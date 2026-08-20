Luknje v številkah, glavah in makroprogramu

Ko so novi ministri prevzemali resorje, so drug za drugim odkrivali »luknje«. Manjkalo naj bi v zdravstvu, šolstvu, sociali, kulturi. Javnost je dobila vtis, da so ministri odprli prazne blagajne in v njih našli račune, za katere prej nihče ni vedel. Nato je prišel rebalans in pokazal nekaj drugega: nekaterim resorjem je skoraj v celoti priznal javno razglašene potrebe, drugim le manjši del, tretjim pa več, kot so sami razglasili za svojo luknjo. To pomeni, da luknje niso bile enotna računovodska kategorija. Bile so mešanica prenizko načrtovanih odhodkov, zakonskih pravic, že prevzetih obveznosti, izgub javnih zavodov, ocen prihodnje porabe in novih političnih zahtev. V javnosti pa so bile vse predstavljene z eno samo besedo, ki je zakrila njihove razlike. Rebalans zato ni dokaz, da so ...