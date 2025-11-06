  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Legalizacija konoplje z regulacijo prinaša več koristi kot škode

    Namesto razprave o dokazih prevladuje logika nadzora. Prohibicija potiska tveganja v sivo cono, medtem ko institucije ignorirajo nevarne sintetične droge.
    V demokratični družbi razhajanja niso nevarnost, ampak dokaz zrelosti. FOTO: Reuters
    Galerija
    V demokratični družbi razhajanja niso nevarnost, ampak dokaz zrelosti. FOTO: Reuters
    Dušan Nolimal
    6. 11. 2025 | 05:00
    9:26
    A+A-

    Kot zdravnik in raziskovalec – več kot štiri desetletja sem deloval na področju javnega zdravja – verjamem, da so temelj odgovorne zdravstvene politike spoštovanje znanstvenih dokazov, pluralnost strokovnih mnenj in etična odgovornost do vseh državljanov.

    A tudi razprava o zakonu o konoplji za omejeno osebno uporabo (ZKOOU) – tako kot že prej razprava o zakonu o konoplji za medicinske in znanstvene namene (ZKon) – razkriva, kako daleč smo se v zadnjih letih od teh načel oddaljili.

    V zadnjih letih – predvsem po obdobju pandemije – se svetovna in slovenska družbena klima vse bolj nagibata k reševanju zapletenih vprašanj z enostavnimi, praviloma represivnimi ukrepi. Ukinjanje pravic, povečan nadzor in kaznovanje so postali prevladujoči odzivi na spodbujana strah in negotovost.

    Politični diskurz se pomika k logiki absolutnega nadzora – logiki, ki pogosto ne loči med zlorabo in odgovorno uporabo, med kriminalom in osebno svobodo. V takšnem ozračju se razprava o ZKOOU zlahka spremeni v simbolni boj med redom in kaosom, namesto da bi ostala premišljena razprava o zdravju, etiki in družbeni zrelosti.

    Zdravstvene institucije, zbrane okoli Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so poslancem poslale ostro opozorilo o »resnih javnozdravstvenih tveganjih«, skupaj s pozivom, naj predlagatelja – Gibanje Svoboda in Levica – ZKOOU umakneta.

    Dušan Nolimal, zdravnik, raziskovalec in specialist javnega zdravja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
    Dušan Nolimal, zdravnik, raziskovalec in specialist javnega zdravja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

    Pri tem prezrejo, da bi zakon številnim ljudem olajšal življenje in zmanjšal obremenitev zdravstvenega sistema. Predlog bi bolnikom z blagimi kroničnimi težavami, nespečnostjo ali bolečinami omogočil, da pod nadzorom sami pridelajo omejeno število zdravilnih rastlin, ki jim lahko lajšajo simptome – brez strahu pred kaznijo.

    Starejšim bi omogočil dostop do naravnejših načinov sprostitve in ohranjanja dobrega počutja, odraslim, ki alkohola ne uživajo, ali ga ne prenašajo, pa ponujal blažjo in družbeno manj škodljivo alternativo. Zakon vključuje tudi številne varovalke: strogo prepoved dostopa mladoletnim, nadzor vsebnosti THC, omejeno gojenje za osebne potrebe ter okrepljeno izobraževanje mladih in odraslih o tveganjih in odgovorni uporabi. Ne spodbuja uporabe, ampak vzpostavlja prostor zaupanja, znanja in odgovornosti.

    Ne glede na to lahko kot nekdanji zaposleni na NIJZ potrdim, da institucionalna logika pogosto ne sledi znanstvenim spoznanjem, ampak se usmerja v ohranjanje lastnih »resnic«, privilegijev in vplivov – tudi na račun javnega zaupanja.

    V imenu »javnega zdravja« se tako sprejemajo sklepi, ki temeljijo bolj na notranjih interesih kot na odprtem preizkusu dokazov. Ko institucije postanejo varuhinje svojega pogleda na resnico, izgubijo stik z ljudmi, ki bi jim morale služiti.

    Za načrtovano javno predstavitev mnenj o ZKOOU so poslanci pripravili dvanajst vprašanj o vplivu zakona na zdravje, varnost in družbo. Toda že njihova zasnova razkriva predpostavko, da je konoplja predvsem grožnja – ne pa družbeni izziv, ki ga je mogoče odgovorno urediti. Tak okvir vnaprej določa ton razprave in potrjuje že znane strahove, da je bil zakon pripravljen s figo v žepu.

    Razprava o zakonu o konoplji za omejeno osebno uporabo (ZKOOU) razkriva oddaljenost od znanstvenih načel. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Razprava o zakonu o konoplji za omejeno osebno uporabo (ZKOOU) razkriva oddaljenost od znanstvenih načel. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Vendar znanstveni pregledi jasno kažejo, da legalizacija – če jo spremljata nadzor in izobraževanje – ne povečuje uporabe med mladimi. Izkušnje Kanade, Urugvaja in Nemčije kažejo celo zmanjšanje uporabe med mladoletniki. Nasprotno pa v državah s strogo prepovedjo ostaja uporaba visoka.

    Prohibicija tveganj ne zmanjšuje – potiska jih v sivo območje brez nadzora, kakovostnih standardov ter izobraževalnih in raziskovalnih programov.

    Z javnozdravstvenega vidika legalizacija z regulacijo prinaša več koristi kot škode: omogoča nadzor kakovosti, omejitve vsebnosti THC in jasna pravila o dostopu – vse, kar črni trg zanemarja.

    Več uporabnikov, ki po legalizaciji poiščejo pomoč, ni znak večjega tveganja, temveč rezultat destigmatizacije in zaupanja v sistem. Prihodki od nadzorovane prodaje se lahko vračajo v izobraževanje, preventivo in zdravstvo, kazenski sistem pa se razbremeni. Legalizacija ne pomeni odobravanja, ampak racionalizacijo – prenos odgovornosti iz sence v nadzorovan okvir.

    V razpravah o obeh zakonih skoraj ni bilo govora o dveh pomembnih temah. Prvi so neomamljajoči izdelki CBD, ki se pogosto uporabljajo za »samozdravljenje«, a sodijo med prehranska dopolnila, ki se jih pogosto obravnava z nejasnimi pravili in birokratskimi omejitvami.

    Zasnova vprašanj za javno predstavitev mnenj razkriva predpostavko, da je konoplja grožnja. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
    Zasnova vprašanj za javno predstavitev mnenj razkriva predpostavko, da je konoplja grožnja. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

    Druga – bistveno nevarnejša – pa je pojav psihoaktivnih sintetičnih kanabinoidov, kot je HHC, ki jih je mogoče legalno kupiti v spletnih in posebnih trgovinah. To so spojine z nepredvidljivimi učinki, večinoma uvožene iz Azije, brez nadzora kakovosti.

    Mladi po njih posegajo zato, ker se z njihovo uporabo izognejo testiranju na THC v službi ali prometu. To je paradoks prohibicije: z željo po popolnem nadzoru ustvarjamo prostor za snovi, ki so bistveno bolj nevarne od rastline, ki jo želimo prepovedati.

    O teh anomalijah in tveganjih se skoraj ne razpravlja, čeprav bi moral ZKOOU jasno opredeliti razmerje med naravnimi kanabinoidi, izdelki CBD in sintetičnimi derivati. Le s celovito, znanstveno utemeljeno regulacijo bo mogoče resnično zaščititi zdravje ljudi.

    Ko sem po odhodu z NIJZ – zaradi pritiska in sistematičnega izključevanja drugače mislečih – iskal prostor za znanstveno delo brez institucionalnih omejitev, sem se pridružil Mednarodnemu inštitutu za kanabinoide (ICANNA). To je neprofitna, nevladna organizacija, ki povezuje raziskovalce in zdravnike iz Slovenije, Nemčije in Avstrije ter omogoča interdisciplinaren pristop k vprašanjem uporabe kanabinoidov.

    Leta 2018 sem bil med pobudniki in soavtorji deklaracije o načelih za regulacijo konoplje v Sloveniji, ki jo je podprlo več kot sto zdravnikov ter doktorjev znanosti doma in v tujini. V sodelovanju z ameriško organizacijo Doctors for Cannabis Regulation smo zapisali: prepoved konoplje je škodljiva, neučinkovita in nepotrebna; zato podpiramo raziskovanje in ustrezno regulacijo konoplje za zdravstvene namene, podpiramo preventivno vzgojo s poudarkom na mladoletnih ter regulacijo za odrasle in gospodarstvo.

    Več kot polovica udeležencev nedavnega referenduma je jasno izrazila podporo legalizaciji. FOTO: David Bebber/Reuters
    Več kot polovica udeležencev nedavnega referenduma je jasno izrazila podporo legalizaciji. FOTO: David Bebber/Reuters

    Naše delo je bilo vedno prostovoljno, brez plačila – vodeno izključno z etičnim prepričanjem, da mora biti znanost svobodna in služiti ljudem, ne interesom. Kljub temu ICANNA nikoli ni prejela državne podpore.

    Posamezniki iz krogov, ki v državnem zboru zdaj nastopajo kot »strokovni« nasprotniki zakona, so več let aktivno zavračali sodelovanje in diskreditirali naše raziskovalne pobude.

    Tak odnos ni škodoval meni ali kolegom, temveč družbi – saj je zaviral razvoj neodvisne znanosti in zmanjšal zaupanje v stroko, ki bi morala biti most, ne zid.

    Zakonodaja o konoplji odpira prostor za odgovorno, nadzorovano in izobraženo uporabo konoplje in je postala preizkus razmerja med znanostjo, politiko in etiko – ter vprašanje, ali bomo prihodnost gradili na zaupanju ali strahu. Tudi osrednja dilema prihajajoče javne predstavitve mnenj o ZKOOU 7. novembra 2025 je etična: kdo ima pravico govoriti v imenu znanosti in »javnega interesa«?

    Državne institucije, financirane iz javnih sredstev, ohranjajo monopol nad razlago resnice, medtem ko kritični glasovi ostajajo na robu. Vendar je več kot polovica udeležencev nedavnega referenduma jasno izrazila podporo legalizaciji in regulaciji konoplje – ne iz permisivnosti, temveč iz želje po razumnem in človeškem pristopu.

    Z javnozdravstvenega vidika legalizacija z regulacijo prinaša več koristi kot škode. FOTO: Shutterstock
    Z javnozdravstvenega vidika legalizacija z regulacijo prinaša več koristi kot škode. FOTO: Shutterstock

    V demokratični družbi razhajanja niso nevarnost, ampak dokaz zrelosti. Neetično pa je, ko se razlike prikrivajo in nadomeščajo z navideznim soglasjem – pojavom, ki smo ga spoznali tudi ob drugih krizah, ko je bila raznolikost mnenj razumljena kot grožnja, ne kot pogoj za napredek.

    ZKOOU je zdaj ponovno ogledalo naše sposobnosti: ali bomo zmogli voditi odprto, argumentirano razpravo ali pa bomo znova popustili pred strahom in kulturo utišanja drugače mislečih.

    Zato načrtovana javna predstavitev mnenj o ZKOOU ne bo le strokovni posvet, pač pa preizkus etične in politične zrelosti družbe. Napredek se nikoli ne rodi iz umika, ampak iz poguma, da spregovorimo o tem, kar je bilo dolgo prepovedano. Zakonodaja o konoplji ni konec regulacije – je njen začetek.

    ***

    Dušan Nolimal, zdravnik, raziskovalec in specialist javnega zdravja.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Novice  |  Slovenija
    konopljazdravjelegalizacijalegalizacija konopljedružba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

