    Gostujoče pero

    Madžarska na razpotju: ali bo Viktor Orbán po 16 letih izgubil oblast

    Viktor Orbán je ponujal alternativo liberalizmu, vendar se je njegov model izkazal za preveč koruptiven in klientelističen ter tudi gospodarsko manj uspešen.
    Posebej zanimivo je tudi dejstvo, da je Orbán svoj sistem neliberalne demokracije gradil s pomočjo proračuna EU. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    Bojan Bugarič
    10. 4. 2026 | 05:00
    8:52
    A+A-

    Viktor Orbán je že 16 let premier madžarske vlade, kar predstavlja enega najdaljših političnih mandatov med demokratičnimi voditelji evropskih držav. Madžarska je država s približno 9,5 milijona prebivalcev, kljub temu pa ji namenjajo veliko pozornosti vodilni mediji in politični analitiki po svetu. Orbána sta ne nazadnje podprla tako Vladimir Putin kot Donald Trump, ki je v Budimpešto v zadnjih dneh pred volitvami poslal svojega podpredsednika J. D. Vancea, da bi pomagal pridobiti dragocene glasove. Podpornike in zaveznike ima tudi med številnimi kritiki liberalizma, tako v Evropi kot drugod po svetu.

    Tokratne volitve v nedeljo, 12. aprila, bodo največja politična preizkušnja za tega madžarskega politika, znanega po tem, da je svoj model demokracije poimenoval »neliberalna demokracija«. S tem je želel izraziti nestrinjanje z liberalizmom, kot ga po njegovem mnenju zastopajo Bruselj in druge globalne elite. Orbán je pogosto opozarjal na zanemarjanje nacionalnih posebnosti Madžarske ter poudarjal pomen konservativnih vrednot, kot so zaščita tradicionalne družine, patriotski nacionalizem in zaščita državnih meja pred vdorom ilegalnih migracij.

    Orbán straši z vojno, ankete mu napovedujejo slovo

    Ironično pa je, da se prav v trenutku, ko se zdi, da se neliberalni model širi tudi drugod po Evropi in svetu, ta režim sooča z morebitnim koncem. Vse javnomnenjske raziskave napovedujejo prepričljivo zmago opozicijskega gibanja Tisza pod vodstvom Pétra Magyara, ki vodi z več kot 15 odstotnimi točkami prednosti pred vladajočim Fideszom.

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu FOTO: Osebni arhiv
    Rezultat volitev na Madžarskem bo imel vpliv na svetovno politiko, ki daleč presega velikost in gospodarski pomen države, katere BDP predstavlja komaj odstotek celotnega BDP Evropske unije. Izid volitev je pomemben, ker je njen premier več kot 15 let liberalnemu redu nastavljal ogledalo in ponujal alternativo – kako lahko demokratično izvoljen voditelj hkrati trdi, da je demokrat, ter istočasno zavrača liberalizem in spodkopava liberalne vrednote, med njimi tudi pravno državo.

    Posebej zanimivo je tudi dejstvo, da je Orbán svoj sistem neliberalne demokracije gradil s pomočjo proračuna EU, ki ga je hkrati ves čas kritiziral zaradi domnevnega poseganja v madžarsko suverenost. Sredstva iz kohezijskih skladov EU so financirala več kot polovico javnih investicij v državi in so več kot desetletje predstavljala povprečno več kot tri odstotke madžarskega BDP. Velik del tega denarja je končal v rokah Orbánovih zaveznikov in prijateljev.

    Na začetku je Orbánov model prinašal tudi dobre gospodarske rezultate. Uspešno je privabljal nemška podjetja, kot so Audi, BMW, Mercedes-Benz in Opel, ki so jih pridobili z nizkimi stroški dela in državnimi subvencijami. Nemčija je tako postala najpomembnejša gospodarska partnerica Madžarske. Ne smemo pozabiti, da je bil Orbánov vzpon na oblast leta 2010 tesno povezan s hudo gospodarsko krizo pod vodstvom socialistov, ki je zahtevala celo posredovanje Mednarodnega denarnega sklada in razkrila obsežno korupcijo.

    Na politični ravni je Orbánov režim močno centraliziral oblast, hkrati pa razvil model nacionalnega populizma, uperjen proti liberalnim mednarodnim elitam. Obljubljal je zaščito madžarskega prebivalstva in oživitev tradicionalnih vrednot, kar naj bi Madžarsko naredilo za trdnjavo konservativizma. Članstvo v Evropski uniji je delno oteževalo njegov neliberalni projekt, saj je moral ves čas iskati ravnovesje med koristmi članstva in svojo politično agendo. Posledično je režim ohranjal relativno mehko obliko avtoritarizma in ne glede na vse kritike ostal demokratičen, čeprav po mnenju večine le delno demokratičen.

    Največji problem pa se je začel jasno kazati v zadnjih letih njegove vladavine, ko je postalo očitno, da obstaja velika razlika med obljubami o zaščiti vrednot in vse večjo korupcijo. Madžarska se že več let uvršča med države z visoko stopnjo zaznane korupcije v EU, številni opazovalci pa opozarjajo, da gre za sistemski, institucionalno vpet klientelizem.

    Med najodmevnejšimi primeri so podjetja, povezana z Orbánovimi zavezniki, ki so prejela več milijard evrov državnih sredstev brez resne konkurence. Zaradi teh očitkov je Evropska unija zamrznila ali pogojevala približno 27 milijard evrov sredstev. Poljska je lani zrasla za 3,6 odstotka, madžarsko gospodarstvo pa je doseglo le 0,4-odstotno rast, kar je dodatno povečalo nezadovoljstvo volivcev. Opazno se je poslabšala tudi kakovost javnih storitev, predvsem v zdravstvu, življenjski stroški pa se še naprej povečujejo. Nezadovoljstvo je še posebno izrazito med mladimi.

    Tudi v primeru zmage Tisze brez ustavne večine bi bile razmere zapletene. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Péter Magyar, ki mu ankete napovedujejo zmago, je razmeroma mlad politik, ki je več kot desetletje deloval znotraj Orbánovega sistema. Kot nekdanji insider lahko omogoči vpogled v delovanje režima, kar mu daje dodatno kredibilnost pri volivcih. Poleg tega uspešno nagovarja neodločene volivce, predvsem v manjših mestih, ki druge opozicijske politike pogosto dojemajo kot preveč elitistične. Njegovo gibanje Tisza združuje sredinske volivce, kar omogoča širšo politično alternativo Fideszu.

    Da bi Magyar dejansko premagal Orbána, mora zmagati v političnem sistemu, ki je sicer formalno demokratičen, vendar ne povsem enakopraven. Orbánov tabor nadzoruje približno 85 odstotkov medijev, volilna pravila pa so bila vsa leta prilagojena v korist vladajoče stranke. Ocenjeno je, da bi Tisza za navadno parlamentarno večino potrebovala približno 55 odstotkov glasov, Fidesz pa bi lahko dosegel ustavno večino že s približno 45 odstotki.

    Tudi v primeru zmage Tisze brez ustavne večine bi bile razmere zapletene. Nova vlada bi podedovala državo v gospodarskem zastoju – po podatkih OECD so se investicije med letoma 2023 in 2025 zmanjšale za 18 odstotkov – ter globoko razdeljeno družbo. Fidesz bi ostal močna politična sila in bi verjetno poskušal ovirati delovanje nove vlade.

    Viktatorjeva nejasna usoda skrbi njegove ideološke brate

    Poleg tega bi številne ključne institucije, kot so ustavno sodišče, vrh rednega sodstva, tožilstvo, centralna banka in fiskalni svet (ki ima celo pravico veta), ostale pod vplivom Orbánovega kadra, saj ima ta dolge mandate. Orbán je vzpostavil tudi mrežo fundacij, ki nadzorujejo univerze, in si podredil medije, kar dodatno otežuje politične spremembe. Podoben problem zaznavamo tudi na Poljskem, kjer nova vlada kljub zmagi še vedno nima popolnega nadzora nad vsemi vzvodi oblasti.

    Orbán je ponujal alternativo liberalizmu, vendar se je njegov model izkazal za preveč koruptiven in klientelističen ter vsaj kratkoročno tudi gospodarsko manj uspešen. Njegov morebitni poraz 12. aprila 2026 bi bil posledica globljih družbenih, gospodarskih in političnih dejavnikov: razočaranja nad korupcijo, stagnacija, omejevanje medijske svobode in zniževanje življenjskega standarda. Šlo naj bi za opozorilo, da ni dovolj zgolj zatrjevati, da si na strani ljudstva, ampak da je treba za to tudi uresničiti svoje volilne obljube.

    Če bo Magyarju uspelo zmagati, bo to pomemben signal, da je demokratično nazadovanje mogoče obrniti in da tudi dolgotrajni režimi niso nepremagljivi. Hkrati pa bo to preizkus, ali bo Orbán, kljub vsem očitkom, spoštoval temeljno demokratično načelo – da poraženec prizna poraz. Če sodimo po Poljski, pa to še ne bo nujno konec neliberalnega eksperimenta na Madžarskem. Premagati idejo neliberalne demokracije je mogoče le s tem, da ponudite boljše rešitve za probleme, na katere ta opozarja. Eden največjih problemov liberalnih elit v Evropi in po svetu je, da kritike liberalizma ne jemljejo dovolj resno in da podpornike neliberalnih vrednot vidijo zgolj kot politične ataviste, ki predstavljajo anomalijo v političnem prostoru.

    ***

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Netanjahu bo umiril napade na Libanon, pravi Trump

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    9. 4. 2026 | 06:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povolilno dogajanje

    Pritisk na NSi prek Demokratov in Resnice

    Gibanje Svoboda poskuša priprave na ustanovno sejo DZ izkoristiti za pospešitev koalicijskih pogajanj.
    Uroš Esih 8. 4. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Umrla novinarka Ana Jud

    Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
    8. 4. 2026 | 09:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Med mestom in mirom narave: tako je videti prestižno bivanje v Ljubljani

    Za Bežigradom nastaja soseska, ki združuje redko kombinacijo: občutek doma in dolgoročno vrednost nepremičnine.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Razpis

    Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

    Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kibernetska kriza

    Upravljanje komunikacij v kibernetski krizi

    Novo strokovno gradivo o upravljanju komunikacije v kibernetski krizi organizacijam ponuja celovit okvir za učinkovito komuniciranje ob kibernetskih incidentih.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kvantne tehnologije

    Nov center za uporabne kvantne tehnologije

    Razvoj: Dunaj si želi okrepiti svojo vlogo evropskega središča za razvoj naprednih tehnologij
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Viktor OrbanMadžarskagostujoče pero

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Kmetijsko-prehranski sistem

    Meso, soja in izpusti: kaj kažejo podatki

    Žiga Malek o nekaterih trditvah iz brošure Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji.
    10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Volitve pri sosedih

    Madžari bodo v nedeljo na prelomnih volitvah tako za svojo državo kot za celotno Evropo volili 199 poslancev.
    Marko Kočevar 10. 4. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Razno
    Astronomija

    Horoskop za petek, 10. aprila 2026

    Dinamičen dan prinaša priložnosti za napredek in nove začetke.
    10. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Pritisk sindikatov

    Vse več podjetij popušča pri zvišanju osnovnih plač

    Zaradi dviga minimalne plače in višjih življenjskih stroškov zahtevajo uskladitve prejemkov.
    Maja Grgič 10. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Volitve pri sosedih

    Madžari bodo v nedeljo na prelomnih volitvah tako za svojo državo kot za celotno Evropo volili 199 poslancev.
    Marko Kočevar 10. 4. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Razno
    Astronomija

    Horoskop za petek, 10. aprila 2026

    Dinamičen dan prinaša priložnosti za napredek in nove začetke.
    10. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Pritisk sindikatov

    Vse več podjetij popušča pri zvišanju osnovnih plač

    Zaradi dviga minimalne plače in višjih življenjskih stroškov zahtevajo uskladitve prejemkov.
    Maja Grgič 10. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Učinkovitost podjetja se pogosto začne v skladišču

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več

