    Gostujoče pero

    Lastništvo brez domovine

    Slovenija danes ne živi v pomanjkanju podjetij, znanja ali blagovnih znamk. Živi v pomanjkanju odnosa do lastništva.
    Lastništvo největších systemov je zapustilo Slovenijo. Mercator, Pivovarna Laško, Union, Fructal, Radenska, Žito.  FOTO: Blaž Samec
    Lastništvo največjih sistemov je zapustilo Slovenijo. Mercator, Pivovarna Laško, Union, Fructal, Radenska, Žito.  FOTO: Blaž Samec
    Tomaž Erjavec
    7. 2. 2026 | 05:00
    7:44
    Slovenija ni izgubila svojih podjetij. Izgubila je njihove lastnike. Podjetja so ostala, blagovne znamke so ostale, proizvodnja večinoma tudi, izginila pa je domovina lastništva.

    Leto 1945 v Sloveniji ni pomenilo le političnega preloma, temveč popoln lastniški rez. Nova oblast ni nacionalizirala posameznih podjetij, ampak celotno gospodarstvo. Banke, industrija, trgovina, nepremičnine in zemlja so prešli v državno last. Zasebna lastnina je čez noč postala sistemska napaka, podjetnik pa družbeno sumljiva figura. Preden so bili sprejeti zakoni, je bilo najprej spremenjeno javno mnenje. Uspeh je postal moralno sporen, lastništvo nekaj, kar je bilo treba popraviti. Podržavljena so bila podjetja, kot so Tam, Iskra, Pivovarna Laško in Union, bančni sistem pa je v celoti prevzela država, iz njega je kasneje zrasla tudi NLB. Slovenija takrat ni izgubila le podjetij. Izgubila je razred lastnikov in z njim odgovornost, ambicijo ter dolgoročno kontinuiteto.

    image_alt
    Saša Mächtig: Z logiko prideš od A do B, z domišljijo pa vsepovsod

    Po osamosvojitvi se je zdelo, da se zgodovina vendarle obrača. Podjetništvo se je začelo vračati, nastajala so nova podjetja, stara so dobila novo energijo. Prvič po desetletjih se je pojavila realna možnost, da Slovenija zgradi razred domačih lastnikov večjih sistemov. Pojavili so se management buyouti, povsem običajna praksa v razvitem svetu, kjer tisti, ki podjetja vodijo, prevzamejo tudi lastniško odgovornost. Vzporedno je država lastništvo razdelila prek kuponov. Delavci so postali lastniki. Na papirju. V praksi pa se je hitro pokazalo nekaj, kar danes radi preslišimo. Večina ljudi noče biti lastnikov. Lastništvo pomeni tveganje, dolgoročno razmišljanje in odgovornost. Večina je deleže prodala ob prvi priložnosti. Ne zato, ker bi bili slabi ljudje, temveč zato, ker to ni bila njihova vloga. To smo vedeli že takrat.

    Tomaž Erjavec. FOTO: Matej Družnik
    Tomaž Erjavec. FOTO: Matej Družnik

    Leta 2008 je sledil drugi lastniški rez. Tokrat brez zakonov o nacionalizaciji, a z enakim miselnim vzorcem. Spet se je najprej oblikovalo javno mnenje, da so lastniki problem. Pohlepni, nemoralni, sistemsko nevarni. Zavist je znova odigrala vlogo nacionalnega športa. Uspeh drugih ni bil razumljen kot možnost, temveč kot provokacija. Spet je sledila politika. Ne z neposrednim odvzemom podjetij, temveč z regulacijo, bančnimi pritiski in selektivno uporabo pravil, ki so domačim lastnikom onemogočila nadaljevanje ali dokončanje lastniških prevzemov.

    Posledica je bila predvidljiva. Lastništvo največjih sistemov je zapustilo Slovenijo. Mercator, Pivovarna Laško, Union, Fructal, Radenska, Žito. Podjetja so ostala, blagovne znamke so ostale, delovna mesta so večinoma ostala. Spremenilo se je le eno: lastniki. Tako kot leta 1945 nismo izgubili proizvodnje, temveč lastništvo, smo tudi leta 2008 izgubili domače lastnike, le da smo tokrat rekli, da je šlo za trg.

    image_alt
    Hrvaški prevzem paštet Kekec v negotovosti zaradi koncentracije

    Pri tem je ključen še en, pogosto zamolčan detajl. Velika slovenska podjetja niso prešla v tuje roke zato, ker bi tujci tvegali več ali prinašali več lastnega kapitala. Kupovana so bila s kreditom, z vzvodom, zavarovanim na istih podjetjih, ki so bila predmet prevzema. Gre za povsem običajno metodo v razvitem svetu. Ironija je v tem, da je bila ta ista metoda domačim lastnikom in menedžmentu v ključnem trenutku prepovedana, diskreditirana ali politično onemogočena. Kar je bilo za Slovence razglašeno za nevarno in nemoralno, je za tuje kupce čez noč postalo sprejemljivo. Razlika torej ni bila v finančni logiki, temveč v tem, komu je bila dovoljena.

    Večina ljudi noče biti lastnikov. Lastništvo pomeni tveganje, dolgoročno razmišljanje in odgovornost. Večina je deleže prodala ob prvi priložnosti. Ne zato, ker bi bili slabi ljudje, temveč zato, ker to ni bila njihova vloga. To smo vedeli že takrat. FOTO: Blaž Samec
    Večina ljudi noče biti lastnikov. Lastništvo pomeni tveganje, dolgoročno razmišljanje in odgovornost. Večina je deleže prodala ob prvi priložnosti. Ne zato, ker bi bili slabi ljudje, temveč zato, ker to ni bila njihova vloga. To smo vedeli že takrat. FOTO: Blaž Samec

    Ob tem obstajajo tudi primeri, ki jasno pokažejo, kaj lastništvo pomeni v praksi. V isti panogi, z istimi trgi in po enakih pravilih sta delovala Salus in Kemofarmacija. Pri Salusu je menedžment podjetje lastniško prevzel in ga obdržal v domačih rokah. Posledica ni bila le stabilnost, temveč ambicija. Salus je postal resno regionalno podjetje. Kemofarmacija je ostala stabilna, a brez primerljivega preboja. Razlika ni bila v znanju ali trgu, temveč v lastništvu in motivaciji.

    Danes se isti proces nadaljuje tretjič, tišje in zato nevarneje. Ne več skozi krize, temveč skozi postopno kopičenje deležev. V strateških podjetjih, kot so Petrol, NLB, Triglav in Krka, se pojavljajo vse večji, tudi več kot desetodstotni lastniški deleži vlagateljev iz sosednjih držav. Formalno gre za trg. Vsebinsko pa za nadaljevanje iste zgodbe. Zgodbe, v kateri zavist do lastništva nadomešča strategijo in kjer se izguba nadzora zgodi brez glasovanja, brez razprave in skoraj brez opazke.

    Naslednja stopnja bo prišla skoraj neopazno. Ko bodo v nadzornih svetih sedeli lastniki brez lokalne navezave, brez zgodovinskega spomina in brez dolgoročnega interesa za okolje, v katerem podjetje deluje, bo odločanje postalo zgolj excelovska vaja. Takrat proizvodnja ne bo več vprašanje identitete, tradicije ali znanja, temveč stroškovne postavke. Če bo tabela pokazala, da je ceneje proizvajati drugje, bo proizvodnja odšla. Ne iz zlobe, temveč zaradi logike. Tako kot je najprej odšlo lastništvo, bo v naslednjem koraku odšla še vsebina. Podjetje bo morda ostalo kot blagovna znamka ali distribucijski center, dodana vrednost pa bo ustvarjena drugje.

    To ni vprašanje nacionalnosti kapitala. To je vprašanje odnosa do lastništva. Družba, ki uspeh drugih dojema kot grožnjo in zavist povzdigne v nacionalni refleks, ne izgublja podjetij. Izgublja sposobnost odločanja o sebi.

    Slovenija danes ne živi v pomanjkanju podjetij, znanja ali blagovnih znamk. Živi v pomanjkanju odnosa do lastništva. Lastniki so bili najprej razlaščeni, nato demonizirani, nato onemogočeni in nazadnje nadomeščeni. Najprej z državo, potem s trgom, danes s tišino. Podjetja lahko preživijo brez domovine. Lastništvo pa ne. In družba, ki se temu odpove, se nekega dne ne zbudi brez podjetij, temveč brez glasu.

    ***

    Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga

    Premium
    Sobotna priloga
    Intervju s Prešernovim nagrajencem

    Saša Mächtig: Z logiko prideš od A do B, z domišljijo pa vsepovsod

    »Po podelitvi Prešernovih nagrad se bom vrnil k razvijanju tretje generacije kioskov K67,« napoveduje neumorni oblikovalec, nagrajen za življenjski opus.
    Nina Gostiša 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Prešernova nagrajenka

    Mateja Bučar: Ali takrat, ko gledamo ples, tudi mi plešemo?

    Mateja Bučar je ime, ki ga vedno povezujem s sodobnim plesom. Zanima jo telo, ki pleše in obstaja v prostoru na drugačen način.
    Irena Štaudohar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Asta Vrečko

    Edini način, da se kot družba upremo krivicam, je, da damo kulturi veljavo

    Kulturna politika: Ministrica za kulturo Asta Vrečko je vgriznila v marsikatero kislo jablko, čeprav so ji to ob prevzemu mandata odsvetovali.
    Andrej Predin 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Sirski Kurdi

    Kurdski avtonomiji v Siriji ni bilo dovoljeno preživeti

    Kurdski pregovor pravi, da Kurdi razen gora nimajo drugih prijateljev. Rožava je – v nasprotju z iraškim, turškim in iranskim Kurdistanom – pretežno ravninska.
    Boštjan Videmšek 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Največja čast za Matejo in Sašo

    Na nocojšnji državni proslavi bodo podelili letošnje Prešernove nagrade.
    7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Asta Vrečko

    Edini način, da se kot družba upremo krivicam, je, da damo kulturi veljavo

    Kulturna politika: Ministrica za kulturo Asta Vrečko je vgriznila v marsikatero kislo jablko, čeprav so ji to ob prevzemu mandata odsvetovali.
    Andrej Predin 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Sirski Kurdi

    Kurdski avtonomiji v Siriji ni bilo dovoljeno preživeti

    Kurdski pregovor pravi, da Kurdi razen gora nimajo drugih prijateljev. Rožava je – v nasprotju z iraškim, turškim in iranskim Kurdistanom – pretežno ravninska.
    Boštjan Videmšek 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Največja čast za Matejo in Sašo

    Na nocojšnji državni proslavi bodo podelili letošnje Prešernove nagrade.
    7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
