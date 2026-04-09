Madžarska: kaj bo po volitvah, če jih Orbán izgubi

Ne glede na to, kaj se bo zgodilo 12. aprila, bo EU po koncu madžarskih volitev ostala brez ustreznega načrta za prihodnost te države. Dolga leta je Bruselj svojo celotno strategijo gradil na enem samem, tveganem upanju: da bo madžarski premier Viktor Orbán nekoč poražen na volitvah.

Če se bo to zgodilo, se bodo razmere umirile in okrepilo se bo upanje, da se bo država sama postavila na pravo pot. Če ne bo tako, Evropo čaka nadaljevanje petnajstletnega cikla groženj s pogojevanjem in pravnih sporov, ki jim ni uspelo spremeniti smeri režima.

Pasivni pristop Unije je omogočil, da je država članica znotraj institucij EU delovala kot posrednica ruskih in ameriških interesov. Z obravnavanjem Orbána kot birokratske ovire, ki jo je treba obvladovati, namesto kot eksistencialne grožnje, s katero se je treba spopasti, so voditelji EU botrovali preobrazbi partnerja v sovražnika.

Ta notranja subverzija nakazuje, da Evropa potrebuje strukturiran načrt »ponovne demokratizacije«, posebej usmerjen v države članice, ki se osvobajajo iz primeža avtoritarnih režimov.

Čeprav je na Madžarskem ta načrt nujen, problem ni osamljen. Nedavni dogodki na Poljskem so resno opozorilo o tem, kaj se zgodi, ko Bruselj en sam volilni izid zamenja za popolno vrnitev demokracije. Ko je poljska nacionalistična stranka Zakon in pravičnost (PiS) oktobra leta 2023 izgubila oblast, se je evropska komisija odzvala s pretirano evforijo. Skoraj takoj je sprostila več milijard sredstev ob predpostavki, da sprememba vodstva pomeni, da je sistem že popravljen.

To se je izkazalo za prenagljeno oceno. Nova vlada v Varšavi je podedovala ustavno sodišče, polno zvestih privržencev prejšnje garniture, predsednika, ki je sistematično nasprotoval sprejetju zakonov, in institucionalni okvir, namenjen ohranitvi moči tudi po porazu na volitvah. Dve leti pozneje je demokratična obnova na Poljskem še vedno le delna in na vseh ravneh zelo sporna. Ker je Bruselj razglasil zmago in se umaknil takoj po volitvah, je bila nova vlada prisiljena v boj proti skorumpirani državi večinoma sama.

Ta neuspeh je razkril pomanjkljivosti v demokratičnih mehanizmih EU. Unija ima dobro razvite instrumente za preprečevanje nazadovanja demokracije, kot so postopki za ugotavljanje kršitev in sedmi člen pogodbe o Evropski uniji. Vendar pa nima ustreznega instrumenta za podporo državi članici, ki poskuša to nazadovanje obrniti.

Boj proti izginjanju demokracije in ponovna vzpostavitev demokracije nista ista naloga. Zahtevata različne mehanizme, različne časovne okvire in drugačen način vključenosti Bruslja. Največja težava, ki jo voditelji EU vedno spregledajo, je, da Orbán ni le prevzel madžarskih institucij – ampak jih je na zakonit način preoblikoval, da bi utrdil svojo oblast, ne glede na izid volitev.

Gre za tako imenovano »ustavno igro moči«: sistematično uporabo formalno zakonitih sredstev, da se demokratizacija čim bolj oteži. Madžarski volilni sistem je bil preoblikovan tako, da tudi znatna večina volivcev ne more zagotoviti večine v vladi. Predsednik ima pooblastila za oviranje in zavlačevanje zakonodaje, ustavno sodišče pa je polno lojalistov z dvanajstletnimi mandati. Pogojevanje EU glede pravne države obravnava tudi vladno nespoštovanje predpisov, vendar ne more obravnavati ustavne ureditve, ki je zasnovana tako, da preživi zamenjavo vlade.

Prav s tem se bo spopadla prihodnja vlada v Budimpešti. Če bosta 12. aprila zmagala Orbánov glavni nasprotnik, Péter Magyar, in njegova stranka Tisza, bo EU to sprejela kot potrditev in se vrnila k običajnemu sodelovanju. To bi pomenilo ponovitev napake, storjene v Varšavi. Magyar bi podedoval celoten strukturiran aparat oblasti, poraženi Orbán pa ne bi bil onemogočen.

Osvobojen vladnih omejitev ter s pomočjo ruskih virov in ameriško politično podporo, bi imel Orbán vse možnosti, da uporabi svoj utrjeni državni aparat zvestih sodnikov in uradnikov za oviranje nove vlade. Brez zunanje podpore bi lahko bila vlada Magyara ohromljena, še preden bi lahko dokazala, da demokratično vladanje deluje.

EU mora končno priznati, da je sodelovanje Madžarske z Moskvo varnostna grožnja, ne zgolj vprašanje vladavine prava. Dokazi o neposrednem sodelovanju madžarskih uradnikov s Kremljem potrjuje tisto, kar se je že dolgo sumilo. Madžarska je Rusiji posredovala občutljive informacije in Moskvi znotraj institucij EU zagotavljala sistematično diplomatsko kritje.

To predstavlja vprašanje, ki ga še noben voditelj ni bil pripravljen javno izreči: ali država članica, ki deluje kot posrednica sovražnega tujega vpliva, lahko še naprej brez pogojev uveljavlja vse pravice polnopravne članice, vključno s sodelovanjem v zaupnih varnostnih razpravah.

Zamenjava predsednika vlade sama po sebi ne bo rešila te ogrožene varnosti. To pa bi lahko dosegel načrt »ponovne demokratizacije«, brez potrebe po spremembi pogodb.

To bi bilo mogoče doseči z institucionalizacijo treh področij. Prvič, z demokratično reverzibilnostjo kot pogojem za članstvo; možnost zamenjave vlad brez ustavne blokade mora postati standard, povezan s polnimi pravicami članstva.

Drugič, s strukturirano podporo pri obnovi: sproščanje sredstev je nujno, vendar ne zadostno, pravi načrt ponovne demokratizacije bi zahteval vključevanje EU na področju spornih imenovanj in trajno politično solidarnost proti institucionalnim oviram. In tretjič, povezave s sovražnimi tujimi silami, morajo biti v okviru obveznosti sodelovanja v pogodbah EU, obravnavane kot varnostno vprašanje.

EU ne more več delovati na slepo. Razmere na Poljskem – in morda tudi na Madžarskem po Orbánu – kažejo, da je nujen okvir za podporo demokratične obnove po avtoritarni prevladi. Okvir, ki bi institucije EU zavezal, da ta proces spremljajo s pravnimi, finančnimi in političnimi orodji, je že dolgo potreben in bi demokratično usmerjenim vladam pomagal, da se izognejo institucionalnim pastem, ki so jih zapustile odhajajoče vlade.

Alberto Alemanno ima na poslovni šoli HEC Paris naziv Jean Monnet profesor in je ustanovitelj organizacije The Good Lobby. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.