  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Leonida Zalokar: Psihoterapija ni pastoralno svetovanje

    Človekovo duševno zdravje naj se obravnava neodvisno od verske pripadnosti, moralnih presoj ali ideoloških doktrin.
    Standardi drugih evropskih držav oziroma držav članic EU jasno določajo, da če psihoterapija sodi v področje javnega zdravstva, mora biti podvržena kliničnemu, etičnemu in supervizijskemu nadzoru. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Standardi drugih evropskih držav oziroma držav članic EU jasno določajo, da če psihoterapija sodi v področje javnega zdravstva, mora biti podvržena kliničnemu, etičnemu in supervizijskemu nadzoru. FOTO: Leon Vidic
    Leonida Zalokar
    10. 11. 2025 | 14:45
    10. 11. 2025 | 15:06
    7:40
    A+A-

    Razprava okoli sprejetja zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki je bila z vetom državnega sveta vrnjena v državni zbor, razkriva globljo dilemo: kaj psihoterapija v resnici je in komu pripada. Znotraj prizadevanj, da bi dejavnost postala javno reguliran poklic z jasnimi nameni in predvidljivimi terapevtskimi učinki ter odgovornostjo izvajalcev do pacientov/uporabnikov, se pojavljajo poskusi, da bi vanjo (izjemno prikrito in subverzivno) vstopile tudi teološke in ideološke vsebine – predvsem z utemeljitvijo ali celo pretvezo, da pastoralna psihologija predstavlja »integrativno obliko psihoterapevtskega pristopa«.

    Takšna utemeljitev ne vzdrži strokovne presoje in spoštovanja zapovedane nevtralnosti države do različnih ideoloških in/ali verskih prepričanj, na čemer je utemeljena vsaka zahodna ustavna demokracija. Psihoterapija, vsaj tista, ki je kot storitev regulirana v zahodnih državah, je storitev, ki se opira na preverljive in ponovljive dokaze, se opira na empirično preverjena znanja, ne na teološko antropologijo ali versko razlago človeške duševnosti.

    Epistemološka nezdružljivost

    Psihoterapija kot strokovna storitev z dokazljivimi in predvidljivimi učinki izhaja iz znanstvenega pojmovanja človeka: subjekt je razumljen kot dinamičen, psihobiološki in socialni sistem, ki deluje znotraj preverljivih psiholoških in nevrofizioloških procesov. Njena metodologija temelji na opazovanju, analizi, refleksiji in preverljivosti izkušenj, ne na razodetju ali dogmi. Teološki pogled, nasprotno, razume človeka kot ustvarjeno bitje po božji podobi z vnaprej določenim smislom, ki se razodeva v okviru verske resnice.

    image_alt
    Breda Jelen Sobočan: Gre za razprodajo mentalnega zdravja

    Gre za dve različni spoznavni paradigmi – empirično in razodetveno (teološko) –, ki se metodološko ne moreta prekrivati brez izgube notranje koherence obeh. Iz tega izhaja, da se svetovanje, ki temelji na ideološki oziroma teološki vrednostni paradigmi, ne more akreditirati kot psihoterapevtski, ker ne temelji na znanstveni metodi.

    Psihoterapija kot klinična praksa

    Standardi drugih evropskih držav oziroma držav članic EU jasno določajo, da če psihoterapija sodi v področje javnega zdravstva, mora biti podvržena kliničnemu, etičnemu in supervizijskemu nadzoru. Pastoralne storitve teh zahtev ne izpolnjujejo, saj njihove storitve niso klinično preverjene in ne vključujejo obveznega dela v okviru zdravstvenih ustanov.

    Kjer ni supervizije, standardizirane diagnostike in neodvisnega etičnega nadzora, ni mogoče govoriti o psihoterapiji, temveč o pastoralni svetovalni dejavnosti, ki spada na področje duhovne oskrbe. Pastoralni svetovalni centri za družine in pare v stiski oziroma krizi so izjemno razviti in razvejeni v Italiji, na Poljskem in Hrvaškem. Vendar je tam jasno in predvsem transparentno, da gre za pastoralne svetovalne centre, in ne za psihoterapevtsko pomoč.

    Pastoralna psihologija kot specifična teološka veja

    Pastoralna psihologija ima legitimno mesto v okviru teoloških študij: raziskuje duhovno dimenzijo človekove izkušnje, vprašanja smisla, vere, odpustitve in eksistencialne tesnobe. Vendar je njen predmet drugačen – ni usmerjen v klinično obravnavo duševnih motenj, temveč v razumevanje duhovnih in moralnih procesov.

    image_alt
    Stanovanjska politika v navidezni resničnosti

    Tudi katoliški dokument Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (Kongregacija za duhovnike, 2016) jasno določa, da pastoralno svetovanje ni terapija, temveč duhovna pomoč. Ko se pastoralna psihologija preobleče v kožo psihoterapevtske metode, gre za kategorialno napako: verska antropologija ne more prevzeti klinične funkcije brez ogrožanja strokovne integritete in pravice uporabnika do sekularne, znanstveno utemeljene (učinkovite) obravnave s predvidljivimi učinki.

    Etika poklica in varstvo uporabnika

    Osrednje načelo psihoterapevtske etike je varovanje avtonomije klienta. Klient mora biti vnaprej seznanjen z naravo metode, cilji obravnave in pravico do prekinitve. Navsezadnje, če storitev temelji na specifičnem svetovnem nazoru, mora biti to klientu jasno in nedvoumno razkrito v naprej.

    V konfesionalnem okviru, kjer svetovalec nastopa tudi kot nosilec verske avtoritete (včasih tudi zelo prikrito in netransparentno z instrumentaliziranim ciljem ideološke indoktrinacije), tega pogoja ni mogoče v celoti zagotoviti: razmerje moči je po naravi asimetrično, saj vključuje moralni in duhovni vpliv. To predstavlja tveganje za kršitev načel svobodnega soglasja in profesionalne distance – dveh temeljnih pogojev etične prakse.

    Osrednje načelo psihoterapevtske etike je varovanje avtonomije klienta. FOTO: Shutterstock
    Osrednje načelo psihoterapevtske etike je varovanje avtonomije klienta. FOTO: Shutterstock

    Zato je ločitev med pastoralnim svetovanjem in psihoterapijo (v javnem zdravstvu) nujna, ne samo zaradi ideoloških razlik, ampak predvsem zaradi zaščite uporabnika, ki v življenjski stiski in v točki ranljivosti išče psihoterapevtsko pomoč.

    Institucionalna avtonomija psihoterapije

    Znanstvena in strokovna avtonomija psihoterapije je pridobitev evropskega humanizma: človekovo duševno zdravje se obravnava neodvisno od verske pripadnosti, moralnih presoj ali ideoloških doktrin. To izhodišče ni protiversko, temveč varovalno – ščiti integriteto obeh področij.

    Cerkev ima pomembno mesto v duhovni in pastoralni oskrbi, vendar ne more biti izvajalka psihoterapije, ker ta spada v reguliran sistem zdravstvenih in psiholoških storitev. Koncesija teološki fakulteti za psihoterapevtsko dejavnost oziroma priznavanje njihovim diplomantom psihoterapevtsko usposobljenost bi pomenila kršitev načela sekularnosti stroke, znižanje standardov in potencialno ogrožanje pravne varnosti klientov, pa tudi subverzivni ideološki vdor v javni prostor.

    image_alt
    Bolna je družba, ne vi

    Zato mora biti zakonska ureditev jasna: psihoterapijo lahko izvajajo le ustrezno usposobljeni in registrirani strokovnjaki, ki delujejo v skladu s priznanimi znanstvenimi in etičnimi standardi.

    Sklep

    Psihoterapija kot zdravstvena storitev je znanost o človeku. Njena metoda, etika in odgovornost so nezdružljive s teološkim modelom razlage duševnosti. Teologija lahko prispeva k razumevanju človekovega duhovnega sveta, ne more pa prevzeti terapevtske funkcije brez izgube znanstvene integritete in brez tveganja za uporabnika in širšo družbo. Slednjemu se sploh ni mogoče izogniti.

    Zato mora vsak zakon, ki ureja področje psihoterapije, nedvoumno določiti njeno sekularno, strokovno in klinično naravo, vsekakor pa preprečiti netransparentno subverzivno vdiranje ideoloških in teoloških vsebin v javni prostor. Le tako lahko zaščitimo javni interes, avtonomijo stroke in dostojanstvo posameznika, ki v stiski išče pomoč, ter širšo družbeno stabilnost.

    Zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki je trenutno po vetu državnega sveta ponovno pred poslanci državnega zbora, ne sledi zgoraj opisanim standardom in predstavlja sistemsko tveganje tako za uporabnike kot za družbeno stabilnost.

    ***

    dr. Leonida Zalokar, mag. psih.

    Prispevek je mnenje avtorice in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Tuji
    Razno
    Vojna

    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je to ključni dejavnik, ki bo zaznamoval prihodnje leto?

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    psihoterapijazakondržavni zborgostujoče peromnenje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Slovenski trenerji doma vseskozi na meji preživetja

    V zadnjih treh kolih 1. SNL ima Celje najboljši razpored od tekmecev iz zgornjega dela lestvice. Po reprezentančnem premoru še zadnji letošnji veliki derbi.
    Gorazd Nejedly 10. 11. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Regulacija cen

    Višje cene goriv na črpalkah ob avtocestah

    Vlada namerava podaljšati regulacijo cen za še pol leta, a bo dovolila višje marže na avtocestnih črpalkah.
    Karel Lipnik 10. 11. 2025 | 15:28
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Tudi Morganu Freemanu so ukradli glas

    Priznani igralec o pasteh umetne inteligence v filmski industriji, odnosu s pokojnim Nelsonom Mandelo in igranju Boga
    10. 11. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Elektroenergetika

    Center Ljubljane je še bolj zanesljivo napajan

    Iz RTP Center se napaja 13.541 odjemalcev, tudi pomembne državne ustanove, zdaj še bolj stabilno.
    Borut Tavčar 10. 11. 2025 | 15:04
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Vredno branja

    Naslednjič bo Arina vijolična

    Zmaga kazahstanske Rusinje proti beloruski teniški zvezdnici odmeva predvsem v prostoru nekdanje SZ. Ribakini državno odlikovanje Kazahstana.
    10. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Tudi Morganu Freemanu so ukradli glas

    Priznani igralec o pasteh umetne inteligence v filmski industriji, odnosu s pokojnim Nelsonom Mandelo in igranju Boga
    10. 11. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Elektroenergetika

    Center Ljubljane je še bolj zanesljivo napajan

    Iz RTP Center se napaja 13.541 odjemalcev, tudi pomembne državne ustanove, zdaj še bolj stabilno.
    Borut Tavčar 10. 11. 2025 | 15:04
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Vredno branja

    Naslednjič bo Arina vijolična

    Zmaga kazahstanske Rusinje proti beloruski teniški zvezdnici odmeva predvsem v prostoru nekdanje SZ. Ribakini državno odlikovanje Kazahstana.
    10. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo