakanje, podeželske ceste, skladiščenje, energijo in konkurenčne trge.

Prav tako morajo upoštevati pravilni vrstni red ukrepov. Širjenje programov šolskih obrokov, prehranskih bonov in drugih programov za spodbujanje povpraševanja brez povečanja ponudbe lahko povzroči zvišanje cen. Naložbe v kmetije in dobavne verige morajo prehiteti ali spremljati politike, ki spodbujajo povpraševanje.

Maximo Torero, glavni ekonomist Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. FOTO: ©fao/giulio Napolitano Delo

Tri leta zmanjševanja lakote so odgovorila na eno vprašanje: napredek je mogoč. Zdaj se postavlja vprašanje, ali bodo vlade razširile ukrepe, ki delujejo, preden jih izbruhi konfliktov, podnebni pretresi in finančni umik izbrišejo.

Naslednja izziv niso le cenejše kalorije. Pomembno je, da postane zdrava prehrana dostopna.

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